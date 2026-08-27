కాకినాడలో జిమ్ ట్రైనర్ దారుణహత్య - చెక్కముక్కతో పొడిచి చంపేసిన స్నేహితుడు
తన స్నేహితుడి ప్రియురాలితో సన్నిహితంగా ఉంటున్న సతీష్రెడ్డి - అమ్మాయి విషయంలో కొంతకాలంగా సతీష్రెడ్డి, సాయికిరణ్ మధ్య గొడవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 3:04 PM IST
Gym Trainer Extramarital Affair Killing : ప్రాణస్నేహితుడే యముడై, చెక్కముక్కతో అత్యంత కిరాతకంగా పొడిచి జిమ్ ట్రైనర్ను హతమార్చిన ఘటన కాకినాడలో కలకలం రేపింది. వివాహేతర సంబంధం కారణంగా ఒక యువకుడి మెడపై కర్రతో పొడిచి చంపిన ఘటన బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగింది. దీనిపై కాకినాడ రెండో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. హత్య వెనుక వివాహేతర సంబంధమే కారణమా? అనే కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు చేపట్టారు.
స్నేహితుల మధ్య గొడవ : కాకినాడలోని రామకృష్ణరావుపేటకు చెందిన కొడమాటి సతీష్ రెడ్డి (30) జిమ్ ట్రైనర్గా పని చేస్తున్నారు. సతీష్ రెడ్డి తండ్రి చిన్నతనంలో చనిపోయారు. ఏడాది కిందట జయశ్రీతో ఆయనకు వివాహమైంది. ప్రస్తుతం ఆమె గర్భిణి. ఇటీవల సతీష్రెడ్డి అతని స్నేహితుడైన గొడారిగుంటకు చెందిన బొందల సాయికిరణ్ ప్రియురాలితో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడ్డాయి. యువతి విషయాన్ని సాయికిరణ్కు జయశ్రీ చెప్పడంతో స్నేహితుల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో భానుగుడి సమీపంలో సతీష్రెడ్డితో సాయికిరణ్, అతని స్నేహితులు ఘర్షణకు దిగారు.
పరారీలో నిందితులు : సాయికిరణ్, అతని స్నేహితులు చెక్కముక్కతో సతీష్ తలపై బలంగా కొట్టారు. చెక్క ముక్క కొంత విరిగిపోవడంతో సూదిగా ఉన్న మొనతో సతీష్రెడ్డి మెడపై సాయికిరణ్ పొడవడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతుడి స్నేహితుడు ఆల్తాఫ్ ఇచ్చిన సమాచారంతో సతీష్రెడ్డి సోదరుడు ఎర్రయ్యరెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అతని ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు హత్యకేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జీజీహెచ్ మార్చురీకి తరలించారు.
వెలుగులోకి సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు : జిమ్ ట్రైనర్ హత్య కేసులో సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సతీష్రెడ్డిపై సాయికిరణ్, అతని స్నేహితులు విచక్షణారహిత దాడి చేశారు. పలుమార్లు పిడిగుద్దులు, కర్రతో నిందితులు దాడిచేశారు. కర్రతో సతీష్రెడ్డి మెడపై గొంతులో పలుమార్లు దాడి చేసినట్లు గుర్తించారు. 6 సార్లు పిడిగుద్దులు, 12 సార్లు కర్రతో దాడి చేశారు. 12 సార్లు కర్రతో గొంతులో పొడిచారు. హత్య వెనుక వివాహేతర సంబంధమే కారణమా? అనే కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు చేపట్టారు. 8 ఏళ్లుగా సతీష్రెడ్డి, సాయికిరణ్ ప్రాణ స్నేహితులుగా ఉన్నారు. నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని, వారి కోసం గాలిస్తున్నట్లు సీఐ ఎం. అప్పలనాయుడు తెలిపారు.
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