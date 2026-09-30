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ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్‌ కన్నుమూత

ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్‌ కన్నుమూశారు. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై పదిరోజులుగా చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మ. 3 గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచినట్లు ట్రస్టు ప్రతినిధులు ప్రకటించారు.

Kalki Bhagwan Passes Away
ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్‌ కన్నుమూత (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 8:02 AM IST

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Kalki Bhagwan Passes Away : ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కల్కి భగవాన్‌ కన్నుమూశారు. తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఆయన గత పది రోజులుగా చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ నిన్న (మంగళవారం) మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచినట్లు ట్రస్టు ప్రతినిధి తెలిపారు. భగవాన్‌ కుమారుడైన కృష్ణాజీతో పాటు ఆశ్రమానికి (ఏకం ట్రస్టు) చెందిన దాసాజీలు, ప్రతినిధులు చెన్నైలోని ఆసుపత్రి వద్ద ఉన్నారు. నేడు (బుధవారం) ఉదయం 11 గంటలకు తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాళెం మండలం బత్తులవల్లంలోని ఏకం ఆలయాని (గోల్డెన్‌ సిటీ)కి కల్కి భగవాన్‌ పార్థివదేహాన్ని తరలించనున్నట్లు తెలిపారు.

శనివారం అంత్యక్రియలు
ప్రజల సందర్శనార్థం పార్థివదేహాన్ని ఇక్కడే ఉంచనున్నారు. ఆలయంలోనే కల్కి భగవాన్‌ అంత్యక్రియలను శనివారం నిర్వహించేందుకు, సమాధి నిర్మాణానికి పనులు సాగుతున్నాయి. సతీమణి అమ్మ భగవాన్‌తో కలిసి అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన కల్కి భగవాన్‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులు ఉన్నారు. ఏకం ఆలయాన్ని రూ.200 కోట్లతో పాలరాతితో నిర్మించారు.

కల్కి భగవాన్‌ పేరుతో ప్రపంచానికి పరిచయం
విజయ్‌కుమార్‌ పేరుతో ఎల్‌ఐసీ ఏజెంటుగా, ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసిన ఆయన 1992లో తాను కల్కి అవతారమంటూ కల్కి భగవాన్‌ పేరుతో ప్రపంచానికి పరిచయమయ్యారు. తొలుత కుప్పం నియోజకవర్గంలోని శాంతిపురంలో ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆపై తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరువళ్లూరు సమీపంలో నేమం ప్రాంతంలో కల్కి భగవాన్‌గా ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేశారు.

పలు ట్రస్టులు ఏర్పాటు
ఆపై వరదయ్యపాళెం పంచాయతీ గోవర్ధనపురంలో కల్కి గ్రామీణాభివృద్ధి ట్రస్టు పేరుతో కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఆశ్రమాల్లో విదేశీ భక్తులతో పాటు, దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చే వారికి ధ్యానం, ముక్తి దీక్ష తదితర ఆధ్యాత్మిక తరగతులు నిర్వహించేవారు. కల్కి గ్రామీణాభివృద్ధి, వన్నెస్‌ హ్యూమన్, లోకా ఫౌండేషన్, ముక్తి తదితరాల పేరిట ట్రస్టులు ఏర్పాటు చేశారు.

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