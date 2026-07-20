సూది, దారమే వారి జీవితానికి ఆధారం

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మహిళలకు అండగా నిలుస్తున్న కాకతీయ వస్త్రపరిశ్రమ - మహిళలకు వస్త్ర పరిశ్రమల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా కుట్టపై శిక్షణ - ఇప్పటికే వెయ్యిమందికి పైగా శిక్షణ - పలువురికి ప్రముఖ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు

Cloth Stitching Training For Women
Cloth Stitching Training For Women (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 7:06 PM IST

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Cloth Stitching Training For Women : మహిళల సాధికారతకు ప్రభుత్వం కృషిచేస్తున్నా తనవంతు సాయం అందించేందుకు అనేక మంది కృషిచేస్తున్నారు. ఆ కోవకు చెందినదే వరంగల్‌ జిల్లా గీసుకొండ, సంగెం మండలాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కాకతీయ వస్త్రపరిశ్రమ. ఈ సంస్థ మహిళలకు వస్త్రాలు కుట్టేందుకు శిక్షణ ఇస్తూ మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధికి ఎంతగానో తడ్పడుతోంది. వారి కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తోంది.

మహిళలకు కుట్టులో శిక్షణ ఇస్తూ వారికి వస్త్ర పరిశ్రమలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. దీంతో మహిళలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతున్నారు. సంగెం, గీసుకొండ మండలాల్లో గత సంవత్సరం మార్చి 5న శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మరో ఆరు నెలల తర్వాత ఇదే తరహాలో ఆత్మకూరు, దామెర మండలాల్లో కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చారు.

Cloth Stitching Training For Women
మహిళలకు వస్త్ర పరిశ్రమల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా కుట్టపై శిక్షణ (Eenadu)

ఇప్పటి వరకు 1067 మందికి శిక్షణ : ఈ కేంద్రాల్లో చేరిన మహిళలకు 45 రోజులపాటు బ్లౌజులు, ప్రాక్‌లు, టీషర్టులు కుట్టడంపై శిక్షణ ఇచ్చారు. గీసుకొండ సంగెం మండలాల్లో ఇప్పటి వరకు 11 బ్యాచ్‌లు విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేశారు. ఈ కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 1067 మంది మహిళలు శిక్షణ పొందగా వారిలో 80 మందికి వస్త్ర పరిశ్రమలో ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయి.

"నాపేరు శిరీష, మాది మాది జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లా గంగదేవిపల్లి గ్రామం. నా భర్త రమేశ్​ అయిదేళ్ల క్రితం కరోనాతో మృతి చెందారు. నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు వారిని పెంచి పెద్ద చేసి పెళ్లిలు ఎలా చేయాలనే ఆలోచన నన్ను భయపెట్టింది. అత్తగారింటి వద్ద ఎలాంటి ఆస్తిపాస్తులు లేవు. దీంతో తల్లిగారిల్లు గంగదేవిపల్లిలో ప్రస్తుతం ఉంటున్నాను. గతంలో రోజు కూలీ రూ.250 వచ్చేది. దీంతో కుటుంబ పోషణకు ఎటూ సరిపోయేది కాదు. అయితే గత ఆగస్టులో కుట్టు శిక్షణ పొందాను. రెండు నెలల క్రితం కిటెక్స్‌లో ఉద్యోగంలో చేరాను. ప్రస్తుతం నెలకు రూ.11 వేలు వస్తున్నాయి" - శిరీష, గంగదేవిపల్లి గ్రామం

భవిష్యత్తుపై ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది : తన భర్త గోపాల్‌ ఏడాదిన్నర క్రితం అనారోగ్యంతో మరణించాడని కొనాయమాకుల గ్రామానికి చెందిన కీర్తి తెలిపారు. దీంతో ఒక్కసారిగా తన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అంధకారంలోకి వెళ్లిందని చెప్పుకొచ్చారు. తనకు ఇద్దరు పిల్లలని తెలిపారు. ఆమె ఇంటర్‌ వరకు చదివానని అన్నారు. గీసుకొండలో 45 రోజులపాటు కుట్టు శిక్షణ పొందానని తెలిపారు. సంవత్సరం క్రితం యంగాన్‌ పరిశ్రమలో కుట్టు శిక్షణలో ఉద్యోగం వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. భవిష్యత్తుపై ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిందని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఆరు నెలల్లో మరో 4 వేల మందికి ఉపాధి : గీసుకొండ శిక్షణ కేంద్రంలో ఇప్పటి వరకు 11 బ్యాచ్‌లు నిర్వహించామని శిక్షకురాలు అన్నపురెడ్డి మౌనిక పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా 317 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చనట్లు స్పష్టం చేశారు. వారిలో 50 మందికి వస్త్ర పరిశ్రమలో ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయని వెల్లడించారు. వీరిలో మరి కొంతమంది దామెర, ఆత్మకూరు మండలాలకు శిక్షకులుగా వెళ్లినట్లు తెలిపారు. మరో ఆరు నెలల్లో యంగాన్‌ సంస్థలో 4 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు.

"గీసుకొండ శిక్షణ కేంద్రంలో ఇప్పటి వరకు 11 బ్యాచ్‌ల్లో 317 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చాం. ఇందులో 50 మందికి వస్త్ర పరిశ్రమలో ఉపాధి అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా ఇద్దరు దామెర, ఆత్మకూరు మండలాలకు శిక్షకులుగా వెళ్లారు. యంగాన్‌ సంస్థలో మరో ఆరు నెలల్లో 4 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి" - అన్నపురెడ్డి మౌనిక, గీసుకొండ కేంద్రం శిక్షకురాలు

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TAGGED:

KAKATIYA TEXTILE INDUSTRY
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కుట్టపై శిక్షణ ఇస్తూ మహిళలకు ఉపాధి
CLOTH STITCHING TRAINING FOR WOMEN

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