సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదించాకే కాళేశ్వరం పునరుద్ధరణ - 'డిజైన్లు, డ్రాయింగ్స్ను మరోసారి పరిశీలించండి'
Kaleshwaram Dams Restoration : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియలో కీలకమైన డిజైన్లు, డ్రాయింగ్స్ను నిపుణుల కమిటీ పరిశీలించింది.
Published : October 15, 2026 at 8:11 AM IST
Kaleshwaram Dams Restoration : కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణపై నిపుణుల కమిటీ కీలక సూచనలు చేసింది. డిజైన్లు, డ్రాయింగ్స్ను పరిశీలించి కొన్ని అంశాలను లేవనెత్తింది. ప్రతిపాదిత పనుల అంశాలకు సంబంధించిన అధ్యయనాలను మరోమారు పక్కాగా సరిచూసుకోవాలని సూచించింది. కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదం అనంతరమే ముందుకెళ్లాలని తెలిపింది.
కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలోని మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియలో కీలకమైన డిజైన్లు, డ్రాయింగ్స్ను నిపుణుల కమిటీ పరిశీలించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక కమిటీ రెండో సమావేశం దిల్లీలో జరిగింది. బ్యారేజీలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన పరీక్షలు, అధ్యయనాల ఫలితాలను కమిటీ పరిశీలించింది. మరమ్మతులకు సంబంధించి చేపట్టిన పరీక్షలు సరిపోతాయా? వాటి ఫలితాలపై ఇంజినీర్లు సంతృప్తిగా ఉన్నారా? అని ప్రశ్నించింది. దీనికి సమాధానంగా పరీక్షలు సరిపోతాయని ఇంజినీర్లు చెప్పినట్లు తెలిసింది.
భవిష్యత్తులో ఏం సమస్యలు రావా?
మరమ్మతుల డిజైన్లలోని కీలక ప్రతిపాదనల గురించి కమిటీ పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించింది. కొన్ని అంశాలను లేవనెత్తింది. సిల్లింగ్ బేస్ను విస్తరించడం వల్ల ఏర్పడే జాయింట్పై కమిటీ ఆరా తీసింది. ఆ జాయింట్ కారణంగా భవిష్యత్తులో ఏమైనా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉండదా? దాన్ని అధిగమించేందుకు ఎలాంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తారు? అని ఇంజినీర్లను ప్రశ్నించింది. అలాగే బ్యారేజీల వద్ద నీటి ప్రవాహ వేగాన్ని తగ్గించే ఎనర్జీ డిసిపేషన్ ప్రక్రియను ఎలా చేపడతారనే అంశంపైనా వివరణ కోరింది. పునరుద్ధరణ పనుల్లో ఈ అంశాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది.
సీకెంట్ పైల్స్ దిగువ నుంచి నీరు
బ్యారేజీల పునాదులు, సీకెంట్ పైల్స్కు సంబంధించి కమిటీ పలు ప్రశ్నలు సంధించింది. సీకెంట్ పైల్స్ ఎంత లోతు వరకు ఉన్నాయనే విషయాన్ని కచ్చితంగా నిర్ధారించుకున్నారా? అని అడిగింది. డయాఫ్రమ్ వాల్ నిర్మాణం తర్వాత సీకెంట్ పైల్స్ దిగువ నుంచి నీరు ప్రవహించే అవకాశం ఉందా? లేదా? అన్న విషయాన్ని అధ్యయనం చేశారా? అని ప్రశ్నించింది. నీటి ప్రవాహానికి అవకాశం లేకపోతే భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుందని అభిప్రాయపడింది. ఈ అంశాలపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే తగిన పరిష్కారాలను ఖరారు చేయాలని సూచించినట్లు తెలిసింది.
ఏడో బ్లాక్ను తొలగిస్తే నీటి ప్రవాహ వేగం
మేడిగడ్డ బ్యారేజీలోని ఏడో బ్లాక్ పునరుద్ధరణకు సంబంధించి కమిటీ పలు సాంకేతిక అంశాలను ప్రస్తావించింది. ఏడో బ్లాక్ను తొలగిస్తే నీటి ప్రవాహ వేగాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తారు? ఆ బ్లాక్లోని పియర్స్ను తొలగించిన తర్వాత నీటి ప్రవాహంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయనే అంశంపై సమగ్ర అధ్యయనం చేశారా? అని ప్రశ్నించింది. ఈ మార్పుల ప్రభావాన్ని ముందుగానే అంచనా వేయకుండా ముందుకు వెళితే భవిష్యత్తులో కొత్త సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని కమిటీ అభిప్రాయపడింది. మరమ్మతులకు సంబంధించిన పరీక్షల ఫలితాలను పూర్తిస్థాయిలో విశ్లేషించి, అందుకు అనుగుణంగా డిజైన్లు, డ్రాయింగ్స్ను రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణుల కమిటీ సూచించింది. బ్యారేజీల భద్రత, దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి అంశాన్ని పక్కాగా నిర్ధారించుకోవాలని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. సీడబ్ల్యూసీ ఆమోదం పొందాకే పునరుద్ధరణ పనులను ప్రారంభించాలని స్పష్టం చేసింది.
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