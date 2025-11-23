ETV Bharat / state

కాలేటి ప్రాజెక్టు నుంచి అర్ధంతరంగా తప్పుకొన్నపెద్దిరెడ్డి కంపెనీ - వృథాగా రూ.2,220 కోట్ల ఖర్చు

వాస్తవ అవసరాలను విస్మరించి నాడు ప్రాజెక్టుకు టెండర్లు - అర్ధంతరంగా తప్పుకొన్నపెద్దిరెడ్డి కుటుంబ కంపెనీ

Kaleti Vaagu Project Remains Incomplete Due to Peddireddi Company
Kaleti Vaagu Project Remains Incomplete Due to Peddireddi Company (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Kaleti Vaagu Project Incomplete Due to Peddireddi Company: కృష్ణా జలాలతో వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లోని చెరువులను నింపి ప్రజల దాహార్తి తీర్చాలని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కాలేటి వాగు ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. మొత్తం రూ.4,373.93 కోట్ల అంచనాతో అప్పటి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి చెందిన పీఎల్‌ఆర్‌ కంపెనీ ప్రాజెక్టు పనులు దక్కించుకుంది. ఆ ప్రభుత్వం గద్దె దిగే నాటికి కేవలం 30 శాతం పనులే చేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పనుల్లో అవకతవకలపై విచారణకు ఆదేశించింది. దీంతో తాము పనులు చేయలేమంటూ పీఎల్‌ఆర్‌ కంపెనీ రాత పూర్వకంగా జల వనరుల శాఖకు తెలిపింది. ఇప్పుడు రూ.1000 కోట్లు వృథాగా మారే పరిస్థితి తలెత్తింది.

కాసుల కోసమేనా ఆ పనులు: వాస్తవానికి ఈ ప్రాంతానికి నీటి సరఫరాకు హంద్రీ-నీవా ప్రాజెక్టు ఉంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని గాలికొదిలేసి అయిన వారికి లబ్ధి చేకూర్చేందుకు వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో కాలేటి వాగు ప్రాజెక్టును తెర మీదికి తెచ్చిందనే విమర్శ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు ఓ తెల్ల ఏనుగు వంటిదని అప్పటి ప్రతిపక్ష పార్టీ టీడీపీ ఆరోపించింది. ఈ క్రమంలోనే 2023 ఆగస్టులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రాజెక్టుల సందర్శనకు వెళ్తుండగా వైఎస్సార్సీపీ రాళ్ల దాడికి పాల్పడింది. ఆపై చంద్రబాబుతో సహా వందలాది మందిపై కేసులు పెట్టింది.

వృథాగా మారనున్న ప్రాజెక్టు: 2024 ఏప్రిల్‌ 19 నాటికి ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలనే షరతు టెండరులో ఉంది. భూ సేకరణ చేపట్టకుండా, రైతులకు పరిహారం చెల్లించకుండానే నీటిని తరలించడానికంటూ 65 కిలోమీటర్ల పైపు లైన్లు వేశారు. మట్టి పనులకు ప్రాధాన్యమిచ్చి ఇతరత్రా పనులపై దృష్టి పెట్టలేదు. అనుమతులు లేకపోవడంతో సొరంగం తవ్వకాన్ని అటవీ శాఖ అడ్డుకుంది. ముదివేడు రిజర్వాయర్‌ నిర్మాణం కొంత వరకు చేపట్టగా, ఎన్‌జీటీ ఆదేశాలతో ఆపేయాల్సి వచ్చింది. అప్పటికే రూ.2,200 కోట్ల బిల్లులు పొందారు.

ప్రస్తుతం 'జల్‌జీవన్‌ మిషన్‌' కింద గండికోట నుంచి నీటిని తీసుకువచ్చి రాయచోటి నియోజకవర్గానికి అందించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మరోవైపు హంద్రీ-నీవా నుంచి శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్‌కు నీటి సరఫరా కూడా నిర్ణయించింది. అంటే కాలేటి వాగు ప్రాజెక్టుకు ఇప్పటివరకు చేసిన ఖర్చు వృథాగా మారనుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ప్రకృతి సంపద జాతి ఆస్తి: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు మంగళంపేటలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల చేతిలో ఉన్న దాదాపు 104 ఎకరాల అటవీ భూములపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అటవీ భూములు ప్రకృతి సంపద జాతి ఆస్తి అని వాటిని ఆక్రమించిన వారు కచ్చితంగా శిక్ష అర్హులని స్పష్టం చేశారు. అటవీ భూములను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అందుకు సిద్ధంగా ఉందన్నారు. మంత్రివర్గ సమావేశంలో పెద్దిరెడ్డి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల ఆక్రమణలపై తన వద్ద ఉన్న నివేదికలు, వీడియోలు, ఇతర సమాచారాన్ని ఇటీవల సీఎంతో పాటు సహచర మంత్రుల వద్ద పవన్ ప్రస్తావించిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలోనే అన్ని వివరాలతో ఆక్రమణ విషయాన్ని వెల్లడిస్తామని పవన్ అన్నారు.

పెద్దిరెడ్డి భూముల ఆక్రమణలపై విచారణ చేయండి - అధికారులకు హైకోర్టు ఆదేశం

పెద్దిరెడ్డి అటవీ భూముల ఆక్రమణ - వీడియో విడుదల చేసిన పవన్‌ కల్యాణ్‌

