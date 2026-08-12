చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ కేసు - 65 రోజులైన చిక్కని జాడ
పాప జాడ కోసం తల్లడిల్లుతున్నతల్లిదండ్రులు - మరో కుక్క పిల్లను తీసుకొచ్చి జాను పేరుతో పెంచుకుంటున్న దంపతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:57 AM IST
Kakinada Gnaneshwari Missing Case Updates : కాకినాడ జిల్లా, తుని మండలం, సీహెచ్ ఆగ్రహారం నుంచి అదృశ్యమైన రెండేళ్ల బాలిక జ్ఞానేశ్వరి (జాను) అదృశ్యమై 65 రోజులు గడుస్తున్నా ఎటువంటి ఆచూకీ లభించలేదు. చిన్నారి బుడిబుడి నడకలు, అల్లరిని గుర్తుచేసుకొని తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లుతున్నారు. ఎవరైనా అపహరించి ఉంటే, ఆమెను తమకు అప్పగించాలని పోలీసులు సైతం స్పష్టం చేశారు. వారిపై ఎలాంటి కేసులు నమోదు చేయమని తెలిపినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. ఈ కేసులో పోలీసులకు ఎలాంటి పురోగతీ కనిపించడం లేదు.
కుక్కలంటే ఇష్టపడే జానూ జ్ఞాపకంతో మరో శునకాన్ని పెంచుకుంటూ పాప పేరే దానికి పెట్టారు. దానిలోనే చిన్నారిని చూసుకుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. గారాల పట్టి క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందనే ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నారు. జూన్ 6న ఉదయం తోటలో చిన్నారి అదృశ్యమైంది. జానూ వెనుక వెళ్లిన శునకం వారం తర్వాత అనారోగ్యంతో చనిపోయింది. చిన్నారి అదృశ్యమైన నాటి నుంచే పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలింపు చేపట్టారు. ఇప్పటికీ చిన్నారి అదృశ్యం కేసు ఓ మిస్టరీగానే మిగిలింది. పాపను ఎవరైనా తీసుకెళ్లి ఉంటే అప్పగించాలని తల్లి భవానీ కోరుతున్నారు.
"మా జానుకు కుక్కలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే మేము పెంచుకోవడానికి ఈ కుక్కపిల్లను ఇంటికి తెచ్చుకున్నాం. మా అమ్మాయిపై ఉన్న ప్రేమతో, ఆ కుక్కపిల్లకు కూడా ఆమె పేరే పెట్టాం. ఫోన్లలో ఆమె అల్లరి చేష్టల వీడియోలను చూస్తూ, ఆమె జ్ఞాపకాలతోనే మేము జీవిస్తున్నాం. ఈ కుక్కపిల్లలో మా జానును చూసుకుంటున్నాం. ఎవరైనా మా అమ్మాయిని తీసుకువెళ్లి ఉంటే, దయచేసి ఆమెను మాకు తిరిగి అప్పగించండి. మేము ఎటువంటి చట్టపరమైన చర్యలూ తీసుకోం". భవాని, జ్ఞానేశ్వరి తల్లి
5,000 ఫోన్ కాల్ల విశ్లేషణ : స్నిఫర్ డాగ్స్ (జాగిలాలు), NDRF, అటవీ శాఖ, 'హనుమాన్' బృందాలు, అత్యాధునిక డ్రోన్ కెమెరాలను ఉపయోగించి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కిడ్నాప్ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తూ, అధికారులు ఆరు స్థానిక మొబైల్ టవర్ల పరిధిలోని 15,000 ఫోన్ కాల్లను విశ్లేషించారు. వీటిలో 400 నుంచి 500 అనుమానాస్పద కాల్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ కాల్లకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులను విచారించి, వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. జాను ఆచూకీ కోసం తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలు సాగాయి. అయితే 40 CCTV కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించినప్పటికీ ఎటువంటి ఫలితం లభించలేదు.
మిస్టరీగా మారిన చిన్నారి అదృశ్యం కేసు : రెండు నెలలు గడిచినా చిన్నారి జాడ మాత్రం దొరకలేదు. తలుపు చప్పుడు వినిపిస్తే చాలు. మా జాను వచ్చిందేమో అని ఆ తల్లి ఆశగా చూస్తోంది. తండ్రి చూపులన్నీ ఆ తోట దారినే వెతుకుతున్నాయి. పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇంత టెక్నాలజీ వాడినా ఇన్ని బలగాలను ఉపయోగించినా పాప ఆచూకీ దొరకకపోవటం మిస్టరీగా మారింది. పాప కోసం పోలీసు బృందాలు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పాపను తిరిగి వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు చేర్చితే రివార్డు ఇస్తామని కూడా ప్రకటించారు.
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