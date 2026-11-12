అంతరించిపోయే దశకు కలంకారీ తివాచీలు - ఈ పని పట్ల ఆసక్తి చూపించని యువత
Kalankari Carpets Crafts : పెడనలో తయారయ్యే కలంకారీ తివాచీలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. సహజ సిద్ధమైన రంగులతో చేతితో తయారు చేసే ఈ తివాచీలను, భవనాల అంతర్గత అలంకరణ కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:20 PM IST
కృష్ణా జిల్లా పెడనలో తయారయ్యే కలంకారీ తివాచీలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. సహజ సిద్ధమైన రంగులతో చేతితో తయారు చేసే ఈ తివాచీలను, భవనాల అంతర్గత అలంకరణ (ఇంటీరియర్ డిజైన్) కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. కలంకారీ తివాచీలు భారతీయ సంస్కృతికి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి. అయితే, వీటిని తయారు చేసే కళాకారుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గిపోతుండటంతో, ఈ కళ అంతరించిపోయే దశకు చేరుకుంటోంది.
ఒక నెల రోజుల సుదీర్ఘ తయారీ ప్రక్రియ : కలంకారీ ముద్రణ కోసం ఉపయోగించే తివాచీలను వరంగల్లో మగ్గాలపై నేస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని పెడనకు తీసుకువచ్చి, ముద్రణ ప్రక్రియను చేపడతారు. ఇంత బరువైన తివాచీలపై ముద్రణ చేయడం అంత సులభమైన పని కాదు. దీనికి ఎంతో ఓర్పు, పట్టుదల అవసరం. ఈ ప్రక్రియ మొదట గ్రామాల్లోని చెరువులలో సహజ పద్ధతిలో బ్లీచింగ్ చేయడంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత, వీటికి కరక్కాయ సారాన్ని పూస్తారు. ముద్రణ పూర్తయ్యాక, తివాచీలను కాలువ లేదా నది వంటి ప్రవహించే నీటిలో రెండు గంటల పాటు నానబెడతారు. ఆపై, అడవి నుంచి సేకరించిన ఆకులు, పూలతో కలిపి వీటిని అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉడకబెడతారు. దీని తర్వాత మరికొన్ని దశల్లో ముద్రణ జరుగుతుంది. ఇలా అన్ని దశలు పూర్తి కావడానికి కనీసం ఒక నెల సమయం పడుతుంది.
అంతరించిపోతున్న వారసత్వం : ప్రస్తుతం పెడనలో కేవలం రెండు కుటుంబాలు మాత్రమే ఈ తివాచీల తయారీలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు వందలాది మంది కళాకారులు ఈ కళలో పని చేసేవారు, కానీ నేడు ఉత్పత్తి గణనీయంగా పడిపోయింది. శ్రమతో కూడిన ఈ పని పట్ల నేటి యువతకు పెద్దగా ఆసక్తి లేదు. ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే, యువత ఈ ముద్రణ ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కావడానికి ముందుకు రావడం లేదు. దీని ఫలితంగా, తివాచీల ఉత్పత్తి గతంతో పోలిస్తే కేవలం 10 శాతానికి పడిపోయింది.
ఒకవేళ మిగిలి ఉన్న ఈ రెండు కుటుంబాలు కూడా ఈ పనిని వదిలేస్తే, పెడనలో తివాచీల తయారీ పూర్తిగా ఆగిపోతుందని కళాభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సాంప్రదాయ కళను కాపాడేందుకు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ విభాగాల ద్వారా జోక్యం చేసుకుని, యువతకు శిక్షణ కల్పించాలని పలువురు కోరుతున్నారు. అలాగే, శ్రమను తగ్గించేందుకు తయారీలోని కొన్ని కీలక దశల్లో యంత్రాలను ప్రవేశపెట్టాలని కూడా సూచిస్తున్నారు.
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