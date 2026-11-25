కాకినాడ మత్స్యకారుల జాడేదీ? - ఆందోళనలో కుటుంబసభ్యులు
Seven Fishermen Missing in AP : కాకినాడ జిల్లాలో ఏడుగురు మత్స్యకారుల అదృశ్యమైన ఘటన తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. యు.కొత్తపల్లి మండలం సుబ్బంపేటకు చెందిన మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లి సముద్రంలో అదృశ్యమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:02 AM IST
సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ పది రోజులుగా తెలియడం లేదు. దీంతో కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గం యు.కొత్తపల్లి మండలంలోని సుబ్బంపేట గ్రామస్థులు తల్లడిల్లుతున్నారు. ఈ ప్రాంతానికి చెందిన గిరికన సింహాద్రి, గంపల ప్రకాశ్, సూరాడ చిన్న, మేరుగు నారాయణ, తిర్రి నారాయణ, కందాల రాంబాబు, సూరాడ కొండలరావు ఈ నెల 10న సముద్రంలోకి వేట కోసం వెళ్లారు. ఈ నెల 14న కుటుంబ సభ్యులతో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు.
ఈ నెల 15 నుంచి మత్స్యకారుల దగ్గరున్న ఫోన్లు పనిచేయకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులకు అప్పటి నుంచి సమాచారం అందట్లేదు. బోటులోని ట్రాన్స్పాండర్ సిగ్నల్స్ కూడా అందకపోవడంతో 19న రాత్రి కోస్ట్గార్డ్ టోల్ఫ్రీ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. మరుసటి రోజు నుంచే సిబ్బంది గాలింపు చేపట్టినా ఆచూకీ దొరకలేదు. చివరిగా వీరి బోటు ఒడిశాలోని పారాదీప్ సమీపంలో కనిపించిందని మరో బోటులో వేటకు వెళ్లి వచ్చిన మత్స్యకారులు చెప్పడంతో అక్కడే ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.
బోటుతో పాటు మత్స్యకారులు అదృశ్యం : నాలుగు రోజులుగా గాలింపు చేపడుతున్న అధికారులు ఆ సమాచారం బయటకు వెల్లడించలేదు. బోటుతో పాటు మత్స్యకారులు అదృశ్యమైన విషయం మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రకటనలు జారీచేశారు. అక్వాన్ తుపాను ఉత్తరాంధ్రలో తీరం దాటుతుందని వీరంతా ఒడిశా వైపు వేటకు వెళ్లారు. తీరా తుపాను దిశ మార్చుకుని అటుగానే వెళ్లి తీరం దాటింది. ఆ సమయంలో ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారేమో అని కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కోస్ట్గార్డు, నేవీకి, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ తీరప్రాంత అధికారులకు సమాచారం తెలియజేసినట్లు మత్స్యశాఖ ఉప సంచాలకులు కృష్ణారావు చెప్పారు.
అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు : సముద్రంలో గల్లంతైన బోటు ఆచూకీ కనుగొని, మత్స్యకారుల్ని క్షేమంగా తీసుకొచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారుల్ని ఆదేశించారు. మత్స్యకారులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయాలని వారికి ధైర్యం చెప్పాలని సూచించారు. కోస్ట్గార్డు నౌకలు, హెలికాప్టర్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. గాలింపు చర్యల్లో ఎలాంటి అలసత్వం లేకుండా చూడాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ఘటనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం చేపట్టిన గాలింపు చర్యలపై కాకినాడ కలెక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గాలింపు చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేయాలన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెలియజేయాలని కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరారు.
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