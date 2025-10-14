కాకినాడ సెజ్ రైతులకు ఊరట - హామీ నెరవేర్చిన పవన్ కల్యాణ్
2,180 ఎకరాలను తిరిగి రైతులకు రిజిస్ట్రేషన్ - స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు - 1,551 మంది రైతులకు లబ్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 7:03 PM IST
Kakinada SEZ Land Returned to Farmers: ఏళ్లుగా సాగుతున్న కాకినాడ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి (KSEZ) భూముల వివాదానికి కూటమి ప్రభుత్వం తుది పరిష్కారం చూపింది. రైతులు ఇచ్చిన 2,180 ఎకరాల భూములను తిరిగి రైతులకు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్లకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు, స్టాంప్ డ్యూటీలు వసూలు చేయరాదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా 1,551 మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. ఈ భూములు ఉప్పాడ కొత్తపల్లి, తొండంగి మండలాల పరిధిలో ఉన్నాయి.
హక్కుల్లేని రైతుల దుస్థితి: ఇప్పటి వరకూ రైతులకు భూములు ఉన్నప్పటికీ, వాటి యాజమాన్య హక్కు కాకినాడ సెజ్ పేరునే ఉండటంతో, రైతులకు ప్రభుత్వ పథకాలు అందలేదు. రుణాలు, సబ్సిడీలు, బీమా, పరిహారాలు ఏ పథకం కూడా వారికి లభించని పరిస్థితి ఏర్పడింది. రైతులు భూముల్లో సాగు చేసుకుంటున్నా, పత్రాల ప్రకారం యజమానులు కాకపోవడం వల్ల బ్యాంకులు కూడా వారికి సహకరించలేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తీవ్రమైపోయాయి.
వైఎస్సార్సీపీ విఫలం - న్యాయం చేసిన కూటమి: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 2021 మార్చి 4న జీవో ఎంఎస్ నంబర్ 12తో కాకినాడ సెజ్ రైతులకు భూములు తిరిగి ఇవ్వాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, ఆ ఉత్తర్వులు అమలులోకి రాలేదు. కన్నబాబు కమిటీ నివేదికలు, చట్ట సవరణలు, సాంకేతిక సమస్యల పేరుతో జాప్యం చేశారు. 2022లో రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభించినా, సాఫ్ట్వేర్లో స్టాంప్ డ్యూటీ మినహాయింపు ఆప్షన్ లేకపోవడంతో ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. 986 ఎకరాలు మాత్రమే రిజిస్టర్ అవగా, మిగిలిన 1,194 ఎకరాలు నిలిచిపోయాయి. రైతులు అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ గడపలు తొక్కుతూ హక్కుల కోసం పోరాడారు.
పవన్ కల్యాణ్ హామీ: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఎన్నికల సమయంలో కాకినాడ సెజ్ రైతులను కలుసుకొని, “మీ భూములు మళ్లీ మీ పేర్లలో రిజిస్టర్ అవుతాయి” అని హామీ ఇచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పిఠాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలోని బాధిత రైతులు పవన్ కల్యాణ్ను గతేడాది నవంబర్ 4న కలిశారు. సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతామని పవన్ భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం రెవెన్యూ శాఖ ఆదేశాల ప్రకారం సెజ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ రైతుల పేర్లలో తిరిగి జరగనుంది. స్టాంప్ డ్యూటీ పూర్తిగా మినహాయింపు లభించింది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
భూముల వివాదం: ఈ వివాదాస్పద భూములు ఉప్పాడ కొత్తపల్లి మండలంలోని మూలపేట, కొమరగిరి, రమణక్కపేట, పొన్నాడ గ్రామాలు మరియు తొండంగి మండలంలోని ఏవీనగరం, కోదాడ, కె.పెరుమాళ్లపురం గ్రామాల్లో ఉన్నాయి. సెజ్ యాజమాన్యం పేరు మీద భూములు ఉండటంతో రైతులు సాగు చేసుకుంటున్నా, యాజమాన్య హక్కులు పొందలేకపోయారు. ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఈ గ్రామాల్లోని రైతులకు న్యాయం జరిగింది.
