ETV Bharat / state

లైసెన్సు గడువు ముగుస్తుందని భారీగా బాణసంచా తయారీ - నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు: ఎస్పీ బింధుమాధవ్​

వేట్లపాలెం బాణసంచా పేలుళ్ల ఘటనపై కాకినాడ ఎస్పీ బిందు మాధవ్ ప్రెస్ మీట్ - నిందితులు అర్జున్‌, నానిలను సామర్లకోట వద్ద అరెస్టు చేసి వారి బ్యాంక్ ఖాతాలను సీజ్‌ చేశామని వెల్లడి

SP_on_Vetlapalem_Incident
SP_on_Vetlapalem_Incident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SP Bindu Madhav on Vetlapalem Firecracker Explosion Incident: కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలో గత నెల 28న బాణసంచా పేలుళ్ల ఘటనలో ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్టు ఎస్పీ బిందుమాధవ్ చెప్పారు. సూర్య శ్రీ ఫైర్ వర్క్స్ యూనిట్ నిర్వాహకులు అడబాల అర్జున్, అతని సోదరుడు అడబాల వీరబాబు అలియాస్ నానితోపాటు ప్రమాదంలో చనిపోయిన వీరి తండ్రి శ్రీనివాసరావుపైనా కేసు నమోదు చేసినట్టు చెప్పారు. అడబాల అర్జున్​కు 15 కేజీల మందు గుండు సామాగ్రితో బాణసంచా తయారు చేసేందుకు ఎల్​ఈ1 లైసెన్స్ ఉందని, అది 2024లో రెన్యువల్ అయిందని చెప్పారు. సోదరుడు అడబాల వీరబాబు అలియాస్ నానికి బాణసంచా అమ్ముకునేందుకు ఎల్​ఈ5 లైసెన్స్ ఉందని తెలిపారు.

అర్జున్ లైసెన్స్ గడువు నెలాఖరుతో ముగుస్తోందని జగ్గంపేట మండలం మల్లిశాల చింతాలమ్మ జాతరలో వినియోగించేందుకు భారీగా ఆర్డర్ రావడంతో పరిమితికి మించి బాణసంచా తయారు చేశారని ఎస్పీ తెలిపారు. తయారీలో నిప్పురవ్వ ఎగిసిపడి 2 గంటల 15 నిమిషాల సమయంలో భారీ పేలుడు సంభవించిందని చెప్పారు. ఈ దుర్ఘటనలో అక్కడికక్కడ 20 మంది చనిపోగా, హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ మరో 8 మంది చనిపోయారని, కొంతమంది కోలుకొని డిశ్చార్జి కాగా మరో ఇద్దరు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు. కాకినాడ జిల్లాలో 20 బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు, 8 మందు గుండు సామాగ్రి సరఫరా కేంద్రాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. వాటన్నింటిని ‌సీజ్ చేశామని, నిబంధనలు అతిక్రమించే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ బిందు మాధవ్ హెచ్చరించారు.

నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు: ఎస్పీ బింధుమాధవ్​ (ETV Bharat)

"సూర్య శ్రీ క్రాకర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూనిట్ అడబాల అర్జున్ పేరిట ఉంది. 15 కిలోల మందుగుండుతో బాణసంచా తయారు చేసేందుకు లైసెన్స్ ఉంది. అర్జున్ సోదరుడు నానికి బాణసంచా అమ్ముకునేందుకు లైసెన్స్ ఉంది. లైసెన్సు గడువు ముగుస్తోందని భారీగా బాణసంచా తయారు చేశారు. నిందితులు ఇద్దర్నీ అరెస్టు చేశాం. సింగారమ్మ జాతరకు వినియోగించేందుకు భారీగా బాణసంచా తయారు చేశారు. తయారీలో నిప్పురవ్వ ఎగిసిపడి పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదం సంభవించింది. ఘటనాస్థలిలో 20 మంది, చికిత్స పొందుతూ మరో 8 మంది చనిపోయారు. 20 బాణసంచా తయారీ కేంద్రాలు, 8 సామాగ్రి సరఫరా కేంద్రాలు సీజ్‌ చేశాం. నిబంధనలు అతిక్రమించే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు."- బిందు మాధవ్, ఎస్పీ

అసలేం జరిగిందంటే?: సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్‌ పేరిట కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో కొన్నేళ్లుగా బాణసంచా తయారీ సాగుతోంది. రోజూలాగే కార్మికులు టపాసులు తయారీలో నిమగ్నం అయ్యారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ప్రాంతంలో పేలుళ్లు సంభవించాయి. పెద్ద మొత్తంలో టపాసులు నిల్వ ఉండడంతో విస్ఫోటం ఆగలేదు. కార్మికులు బయటకు రాలేక కాలిపోయారు. 10 మంది పురుషులు, 10 మంది స్త్రీలు సజీవ దహనం అయ్యారు. కొందరివి కాళ్లుంటే చేతులు లేవు, చేతులుంటే కాళ్లు లేవు. కొన్ని శరీరభాగాలే మిగిలాయి. పెను విస్ఫోటం నుంచి 10 మంది గాయాలతో బయటపడ్డారు.

పేలుడు ధాటికి కార్మికుల శరీర భాగాలు పంటకాల్వల్లో చెల్లాచెదురుగా ఎగిరిపడ్డాయి. ఓ మహిళ పుర్రె పేలిపోయింది. మరొకరు శవమై 50 మీటర్ల దూరంలోని పంట కాల్వలో పడ్డారు. మాంసపుముద్దల్లా మిగిలిన మృతుల శరీర భాగాలు, ఒక్క చోటకు చేర్చడానికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తీవ్రంగా శ్రమించింది. పేలుళ్ల ధాటికి వేట్లపాలెం సమీపంలోని జొన్నలదొడ్డిలో పెంకుటిల్లు పైకప్పు ధ్వంసమైంది. కొన్ని ఇళ్లలో ఫాల్ సీలింగ్‌ కూడా ఊడిపడ్డాయి. పలు నివాసాల్లో అద్దాలు, తలుపులు పగిలిపోయాయి

ఈ రోజు మంచిదే పనికి రా అని తీసుకెళ్లారు - ఫోన్​లో మాట్లాడుతుండగానే పేలుడు

బాణసంచా విస్ఫోటనం - మృతుల కుటుంబాల్లో పెనువిషాదం

TAGGED:

VETLAPALEM EXPLOSION INCIDENT
FIRECRACKER EXPLOSION IN KAKINADA
SP ON VETLAPALEM EXPLOSION INCIDENT
వేట్లపాలెం బాణాసంచా పేలుళ్ల ఘటన
SP ON VETLAPALEM INCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.