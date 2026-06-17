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మూడున్నర గంటల పాటు సర్జరీ - లచ్చిరెడ్డికి పునర్జన్మనిచ్చిన కాకినాడ కేజీహెచ్​

కాకినాడ జీజీహెచ్‌లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యులు - ఓ వ్యక్తి ఛాతిలోని బాణాన్ని తొలగించిన వైద్యులు - గత నెల 29న బాణం దిగడంతో జీజీహెచ్‌లో చేరిన లచ్చిరెడ్డి

Doctor Removed A Arrow From Patient
Doctor Removed A Arrow From Patient (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 5:06 PM IST

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Doctor Removed Arrow From Patient : గుండెకు గుచ్చుకున్న బాణం. మృత్యువుతో పోరాడిన ప్రాణం. కాకినాడ జీజీహెచ్ (GGH) వైద్యులు యముడి నోట్లోంచి ఆ రోగిని ప్రాణాలతో లాక్కొచ్చారు. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ మూడున్నర గంటల పాటు శ్రమించి ఒక వ్యక్తికి పునర్జన్మ ప్రసాదించారు. చావు అంచుల్లోకి వెళ్లిన రోగిని రక్షించిన కాకినాడ జీజీహెచ్ వైద్య బృందంపై ఇప్పుడు సర్వత్రా ప్రశంసల జల్లు కురుస్తోంది.

వివరాల్లోకి వెళితే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంపచోడవరం మండలం చెరువుపాలెం గ్రామానికి చెందిన లచ్చిరెడ్డి అనే వ్యక్తికి మే నెల 29న ఛాతీలో బాణం దిగడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాణం గుండె, ఊపిరితిత్తులు, ప్రధాన రక్తనాళాలకు అతి సమీపంలో చిక్కుకుపోవడంతో అతని పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా మారింది. ప్రాణాలు దక్కవన్న ఆందోళన నెలకొన్న తరుణంలో క్షతగాత్రుడిని వెంటనే కాకినాడ జీజీహెచ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

"ఒక బాణం ప్రమాదవశాత్తు భుజం, ఊపిరితిత్తుల గుండా దూసుకుపోయి, గుండె బయటి పొరను చేరుకుంది. అదృష్టవశాత్తు, అది గుండెలోకి చొచ్చుకుపోలేదు. రోగిని ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చినప్పుడు, అతను తీవ్రమైన అల్ప రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నాడు. మేము అతని పరిస్థితిని స్థిరీకరించి, బాణం మొత్తాన్ని విజయవంతంగా తొలగించాం. అతను ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకున్నాడు . డిశ్చార్జ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు." -డాక్టర్ లావణ్య కుమారి, సూపరింటెండెంట్, జీజీహెచ్

అక్కడ కార్డియో థొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మదన్ మోహన్ నేతృత్వంలో వైద్య బృందం రంగంలోకి దిగింది. జనరల్ సర్జరీ హెచ్‌వోడీ డాక్టర్ నరేష్, అనస్థీషియా నిపుణుడు డాక్టర్ ప్రసన్న కుమార్ సహా వైద్యులందరూ పూర్తి సమన్వయంతో పనిచేశారు. ముందుగా గాయపడిన అతన్ని ఆందోళన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని, ఆ తర్వాత అతనికి శస్త్రచికిత్స చేశారు.

"రోగి ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు అతని రక్తపోటు తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించాం. అతని పరిస్థితిని స్థిరీకరించిన తర్వాత, అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు అతన్ని ఆపరేషన్ థియేటర్‌కు తరలించాం. జనరల్ సర్జన్ల సహాయంతో ఆ బాణాన్ని తొలగించడానికి బాణం గుచ్చుకోవడం వల్ల గాయమైన అవయవాలను క్యూర్​ చేసి మేము ఒక పెద్ద శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించాం." -డాక్టర్ మదన్ మోహన్, కార్డియో థొరాసిక్ సర్జన్, జీజీహెచ్

అత్యంత క్లిష్టమైన ఈ పరిస్థితిలో అవయవాలకు ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లకుండా, మూడున్నర గంటల పాటు శ్రమించి విజయవంతంగా ఆ బాణాన్ని తొలగించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం ప్రత్యేక పర్యవేక్షణతో లచ్చిరెడ్డి పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంతో డిశ్చార్జ్‌కు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు మీడియాకు తెలిపారు.

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TAGGED:

జీజీహెచ్‌లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స
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