ETV Bharat / state

వాట్సప్ డీపీ కోసం వెళ్లి - ప్రధానికి సెల్యూట్ చేసే స్థాయికి!

కాకినాడ పశువైద్యురాలు బాల సువర్ణ విజయ ప్రస్థానం - గుర్రపు స్వారీలో జాతీయ పతకాలు - 2022 నుంచి 24 వరకు ఉత్తమ పశు వైద్యురాలిగా అవార్డులు

Dr. Bala Suvarna Excels in Horse Riding
Dr. Bala Suvarna Excels in Horse Riding (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 5:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dr. Bala Suvarna Excels in Horse Riding: గుర్రపు స్వారీలో సాధారణంగా అబ్బాయిలే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటారు. అమ్మాయిలు గుర్రాలపై స్వారీ చేయడం కాస్త తక్కువే అని చెప్పాలి. కానీ ఈ పశువైద్యురాలు మాత్రం సరదాగా గుర్రపు స్వారీ నేర్చుకొని జాతీయ స్థాయిలో రాణించారు. సాహసంతో కూడినది కావడంతో హార్స్ రైడింగ్ అనగానే తల్లిదండ్రులు మొదట వద్దన్నారు. అయినా వెనక్కి తగ్గని ఆమె, కుమార్తె ప్రతిభతో వారిని ఒప్పించారు. ఆమే కాకినాడకు చెందిన బాల సువర్ణ. ఎన్సీసీ క్యాడెట్‌గా ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్న గుర్రపు స్వారీని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. పశువైద్యంలో ఉత్తమ సేవలు అందిస్తూనే, పిల్లలను గుర్రపు స్వారీలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

వాట్సప్ డీపీ కోసం మొదలై: బాల సువర్ణ స్వస్థలం కాకినాడ. తండ్రి పుష్పా రెడ్డి వ్యాపారవేత్త, తల్లి రాజేశ్వరి గృహిణి. గన్నవరంలోని ఎన్టీఆర్ వెటర్నరీ కాలేజీలో ఆమె పశువైద్య విద్యను అభ్యసించారు. అక్కడే ఎన్సీసీలో చేరారు. కేవలం ఒక వాట్సప్ డీపీ కోసం గుర్రం దగ్గరకు వెళ్లిన ఆమె, అదే లక్ష్యంగా ఎన్సీసీలో చేరారు. అక్కడ 'టీమోర్' అనే గుర్రంతో ఆమెకు ఏర్పడిన అనుబంధం ఆమెను రైడర్‌గా మార్చేసింది.

వాట్సప్ డీపీ కోసం వెళ్లి - ప్రధానికి సెల్యూట్ చేసే స్థాయికి! (ETV Bharat)

తల్లిదండ్రులు వద్దన్నా: కోచ్‌ కల్నల్ బగేల్ సహకారంతో ఆమె పోటీలకు సన్నద్ధమయ్యారు. ఈ విషయం ఇంట్లో చెప్పగా, ప్రమాదకరమని తల్లిదండ్రులు వద్దని వారించారు. అయినా వినకుండా, ఇంట్లో తెలియకుండానే 2015-16 రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. శిక్షణలో ప్రథమంగా నిలవడంతో 2017లో ఢిల్లీలో జరిగిన రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్ (ఆర్​డీసీ) పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. అక్కడ 80 మందికి పైగా పోటీపడగా, అందులో విజేతగా నిలిచారు.

"తను ధైర్యంగా వెళ్లింది. మెడల్ తీసుకొచ్చే వరకు మేం భయపడ్డాం. కానీ తను సక్సెస్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం కాకినాడలో క్లినిక్ పెట్టుకుంది. అందులోనూ సక్సెస్ అయ్యింది. సంఘ సేవ కూడా బాగా చేస్తుంది. ఏ సమయంలోనైనా సరే వెళ్లి మూగజీవాలకు ప్రాణం పోస్తోంది." - రాజేశ్వరి, తల్లి

"పెరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా బహుమతి తీసుకుంది. ఉమ్మడి ఏపీలో ఇద్దరు సీఎంల చేతుల మీదుగా ప్రైజ్‌లు తీసుకుంది. వెటర్నరీ డాక్టర్‌గా కాకినాడలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంది. తల్లిదండ్రుల పేరు నిలబెట్టినందుకు మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది." - పుష్పారెడ్డి, తండ్రి

ప్రధానికే సెల్యూట్: ఎన్సీసీ హార్స్ రైడింగ్ బృందం తరఫున ప్రధాని మోదీకి ఎదురుగా, గుర్రంపై ఖడ్గంతో సెల్యూట్ చేసే అరుదైన అవకాశం బాల సువర్ణకు దక్కింది. నాటి సీఎం చంద్రబాబు కూడా ఆమెను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

"మా కాలేజీలో గుర్రాలు ఉండేవి. వాట్సప్ డీపీ కోసం వెళ్తే రైడర్స్‌కే అనుమతి అన్నారు. అందుకే ఎన్సీసీలో చేరాను. ఒకసారి నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే 'టీమోర్' అనే 7 అడుగుల గుర్రం నా దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. నా భుజంపై తల పెట్టింది. ఆ క్షణమే ఫిక్స్ అయ్యాను హార్స్ రైడింగ్ నేర్చుకోవాలని. మా బాండింగ్ చూసి కల్నల్ సార్ ప్రోత్సహించారు. అలా నేషనల్స్‌కు వెళ్లాను." - బాల సువర్ణ, పశు వైద్యురాలు

ఉత్తమ వైద్యురాలిగా: ప్రస్తుతం కాకినాడలో సొంతంగా పెట్ క్లినిక్ నిర్వహిస్తున్నారు. 2022 నుంచి 24 వరకు వరుసగా ఉత్తమ పశువైద్యురాలి అవార్డును అందుకున్నారు. తన వృత్తిని కొనసాగిస్తూనే, చిన్నారులకు గుర్రపు స్వారీలో మెళకువలు నేర్పిస్తున్నారు. వారిని జాతీయ స్థాయికి పంపడమే తన లక్ష్యమని ఆమె చెబుతున్నారు.

ఇప్పటికీ ఇంటికో గుర్రం - కర్నూలులో సంప్రదాయం కొనసాగిస్తున్న రాజ వంశీయులు

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పశువుల మేళా- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఐదు గుర్రాలు- సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగేందుకు పోటీ

TAGGED:

NCC HORSE RIDING CHAMPION
HORSE RIDING
HORSE RIDING TRAINING
BALA SUVARNA NATIONAL HORSE RIDING
DR BALA SUVARNA KAKINADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.