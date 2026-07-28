తండ్రి టైలర్, కొడుకు ఏఐ ఇంజినీర్ - ఏడాదికి రూ.1.06 కోట్ల ప్యాకేజీతో అదరగొట్టిన కుర్రాడు
కెనడాకు చెందిన ఫబ్రంటిక్ ఏఐ కంపెనీలో కోటి రూపాయల ప్యాకేజీ - కొలువు సాధించిన కాకినాడ జిల్లా కొత్తపల్లికి చెందిన మాల్తి అఖిలేష్ - సూరంపాలెం ఆదిత్య యూనివర్సిటీ బీటెక్ విద్యార్థి ప్రతిభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 9:46 AM IST
Akhilesh gets 1.06 crore AI Job : పట్టుదల ఉంటే పేదరికం ఏమాత్రం అడ్డురాదని ఆ యువకుడు నిరూపించాడు. కష్టపడి చదివితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని చాటిచెప్పాడు. ఏకంగా కోటి రూపాయల ప్యాకేజీ సాధించి అందరి దృష్టిని తనవైపు తిప్పుకున్నాడు. ఆ యువకుడి పేరు మాల్తి అఖిలేష్. సొంతూరు కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి మండలం కుతుకుడుమిల్లి. సామాన్య టైలర్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అఖిలేష్, ఇప్పుడు ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఇంజినీర్గా సత్తా చాటుతున్నాడు.
కన్నోళ్ల కష్టానికి ప్రతిఫలం : అఖిలేష్ తల్లిదండ్రులు గంగాధర్, దేవి. తండ్రి గంగాధర్ బధిరుడు (వినికిడి లోపం ఉన్న వ్యక్తి). దీంతో ఆయనకు చదువుకునే అవకాశం దక్కలేదు. కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు టైలరింగ్ వృత్తిని ఎంచుకున్నారు. దేవి కూడా భర్తకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటున్నారు. ఇద్దరూ రెక్కల కష్టం చేసి కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్నారు. అయితే, తమలా బిడ్డలు కష్టపడకూడదని ఆ దంపతులు భావించారు. కొడుకును ఉన్నత చదువులు చదివించాలని కలలు కన్నారు. తల్లిదండ్రుల కలను సాకారం చేసేందుకు అఖిలేష్ చిన్నప్పటి నుంచే ఎంతో ఇష్టంగా కష్టపడి చదివాడు.
విద్యాభ్యాసం సాగిందిలా : అఖిలేష్ ప్రాథమిక విద్య సాఫీగా సాగింది. 2020లో యు.కొత్తపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పదో తరగతి పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత కాకినాడలోని నారాయణ స్కూల్లో ఇంటర్మీడియట్ చదివాడు. ఎంతో కష్టపడి ఈఏపీసెట్లో మంచి ర్యాంకు సాధించాడు. దీంతో సూరంపాలెంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో బీటెక్ సీటు దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. దీనిని పసిగట్టిన అఖిలేష్, ఆ టెక్నాలజీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాడు. ఏఐ సాంకేతికతతో అనేక కొత్త ప్రాజెక్టులను రూపొందించాడు.
నిరాశను జయించి : ఉద్యోగ వేటలో అఖిలేష్కు మొదట్లో నిరాశే ఎదురైంది. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో భాగంగా గతంలో రెండు, మూడు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యాడు. కానీ, అప్పుడు కొలువు దక్కలేదు. అయినా అతడు ఏమాత్రం నిరాశ చెందలేదు. తన లక్ష్యాన్ని బలంగా విశ్వసించాడు. పట్టుదలతో మరింత ముందుకు సాగాడు. ఈ ఏడాది మే నెలలో ఆదిత్య యూనివర్సిటీలో మరోసారి ప్రాంగణ నియామకాలు జరిగాయి. ఇందులో కెనడాకు చెందిన 'ఫబ్రంటిక్ ఏఐ' కంపెనీ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించింది. ఈ ముఖాముఖిలో మొత్తం 243 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. వారిలో అఖిలేష్ తన ప్రతిభతో అదరగొట్టాడు. తనతో పాటు మరో యువకుడు మాత్రమే ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎంపికయ్యారు.
ఇంటి నుంచే పని : అఖిలేష్ ప్రతిభను గుర్తించిన కెనడా కంపెనీ అతడికి ఏఐ ఇంజినీర్గా అవకాశం కల్పించింది. ఏడాదికి ఏకంగా రూ.1.06 కోట్ల భారీ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. జూన్ 20వ తేదీన అధికారికంగా ఆఫర్ లెటర్ కూడా పంపించింది. అఖిలేష్ ఇప్పటికే విధుల్లో కూడా చేరాడు. ప్రస్తుతం ఇంటి వద్దే ఉంటూ తన ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. నిబంధనల ప్రకారం కంపెనీ మొదటి మూడు నుంచి ఆరు నెలల పాటు నెలకు రూ.30 వేల చొప్పున ఉపకార వేతనం (స్టైపెండ్) ఇస్తుంది. ఆ గడువు ముగిసిన తర్వాత ప్రకటించిన కోటి రూపాయల ప్యాకేజీని పూర్తిస్థాయిలో చెల్లిస్తుంది. కళ్లెదుటే కొడుకు అత్యున్నత కొలువు సాధించడంతో ఆ తల్లిదండ్రుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఏఐ రంగంలో అత్యుత్తమ ఇంజినీరుగా ఎదిగి, భవిష్యత్తులో 'ఏఐ మాస్టర్' అవ్వాలన్నదే తన జీవిత లక్ష్యమని అఖిలేష్ చెబుతున్నాడు.
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