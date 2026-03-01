బాణసంచా విస్ఫోటనం - మృతుల కుటుంబాల్లో పెనువిషాదం
మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కరాలను నిర్వహించిన కుటుంబీకులు - తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారని గుండెలవిసేలా రోదన, మృతుల కుటుంబాల్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో దీనగాథ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 1, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : March 1, 2026 at 3:49 PM IST
Kakinada Fireworks Explosion Victims Mourn: బాణసంచా విస్ఫోటనం మృతుల కుటుంబాల్లో పెనువిషాదం నింపింది. ప్రమాదంలో భర్తను కోల్పోయిన వారు కొందరైతే కుమారులను కోల్పోయిన వారు మరికొందరు. మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగి వస్తామని చెప్పినవారు కొంతసేపటికే తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లినవారు ఇంకొందరు. ఇలా మృతుల కుటుంబాల్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో దీనగాథ.
గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్న బాధితులు: శనివారం జరిగిన ప్రమాదంలో మరణించిన వారి మృతదేహాలకు కుటుంబీకులు అంతిమ సంస్కరాలు నిర్వహించారు. రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని పరిస్థితుల్లో బాణాసంచా తయారీకి వెళ్లి తమ కుటుంబాల్ని పోషించుకుంటున్నామని బాధితులు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. మధ్యాహ్నం భోజనానికి వెళ్లి సాయంత్రం త్వరగా తిరిగి వస్తామని చెప్పి వెళ్లిన వారు కొంతసేపటికే తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయారని గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.
ప్రమాదంపై ఆరా తీసిన సీఎం: కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో బాణసంచా పేలుడు ఘటన చోటు చేసుకున్న ప్రాంతంలో ముఖ్యమంత్రి శనివారం చంద్రబాబు పర్యటించారు. పేలుడు జరిగిన స్థలాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరును అధికారులతో మాట్లాడి తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ షన్మోహన్ ఘటన వివరాలను సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. చంద్రబాబు వెంట బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, స్థానిక కూటమి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు. మృతుల వివరాలు, క్షతగాత్రుల సమాచారాన్ని చంద్రబాబు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఘటనా స్థలానికి హోం మంత్రి అనిత: ప్రమాద ఘటనాస్థలానికి ఈరోజు హోం మంత్రి అనిత, మంత్రి నారాయణతో కలిసి పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలను స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. నిర్వాహకులపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటామని ఈ సందర్బంగా తెలిపారు. నిబంధనలను అతిక్రమించడం వల్లే ప్రమాదం సంభవించినట్లు గుర్తించినట్లు హోం మంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.
రూ.20 లక్షల చొప్పున పరిహారం : తరువాత కాకినాడ జీజీహెచ్కు బయలుదేరి అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను సీఎం పరామర్శించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, క్షతగాత్రుల్లో 9 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. విచారణ పూర్తయ్యాక బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.20 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు.
"బాణసంచా పేలుడు ఘటన ఎంతో దురదృష్టకం. మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను పోలీసు శాఖ, ఫైర్ సిబ్బంది, ఫోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. బాణాసంచా నిర్వాహకులపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటాం.భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం"-అనిత, హోం మంత్రి
అసలేం జరిగిందంటే? కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెంలో కొన్నేళ్లుగా సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్ పేరిట బాణాసంచా తయారీ సాగుతోంది. రోజూలాగే కార్మికులు టపాసులు తయారీలో నిమగ్నం అయ్యారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ప్రాంతంలో పేలుళ్లు సంభవించాయి. పెద్ద మొత్తంలో టపాసులు నిల్వ ఉండడంతో విస్ఫోటం ఆగలేదు. కార్మికులు బయటకు రాలేక కాలిపోయారు. 10 మంది పురుషులు, 10 మంది స్త్రీలు సజీవ దహనం అయ్యారు. కొందరివి కాళ్లుంటే చేతులు లేవు, చేతులుంటే కాళ్లు లేవు. కొన్ని శరీరభాగాలే మిగిలాయి. పెను విస్ఫోటం నుంచి 10 మంది గాయాలతో బయటపడ్డారు.
పేలుడు ధాటికి కార్మికుల శరీర భాగాలు పంటకాల్వల్లో చెల్లాచెదురుగా ఎగిరిపడ్డాయి. ఓ మహిళ పుర్రె పేలిపోయింది. ఇంకొకరు శవమై 50 మీటర్ల దూరంలోని పంట కాల్వలో పడ్డారు. మాంసపుముద్దల్లా మిగిలిన మృతుల శరీర భాగాలు, ఒక్క చోటకు చేర్చడానికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తీవ్రంగా శ్రమించింది. పేలుళ్ల ధాటికి వేట్లపాలెం సమీపంలోని జొన్నలదొడ్డిలో పెంకుటిల్లు పైకప్పు ధ్వంసమైంది. కొన్ని ఇళ్లలో ఫాల్ సీలింగ్ కూడా ఊడిపడ్డాయి. పలు నివాసాల్లో అద్దాలు, తలుపులు పగిలిపోయాయి.
చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యమే నిప్పురవ్వై - శ్మశానంలా మారిన సూర్యశ్రీ ఫైర్వర్క్స్ ప్రాంగణం
కాకినాడ పేలుడు ఘటన - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.20 లక్షల పరిహారం: సీఎం చంద్రబాబు