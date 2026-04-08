తండ్రి కలను నిజం చేసిన కూతురు - ఒకేసారి 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన కాకినాడ యువతి!
చిన్నప్పుడే బ్యాంకు ఉద్యోగి అయిన తండ్రిని చూసి స్ఫూర్తి - పదో తరగతిలో ఉండగా తండ్రి మరణం - గుండెకోతను దిగమింగి పట్టుదలతో చదువు - వర్క్ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తూనే పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 5:00 PM IST
Kakinada Girl Bags 5 Govt Jobs : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం అనేది లక్షలాది మంది యువత కల. ఏళ్ల తరబడి కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరిగినా, రాత్రింబవళ్లు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టినా ఒక్క ఉద్యోగం రావడం గగనంగా మారిన రోజులివి. అలాంటిది ఏకంగా ఐదు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కొలువులు సాధించింది ఓ యువతి. కష్టాలు, కన్నీళ్లు ఆమె ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఏమాత్రం దెబ్బతీయలేకపోయాయి. చిన్నప్పుడు తన తండ్రిని చూసి కన్న కలను నిజం చేసుకుంటూ, తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకుంది. ఒకేసారి ఐదు అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు అందుకున్న కాకినాడకు చెందిన జుత్తుక మాధురి ప్రియ అరుదైన విజయం ఇప్పుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
నాన్నే ఆమెకు మొదటి స్ఫూర్తి : కాకినాడకు చెందిన మాధురి ప్రియది ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం. ఆమె స్వస్థలం రామచంద్రపురం సమీపంలోని చోడవరం. జుత్తుక సూర్యారావు, దేవకుమారి దంపతుల మూడో సంతానం ఆమె. తండ్రి సూర్యారావు కాకినాడ కోఆపరేటివ్ టౌన్ బ్యాంకులో ఉద్యోగిగా పనిచేసేవారు. తల్లి గృహిణి. చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రితో ఆమెకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉండేది. రోజూ తండ్రి బ్యాంకులో పనిచేస్తుండటం చూసి ఆమె ఎంతో మురిసిపోయేది. తాను కూడా పెద్దయ్యాక నాన్నలాగే బ్యాంకు అధికారిని కావాలని చిన్న వయసులోనే బలంగా నిశ్చయించుకుంది.
ఆసరా కోల్పోయిన కుటుంబం : అనుకోని విధంగా ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం జరిగింది. మాధురి పదో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో తండ్రి సూర్యారావు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటుతో మరణించారు. దీంతో ఆ కుటుంబం పెద్ద దిక్కును కోల్పోయింది. తీవ్ర మానసిక, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయింది. ఆ గడ్డు కాలంలో మాధురి చిన్నక్కకు కారుణ్య నియామకం కింద తండ్రి బ్యాంకు ఉద్యోగం వచ్చింది. దీంతో కుటుంబ పోషణకు కాస్త ఊరట లభించింది. ఆ తర్వాత వారి కుటుంబం అంతా కాకినాడకు మకాం మార్చింది.
పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా : తండ్రి మరణించినా మాధురి తన లక్ష్యాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు. బ్యాంకు ఉద్యోగి కావాలన్న తన కలను సాధించేందుకు నిరంతరం శ్రమించింది. చదువులో ఎప్పుడూ ముందుండే మాధురి, 2021లో బీఎస్సీ (హార్టికల్చర్) డిగ్రీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత కుటుంబానికి అండగా ఉండేందుకు ఒక సంస్థలో 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' విధానంలో ఉద్యోగంలో చేరింది. ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే, మరోవైపు బ్యాంకింగ్, ఇతర జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు రాత్రింబవళ్లు సన్నద్ధమైంది. పక్కా ప్రణాళికతో చదివింది.
ఐదు ఉద్యోగాలు, అద్భుత విజయం : గత ఏడాది మాధురి వివిధ జాతీయ బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నిర్వహించిన రాత పరీక్షలకు హాజరైంది. తాజాగా ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో ఆయా పరీక్షల తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఆ ఫలితాల్లో మాధురి తన ప్రతిభతో ఏకంగా ఐదు ప్రభుత్వ కొలువులకు ఎంపికైంది. ది న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా సెలక్ట్ అయింది. అలాగే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్లర్క్గా, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో క్లర్క్, ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు క్లర్క్, ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో అసిస్టెంట్గా ఎంపికయింది.
నాన్న పేరు చిరస్థాయిగా నిలబెడతా! : ఒకేసారి ఐదు జాతీయ స్థాయి ఉద్యోగాలు సాధించడం పట్ల మాధురి కుటుంబం, బంధువులు ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన తండ్రి ఆశీస్సులు, కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహమే తన విజయానికి కారణమని మాధురి చెబుతోంది. కష్టపడితే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని తన విజయంతో నిరూపించింది. ఉన్నత స్థానంలో ఉంటూ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటానని ఆమె పేర్కొంది. తన తండ్రి ఆశయాన్ని నెరవేర్చానని, ఆయన పేరును చిరస్థాయిగా నిలబెడతానని మాధురి ధీమా వ్యక్తం చేసింది.
