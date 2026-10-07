YUVA : ఆరేళ్లకే చక్రాలు వేసుకొని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరిన కళా వర్షిత - ఇన్లైస్ హాకీలో రాణిస్తున్న హైదరాబాద్ యువతి
Kala Varshitha Inline Hockey Player 9 ఏళ్లలో 7 నేషనల్స్, 2 ఫెడరేషన్ కప్స్లో కళా వర్షిత ఆడారు. 6 ఏళ్ల వయసులోనే స్కేటింగ్ నేర్చుకొని ఇన్లైన్ హాకీలో అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరారు.
Published : October 7, 2026 at 4:36 PM IST
Kala Varshitha Inline Hockey Player : స్కేటింగ్, హాకీ ఈ రెండింటినీ కలిపిన ఆటే ఇన్లైన్ హాకీ. ఈ అరుదైన క్రీడలో ఓ యువ క్రీడాకారిణి అంతర్జాతీయ స్థాయికి దూసుకెళ్తోంది. చిన్న వయసులోనే కాళ్లకు చక్రాలు వేసుకున్న కళా వర్షిత. తన పట్టుదల, ప్రతిభతో భారత జూనియర్స్ ఇన్లైన్ హాకీ జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు పరాగ్వే వేదికగా జరిగే వరల్డ్ గేమ్స్లో దేశం తరఫున బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధమవుతోంది. పతకమే లక్ష్యంగా సాగుతున్న కళా వర్షిత ప్రయాణంపై యువ కథనం.
స్కేటింగ్పై ఉన్న ఆసక్తితో ఆరేళ్ల వయసులోనే కాళ్లకు చక్రాలు వేసుకుంది కళా వర్షిత. రెండేళ్ల పాటు స్పీడ్ స్కేటింగ్లో శిక్షణ తీసుకున్న ఆమెకు కోచ్ శ్రీనివాస్ ఇన్లైన్ హాకీని పరిచయం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇన్లైన్ హాకీనే లక్ష్యంగా చేసుకున్న వర్షిత చదువుతో పాటు ఆటలోనూ రాణిస్తోంది.
9 ఏళ్లకే ఇన్లైన్ హాకీ ప్రయాణం
రంగారెడ్డి జిల్లా హాఫీజ్పేటకు చెందిన కళా సంతోషీ, ప్రసాద్ దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కళా వర్షిత పెద్ద కుమార్తె. తొమ్మిదేళ్లుగా ఇన్లైన్ హాకీ ప్రయాణంలో తెలంగాణ తరఫున 7 నేషనల్స్, 2 ఫెడరేషన్ కప్స్లో కళా వర్షిత ఆడింది. 2021లో మొహాలీలో జరిగిన నేషనల్స్లో తెలంగాణ జట్టుకు కాంస్య పతకం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ ఏడాది ఫెడరేషన్ కప్లోనూ తెలంగాణ జట్టు బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించింది. జాతీయ స్థాయిలో నిలకడైన ప్రదర్శనతో కళా వర్షితకు భారత జూనియర్స్ ఇన్లైన్ హాకీ జట్టులో చోటు దక్కింది. ప్రస్తుతం గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఉదయం 3 గంటల పాటు శిక్షణ తీసుకుంటోంది. సాయంత్రం మరో కోచ్ వద్ద ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అంతర్జాతీయ పోటీల కోసం తన ఆటకు పదును పెడుతోంది.
''నేను ఈ స్పోర్ట్ చిన్నప్పటి నుంచే ఆడటం మొదలు పెట్టాను. ఈ రోజుకి ఈ గేమ్ స్టార్ట్ చేసి తొమ్మిదేళ్లు పూర్తవుతుంది. ఈ తొమ్మిదేళ్లలో 7 నేషనల్స్, 2 ఫెడరేషన్ కప్స్ ఆడాను. ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్గా ఇండియా టీమ్కి సెలక్ట్ అయ్యాను. స్పోర్ట్లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. కేవలం ఆటలోనే కాకుండా జీవితంలోని కూడా చాలా పాఠాలు నేర్చుకున్నాను'' - కళా వర్షిత, ఇన్లైన్ హాకీ భారత జట్టు క్రీడాకారిణి
ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం అవసరమంటున్న వర్షిత
ఇప్పుడు కళా వర్షిత లక్ష్యం ఒక్కటే. దేశం కోసం పతకం సాధించడం. పరాగ్వేలో జరిగే వరల్డ్ గేమ్స్లో భారత జట్టు తరఫున బరిలోకి దిగేందుకు అహర్నిశలు సాధన చేస్తోంది. జట్టు సభ్యుల సూచనలు, కోచ్ల సలహాలు తీసుకుంటూ అంతర్జాతీయ వేదికపై సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇన్లైన్ హాకీలో రాణించాలంటే ప్రతిభతో పాటు ఆర్థిక స్థోమత కూడా అవసరమే. స్కేట్స్, హెల్మెట్, ప్యాడ్స్, స్టిక్స్ వంటి పరికరాలు ఖరీదైనవి కావడంతో పేద, మధ్యతరగతి క్రీడాకారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ప్రభుత్వం మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే ఈ క్రీడలో మరింత మంది ప్రతిభావంతులు వెలుగులోకి వస్తారని వర్షిత చెబుతోంది.
సాధనతో ఇన్లైన్ హాకీలో అంతర్జాతీయ స్థాయికి
కుమార్తె భారత జట్టుకు ఎంపికవడం పట్ల కళా వర్షిత తల్లిదండ్రులు, కోచ్లు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే స్కేటింగ్ మొదలుపెట్టి నిత్య సాధనతో ఇన్లైన్ హాకీలో అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగిందని చెబుతున్నారు. ఆరేళ్ల వయసులో కాళ్లకు చక్రాలు వేసుకున్న కళా వర్షిత ఇప్పుడు అదే చక్రాలపై అంతర్జాతీయ వేదిక వైపు దూసుకెళ్తోంది ఈ యువ క్రీడాకారిణి ఇప్పుడు దేశం కోసం పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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