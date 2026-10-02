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కాకినాడ రూరల్‌లో అనేక కాలనీలు ఇంకా నీళ్ల మధ్యే - ఆక్రమణలే ప్రధాన కారణం!

‍ఆకర్షణీయ నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కాకినాడను ఆక్రమణలు వెంటాడుతున్నాయి. నగరంతోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల చుట్టూ ఉన్న సాగునీటి వనరులు, మురుగునీటి కాలువలు ఆక్రమణలతో కుచించుకుపోయి వర్షపునీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారింది.

కాకినాడ రూరల్‌లో అనేక కాలనీలు ఇంకా నీళ్ల మధ్యే
కాకినాడ రూరల్‌లో అనేక కాలనీలు ఇంకా నీళ్ల మధ్యే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:47 AM IST

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Kakinada Floodings : ఆకర్షణీయ నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కాకినాడను ఆక్రమణలు వెంటాడుతున్నాయి. నగరంతోపాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల చుట్టూ ఉన్న సాగునీటి వనరులు, మురుగునీటి కాలువలు ఆక్రమణలతో కుచించుకుపోయి వర్షపునీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారింది. వర్షం పడిన ప్రతిసారీ నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి.

అనేక ప్రాంతాల్లో వీడని ముంపు : తీవ్ర వాయుగుండం ముగిసి వారందాటినా దాని ప్రభావంతో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కాకినాడ, కాకినాడ రూరల్‌ పరిధిలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఇంకా ముంపు వీడలేదు! ఎండ కాస్తున్నా అనేక ఇళ్లు నీళ్ల మధ్యే ఉన్నాయి. కాకినాడ రూరల్‌ పరిధిలోని జగనన్న కాలనీతో పాటు రేపాక గార్డెన్, అవంతినగర్, మారుతి నగర్, గైగోలుపాడు, జనచైతన్య కాలనీ, ఎఫ్​సీఐ కాలనీ, సర్పవరంలోని వసంతనగర్, గాంధీనగర్ కాలనీలు ముంపులో మగ్గుతున్నాయి. ఎస్.అచ్యుతాపురం వద్ద జనచైతన్య లేఅవుట్, మధురానగర్, ఇంద్రపాలెంలోని ఆర్జున్ నగర్ కూడా జలజీవనం సాగిస్తున్నాయి.

కాకినాడ రూరల్‌లో అనేక కాలనీలు ఇంకా నీళ్ల మధ్యే - ఆక్రమణలే ప్రధాన కారణం! (ETV Bharat)

250 ఎకరాల్ని చెరబట్టారని అంచనా : కాకినాడ అర్బన్, రూరల్ మండలాల పరిధిలో 853 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 186 సాగునీటి వనరులు ఉన్నాయి. వీటిలో గోదావరి డెల్టా, ఏలేరు వంటి ప్రధాన కాలువ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. సుమారు 250 ఎకరాల్ని 12 వందల 70 మంది చెరబట్టారని ఓ అంచనా. కాకినాడ అర్బన్ మండలంలోనే 30.51 ఎకరాలు ఆక్రమణకు గురయ్యాయి. రమణయ్యపేట, చీడిలపొర వంటి విలువైన ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలు పెరిగి శాశ్వత నిర్మాణాలు వెలిశాయి.

మూడు రోజుల నుంచి కురిసిన వర్షాలకు కాలనీలు జలమయం అయిపోయాయి. సైడ్​ కాలువలు నిర్మిస్తేనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. కాలనీలో నీరు నిలవడం వల్ల జనం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తాగడానికి కూడా నీరు దొరకట్లేదు. నీటి కోసం చాలా దూరం వెళ్లాల్సి వస్తోంది. సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుకుంటున్నాం. - ఓ స్థానికురాలు

ఆక్రమణలకు గురయ్యాయనే ఆరోపణలు : గత ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక కాలువలు ఆక్రమణలకు గురయ్యాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జలహారతి ద్వారా చేపట్టిన పూడికతీత పనులు అన్ని కాలువల్లోనూ పూర్తికాలేదు. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 12 వందల 42 మంది ఆక్రమణదారులకు అధికారులు నోటీసులిచ్చారు. కోర్టుల్లో పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల్ని పరిష్కరించి న్యాయ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

KAKINADA FLOODING
CANAL ENCROACHMENT KAKINADA
GODAVARI DELTA FLOODS
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