శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీనివాసుడు
kalpavruksha Vahana Seva:తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి.కల్పవృక్ష వాహనంపై స్వామివారిని మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 1:39 PM IST
Kalpavruksha Vahanam in Tirumala : "వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి" కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్న తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి.
కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీనివాసుడు: ఈ సందర్భంగా ఏడుకొండలవాడు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నాలుగో రోజైన గురువారం కల్పవృక్ష వాహనంపై స్వామివారిని మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు. బకాసుర వధ అలంకారంలో భక్తులకు స్వామి, అమ్మవార్లు దర్శనమిచ్చారు. ముందుగా గజాలు, అశ్వాలు నడుస్తుండగా, భక్తుల కోలాటాలు, మంగళవాయిద్యాలు, వివిధ కళాబృందాల ప్రదర్శనల మధ్యన వాహనసేవ కనులపండువగా సాగింది. గోవిందనామస్మరణతో తిరుమల మాడ వీధులు మార్మోగాయి. ఈ వాహన సేవలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఇవాళ రాత్రి 7 గంటలకు స్వామివారికి సర్వభూపాల వాహనసేవ నిర్వహించనున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో కీలక ఘట్టమైన శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ జరగనుంది. గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తారన్న అంచనాతో టీటీడీ అధికారులు విస్తృతస్థాయిలో ఏర్పాట్లు చేసింది. మరోవైపు ఇవాళ రాత్రి 9 గంటల నుంచి శనివారం ఉదయం 6 గంటల వరకు ద్విచక్ర వాహనాలకు అనుమతి రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.
సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 27 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 84,289 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.33 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న స్వామివారికి 31,474 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
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