ETV Bharat / state

కాళేశ్వరం మరమ్మతుకు మోక్షమెప్పుడో! - ప్రశ్నార్థకంగా మారిన బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ

ఇప్పటికీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పూర్తి కాని పరీక్షలు - వర్షాకాలంలోగా చేయాలని నేషనల్‌ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ సూచన - బ్యారేజీల పునదుర్ధరణ పనులు ప్రశ్నార్థకం

Kaleshwaram Project Repair Works
Kaleshwaram Project Repair Works (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kaleshwaram Project Repair Works : తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో కీలకంగా మారిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరమ్మతు పనులు మరింత జాప్యం కానున్నాయి. ఇప్పటికీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పరీక్షలు పూర్తి కాలేదు. ముఖ్యమైన పరీక్షలను ఈ ఏడాది వర్షాకాలం సీజన్​లోగా చేయాలని ఎన్డీఎస్​ఏ(నేషనల్‌ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ) సూచించినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ 7 బ్లాక్‌ను స్టెబిలైజ్‌ పై ఎలాంటి అడుగూ ముందుకు పడలేదు. ఇక బ్యారేజీల పునదుర్ధరణ పనులు ప్రశ్నార్థకంగా మారనున్నాయి.

కాళేశ్వరం మరమ్మతు పనుల్లో జాప్యం : కాళేశ్వరం బ్యారేజీల మరమ్మతులకు సంబంధించిన పరీక్షలు మరింత ఆలస్యమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యమైన పరీక్షలను ఈ ఏడాది వానాకాలంలోగా పూర్తి చేయాలని ఎన్డీఎస్​ఏ సూచించింది. పూర్తయిన పరీక్షలు, ఇంకా పెండింగ్​లో ఉన్నవి తదితర విషయాలు పరిగణనలోకి తీసుకొంటే ఈ ఏడాది మరమ్మతులు ప్రారంభించే పరిస్థితి మాత్రం కనిపించడం లేదు. బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గత సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో ఎన్డీఎస్​ఏ మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ, మరమ్మతులపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేందుకు అవసరమైనటువంటి పలు పరీక్షలను చేయించాలని సంబంధింత అధికారులకు సూచించింది. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ఏడో బ్లాక్‌ను స్టెబిలైజ్‌ చేయాలని లేదా పూర్తిగా తొలగించాలని సిఫార్సు చేయగా, ఇప్పటివరకు ఈ బ్లాక్‌పై ఎలాంటి పురోగతి లేదు. ఈ బ్యారేజీలో ఇది ముఖ్యమైనది. ఈ పని ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంది. 2023 అక్టోబరు నెలలో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ 7వ బ్లాక్‌లోని పిల్లర్లు కుంగాయి. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలలో సీపేజీ సమస్యలు ఏర్పాడ్డాయి. మరమ్మతులు జరిగేంతవరకు నీటిని నిల్వ చేయవద్దని ఎన్డీఎస్​ఏ సూచించింది. నీటిని నిల్వ చేయకుండా పరీక్షలను చేపట్టినప్పటికీ పరీక్షల సంఖ్య, బోర్‌హోల్‌ డ్రిల్లింగ్‌తో సహా అనేక ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉండటం వల్ల జాప్యం జరుగుతోందని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఇప్పటికీ పూర్తికాని పరీక్షలు : బ్యారేజీలకు ముఖ్యమైనటువంటి జియో టెక్నికల్‌, జియో ఫిజికల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కాంక్రీట్‌ స్ట్రక్చర్‌ను అంచనా వేసేందుకు చేయాల్సినటువంటి పరీక్షలు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో యూపీవీ-రీబండ్‌ హ్యామర్‌ పరీక్షలు ఐదు బ్లాక్‌లలో మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. మరో 3 బ్లాక్‌లకు ఇంకా జరగాల్సి ఉంది. అన్ని బ్లాక్‌లకు పూర్తయితేనే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేందుకు వీలవుతుందని సంబంధిత ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. అన్నారం బ్యారేజీలో 22 వెంట్స్‌కు పూర్తి కాగా మరో 32కు ఇంకా పెండింగ్​లో ఉంది. మేడిగడ్డలో జియోటెక్నికల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌కు అవసరమైన బోర్‌హోల్స్‌ కోసం మూడు డ్రిల్లింగ్‌ మిషన్లు వచ్చాయని మరో మూడు త్వరలోనే వస్తాయని గత వారం ఇరిగేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్ ఎన్డీఎస్​ఏ ఛైర్మన్‌కు ఇచ్చిన రిపోర్ట్​లో పేర్కొంది. మేడిగడ్డ కాంక్రీట్‌ స్ట్రక్చర్‌ పటిష్ఠతను తెలుసుకునేందుకు 30 బోర్‌హోల్స్‌ వేయాల్సి ఉంటుంది.

జియో టెక్నికల్‌ అధ్యయనంలో భాగంగా సీపేజీ అనాలసిస్​కు 16 బోర్‌హోల్స్‌ వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి కూడా ఇప్పటికి ప్రారంభం కాలేదు. టోమోగ్రఫీ పరీక్షలకు 458 వేయాల్సి ఉండగా నాలుగు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. బ్యారేజీ రాఫ్ట్‌ దిగువన పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు. 85 వెంట్స్‌లో జియోఫిజికల్‌ స్టడీస్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2డీ హైడ్రాలిక్‌ మోడల్‌ స్టడీస్, త్రీడీ హైడ్రాలిక్‌ మోడల్‌ స్టడీస్‌ ఏ బ్యారేజీలోనూ ఇప్పటివరకు ప్రారంభం కాలేదు. త్రీడీ హైడ్రాలిక్‌ మోడల్‌ స్డడీస్‌ బ్యారేజీ ఎగువ భాగంలో ఐదారు కి.మీ, దిగువన మూడు నాలుగు కిలోమీటర్లు చేయాల్సి ఉంటుంది. డిజైన్‌ చేసినట్టుగా వరద వెళ్లే సామర్థ్యం ఉందో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఈ అధ్యయనాలు కీలకమని చెప్తున్నప్పటికీ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు.

అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలలోనూ అదే పరిస్థితి : మరోవైపు సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీలలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. అన్నారం బ్యారేజీని ఇప్పటికీ ఇసుక మేటల సమస్య ఉంది. ఇసుకను తొలగిస్తే కానీ పరీక్షలను పూర్తి స్థాయిలో చేయలేమని పుణెలోని సెంటర్‌ ఫర్‌ వాటర్‌ అండ్‌ పవర్‌ రీసెర్చి స్టేషన్‌ సైంటిస్ట్​లు తేల్చిచెప్పినట్లు తెలిసింది. ఏప్రిల్‌ ఆఖరుకు కొన్ని జూన్‌ నెల ఆఖరుకు మరికొన్ని పరీక్షలు పూర్తి చేస్తామని ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్లు ఇటీవల నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ ఛైర్మన్‌కు నివేదించినప్పటికీ ఆచరణ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంది.

మేడిగడ్డ బ్యారేజీలో అత్యంత తీవ్ర లోపాలు - దేశంలోని ప్రమాదకర డ్యాంలలో మొదటి స్థానం

మీపై క్రిమినల్‌ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదో చెప్పండి - ఎల్​ అండ్​ టీకి ఫైనల్ నోటీస్

TAGGED:

KALESHWARAM PROJECT
KALESHWARAM PROJECT REPAIR LATE
KALESHWARAM PROJECT WORKS DELAYED
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులు
KALESHWARAM PROJECT REPAIR WORKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.