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ఉద్యోగం మానేసి కుమార్తెతో షూటింగ్‌ రేంజ్‌కి - 45 ఏళ్ల వయసులో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన అమ్మ

షూటింగ్‌ రేంజ్‌లో కూతురితో పాటు సరదాగా ప్రాక్టీసు చేసిన తల్లి - నేషనల్స్‌లో ప్రతిభ కనబరిచి, ఒలింపిక్స్‌లో పతకాన్ని సాధించడమే లక్ష్యం

Shooters Kalpana Sai Tanmay Story
Shooters Kalpana Sai Tanmay Story (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 5:20 PM IST

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Shooters Kalpana Sai Tanmay Story : ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు షూటర్లు లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం, పతకాలు సాధించడంపై పూర్తిగా దృష్టి సారించారు. ఒకరు రైఫిల్‌తో ఒలింపిక్ పతకాన్ని గెలుచుకోవాలని కలలు కంటుండగా, మరొకరు పిస్టల్ షూటర్‌గా కేవలం విజయం సాధించడమే కాకుండా, భవిష్యత్ తరాలకు అద్భుతమైన కోచ్‌గా మారాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. కల్పన, సాయి తన్మయ్ అనే ఈ తల్లి, కూతుళ్లు. షూటింగ్ రేంజ్‌లో తమ లక్ష్యంపై గురి పెట్టి విజయాలను సాధిస్తున్నారు.

వరుసగా పతకాలు
సాయి తన్మయ్ తన ప్రయాణం గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చారు. "మాది కాకినాడలోని రామారావుపేట. ఇంటర్‌ అయ్యాక వేసవి సెలవుల్లో కాస్త తీరిక దొరికింది. దాంతో సరదాగా రైఫిల్‌ షూటింగ్‌లో చేరా. ఇది కాస్త ఖర్చుతో కూడుకున్నది కావడంతో నాన్న కల్యాణ చక్రవర్తి మొదట్లో భయపడ్డారు. తర్వాత నేను పాల్గొన్న పోటీల్లో వరుసగా పతకాలు సాధిస్తుంటే ఆయనే నన్ను ప్రోత్సహించారు. ఇక అమ్మ కల్పన అయితే మొదట్నుంచీ నాతోనే ఉంది. కాకినాడలోనే షూటింగ్‌లో ప్రాథమిక శిక్షణ పూర్తిచేశా. మరిన్ని మెలకువలు నేర్చుకోవడానికి విశాఖలోని అర్జున అకాడమీలో చేరా"

ఎనిమిది బంగారు పతకాలు
"తొలుత అకాడమీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌తోపాటు ఒడిశా, మహారాష్ట్రతో పోటీలు నిర్వహించింది. దాంట్లో బంగారు పతకం సాధించా. అలా 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతర్‌ జిల్లా యూనివర్సిటీ, రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో ఎనిమిది బంగారు, రెండు రజత పతకాలు గెలుచుకున్నా. ఈ ఏడాది హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో 50 మీటర్ల ప్రోన్, త్రీ పొజిషన్‌ విభాగాల్లో రెండు బంగారు, రజత పతకాలు సాధించా. అంతేకాదు, ఈ నెలాఖరున కేరళలో జరిగే సౌత్‌జోన్‌ పోటీలకూ ఎంపికయ్యా"

ప్రతి విజయంలోనూ తోడుగా అమ్మ
"ఇప్పటి వరకూ నేను సాధించిన ప్రతి విజయంలోనూ అమ్మ నాకు తోడుగానే ఉంది. నాకోసం ఉద్యోగం మానేసింది. షూటింగ్‌ రేంజ్‌లో సరదాగా నాతోపాటు ప్రాక్టీసు చేసేది. నాకు అంతకంటే పెద్ద ప్రోత్సాహం ఇంకేం ఉంటుంది. అమ్మ కూడా నాతోపాటు పోటీల్లో పాల్గొని 45ఏళ్ల విభాగంలో బంగారు పతకం గెలుచుకుంది. అది నేను గోల్డ్‌ మెడల్‌ గెలుచుకున్న దానికంటే వెయ్యి రెట్లు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. అమ్మతో పోటీపడి మరీ ప్రాక్టీసు చేస్తే భలే సరదాగా అనిపిస్తుంది. ఓ పక్క చదువుకుంటూనే షూటింగ్‌ కొనసాగిస్తున్నా. నేషనల్స్‌లో ప్రతిభ కనబరిచి, ఒలింపిక్స్‌లో పతకాన్ని సాధించడమే నా లక్ష్యం" అని సాయి తన్మయ్ చెప్పారు.

చిన్నప్పటి నుంచి పిస్తోల్‌ షూటింగ్‌ అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ చదువు, పెళ్లి, పిల్లల బాధ్యతలతో అది నెరవేరలేదు. ఆ కలని మా అమ్మాయి ద్వారా నిజం చేసుకుంటున్నా. తను షూటింగ్‌ నేర్చుకుంటా అన్నప్పుడు నాకు నేనే గుర్తొచ్చా. అందుకే అడగ్గానే శిక్షణలో చేర్పించా. పాప పోటీలకు వెళ్లిన ప్రతిసారి వారం పదిరోజులు బయటే ఉండాల్సి వస్తుంది. దాంతో ఉద్యోగం మానేశా. తనతోపాటు షూటింగ్‌ రేంజ్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు నాలో దాగున్న ఉత్సాహం మళ్లీ ఊపిరి పోసుకుంది. నాకూ నేర్చుకోవాలనిపించి మొదలుపెట్టా.ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి మాస్టర్స్‌ 45ఏళ్ల విభాగంలో గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించి నా కలను నిజం చేసుకున్నా.కేరళలో జరగబోయే సౌత్‌జోన్‌ పోటీలకు నేనూ సిద్ధమవుతున్నా. జాతీయస్థాయిలో రాణించి మంచి కోచ్‌గా మారాలన్నదే నా లక్ష్యం. -కల్పన, సాయి తన్మయ్ అమ్మ

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