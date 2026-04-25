కొత్త రాజకీయ పార్టీ ప్రకటించిన కవిత - 'టీఆర్ఎస్'గా నామకరణం
Kavitha Announces New Political Party Telangana Rashtra Sena (ETV Bharat)
Published : April 25, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 10:26 AM IST
Kavitha Announces New Political Party Telangana Rashtra Sena : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతన పార్టీ ఆవిర్భవించింది. కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (టీఆర్ఎస్)'గా నామకరణం చేశారు. ఈ మేరకు మేడ్చల్ జిల్లా మునీరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన భారీ సభలో పార్టీ పేరును కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటించారు.
