కాకినాడ 'భాను'డి కొత్త ఆవిష్కరణ - ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం కోసం ఎదురుచూపు

సోలార్ శక్తితో నడిచే వినూత్న వాహనాలు - సొంత ఖర్చుతో రెండు మోడళ్ల తయారీ

SOLAR ELECTRIC VEHICLE
Kakinada young man Invented Solar Vehicles (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Kakinada Young Man Invented Solar Vehicles: యువతకు చిన్న అవకాశం చిక్కితే చాలు, ప్రతిభతో చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. ఒక వైపు చదువుతూనే, లక్ష్యాల దిశగా దూసుకెళ్తున్నారు. ఇదే కోవకు చెందుతాడు ఈ కుర్రాడు. తక్కువ ఖర్చుతో ఆటో, సైకిల్‌ పోలిన 2 వాహనాలను తయారు చేశాడు. ఒకటి సోలార్‌ బ్యాటరీతో, మరొకటి కుదుపులతోనూ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అయ్యేలా వెహికల్‌ను రూపొందించాడు. ఒకదానిపై 180 కిలోలు, మరొకదానిపై 300 కిలోల బరువును తీసుకెళ్లవచ్చు అంటున్నాడీ యువకుడు.

స్వయంకృషితో: ఆటోలా కనిపిస్తున్న వినూత్న వాహనం నడుపుతున్న ఈ యువకుడు భాను ప్రకాశ్‌. కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం స్వస్థలం. తండ్రి రమణ టైలరింగ్, తల్లి రమాదేవి గృహిణి. భాను ప్రకాశ్‌ కాకినాడ జేఎన్​టీయూలో ఎంటెక్‌ పూర్తి చేశాడు. ఈ కుర్రాడికి చదువుతో పాటు నూతన ఆవిష్కరణలంటే మహా ఆసక్తి. దాంతో పార్ట్ టైం ఉద్యోగాలతో సంపాదించిన డబ్బుతో కొత్త ఆవిష్కరణకు పూనుకున్నాడు.

"భవిష్యత్తు అంతా రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీదే. అందుకే ఈవీలలో ఉన్న రేంజ్ సమస్యను అధిగమించేలా, ఎండ ఉన్నంత సేపు నిరంతరాయంగా ప్రయాణించే సోలార్ వెహికల్‌ను రూపొందించా. అలాగే పెడలింగ్ ద్వారా పవర్ జనరేట్ చేసుకునే హైబ్రిడ్ వెహికల్‌ను కూడా తయారు చేశా. మధ్యతరగతి కుటుంబం కావడంతో వీటి తయారీకి కాస్త సమయం పట్టినా, ప్రభుత్వం సహకరిస్తే భవిష్యత్తులో బ్యాటరీ లేని వాహనాలను కూడా ఆవిష్కరించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెస్తా." - భానుప్రకాశ్‌, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఆవిష్కర్త

సౌరశక్తితో పరుగు: పెట్రోల్‌ వాహనానికి బదులుగా సౌరశక్తితో నడిచే ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్‌ను భాను ప్రకాశ్‌ రూపొందించాడు. సోలార్‌ ద్వారా బ్యాటరీ చార్జ్ అయ్యేందుకు ఆరు గంటలు పడుతుంది. ఒకసారి మొత్తం చార్జ్‌ చేస్తే 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల దాకా ప్రయాణించవచ్చని అంటున్నాడు భాను ప్రకాశ్‌. ఆటోను పోలిన ఈ వాహనం సుమారు 180 కిలోల బరువును మోయగలదని వివరిస్తున్నాడు.

హ్యూమన్ హైబ్రిడ్ వెహికల్: హ్యూమన్ హైబ్రిడ్ వాహనం పేరుతో మరో వెహికల్‌ను ఆవిష్కరించాడు. హ్యూమన్‌ పవర్‌ను యూజ్‌ చేసుకుని రన్‌ కావడమే కాదు, పెడలింగ్ అసిస్టెంట్ ద్వారా విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అవుతుందని అంటున్నాడు. సైకిల్ పోలిన ఈ వాహనంపై 300 కిలోల బరువును తీసుకెళ్లొచ్చని వివరిస్తున్నాడు.

ఖర్చు వివరాలు: సోలార్ వాహనానికి లక్ష, కుదుపులతోనూ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యే మరో వెహికల్‌కు లక్షా 50 వేల ఖర్చు అయిందని అంటున్నాడీ యువకుడు. ఈ రెండు వాహనాలను రూపొందించేందుకు యాక్రిలిక్‌ షీట్స్‌, అల్యూమినియమ్‌ కాంపోజిట్‌ను ఉపయోగించాడు. వీటిని నోయిడా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నాడు.

తల్లి స్పందన: చిన్నప్పటి నుంచి కొత్త పరికరాల తయారీలో తమ కుమారుడికి నైపుణ్యం ఉందని తల్లి రమాదేవి అంటోంది. తాజాగా రెండు వాహనాలు కూడా ఎంతో కష్టపడి తయారు చేసినట్టు ఈ యువ ఇంజినీర్ తల్లి చెబుతోంది. భవిషత్తులో బ్యాటరీ రహిత వాహనాలను తయారు చేయడమే తన లక్ష్యమని, ప్రభుత్వం సహకరిస్తే నూతన వాహనాలు ఆవిష్కరిస్తానని ఈ యువ ఇంజినీర్ చెబుతున్నాడు.

"చిన్నప్పటి నుంచి వాడు ఏవేవో తయారు చేస్తుంటే చిన్నగా ఎంకరేజ్ చేశాను. అది కాస్తా పెద్దయ్యాక పెద్ద వాహనాలు తయారు చేసే స్థాయికి వెళ్లింది. ఫస్ట్ టైం చేయగానే ఇంత సక్సెస్ అవుతాయని అనుకోలేదు. సొంత చేతులతో రెండేళ్లు కష్టపడి చేశాడు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా అందరూ పిలుస్తున్నారు." - రమాదేవి, భానుప్రకాశ్​ తల్లి

