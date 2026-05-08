వరంగల్లో కాకతీయుల కాలం నాటి శివాలయం కూల్చివేత - సర్వత్రా విమర్శలు
వరంగల్లో 800 ఏళ్ల చారిత్రక శివాలయం కూల్చివేత - ఇంటిగ్రేటేడ్ స్కూల్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ భూమి కేటాయింపు - ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా విమర్శలు - స్థలాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్ సత్యశారద
Published : May 8, 2026 at 9:48 PM IST
Kakatiya Era Shiva Temple Demolished in Warangal : వరంగల్ జిల్లాలోని ఖానాపుర్ మండలం అశోక్నగర్లో ఉన్న 800 ఏళ్ల నాటి చారిత్రక కాకతీయ శివాలయం కూల్చివేతకు గురైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలగులోకి వచ్చింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణం కోసం స్థలసేకరణలో భాగంగా ఈ మట్టి కోట స్థలాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణం కోసం చదును చేస్తున్న క్రమంలో లోపల ఉన్న శివాలయాన్ని కూల్చివేయడంతో నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేశారు.
కాకతీయ రాజు గణపతి దేవుడి కాలం అంటే క్రీ.శ 1231 నాటి అరుదైన శాసనాలు ఈ ప్రాంతంలో వెలుగులోకి వచ్చాయని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై స్పందించిన వరంగల్ కలెక్టర్ సత్యశారద అక్కడికి వచ్చి పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఈ శివాలయం ఉందని అనుకోలేదని చెట్లపొదల్లాగా ఉండటంతోనే కూల్చివేశారు తప్ప ఎటువంటి దురుద్దేశం లేదన్నారు. శివాలయాన్ని తిరిగి పునర్నిర్మిస్తామని ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు ఆ శివాలయాన్ని తెలంగాణ పురావస్తుశాఖ గుర్తించలేదని చెప్పారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా వారు నోటిఫై చేసేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
దట్టమైన చెట్ల పొదలు ఉండటం వల్లే : ఈ ఆలయం కూల్చివేత ఘటనపై రెవెన్యూ, పురావస్తు శాఖ అధికారులు కలిసి సంయుక్తంగా విచారణ జరిపారని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. ఆ ప్రదేశంలో దట్టమైన పొదలు ఉన్నాయని వాటిని తొలగించే క్రమంలో శిథిలాలను గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు. అంతేగానీ ఆలయాన్ని కూల్చివేయలేదని చెప్పారు. ఆ స్థలం ప్రభుత్వానిదేనన్న కలెక్టర్ గతంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖకు దానిని కేటాయించారని గుర్తుచేశారు.
ఇలాంటి కాకతీయుల కాలం నాటి చారిత్రక ఆలయాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణం కోసం కూల్చివేయడం పట్ల తెలంగాణ చరిత్రకారులు, స్థానికుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆలయాన్ని భౌతికంగా కూల్చివేయకుండా ఉంటే సంరక్షణ, పునర్నిర్మాణం చేసే అవకాశం ఉండేదని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ధర్మాగ్రహ దీక్షకు దిగిన బీజేపీ నాయకులు : ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నిర్మాణ స్థలంలో చారిత్రక కట్టడమైన కాకతీయ కాలం నాటి శివాలయ పునర్నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ వరంగల్ జిల్లాలో బీజేపీ శ్రేణులు ధర్మాగ్రహ దీక్షకు దిగారు. నర్సంపేట పట్టణ బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ధర్మాగ్రహ దీక్ష కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా కూల్చివేసిన ఆలయ స్థలంలో వేద పండితులతో జిల్లా నేతలు శుద్ధి పూజ చేయించారు. ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించిన తర్వాతనే ఇంటిగ్రేటేడ్ స్కూల్ నిర్మాణ పనులు చేయాలని నినాదాలు చేశారు. బీజేపీ శాసనసభపక్షనేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి పరిశీలించారు.
తాము స్కూల్ నిర్మాణానికి వ్యతిరేకం కాదని కాకతీయ కళా సంపదలో భాగమైన శివాలయాన్ని కూల్చివేయడాన్నే ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఆలయ నిర్మాణం కోసం కలెక్టర్, నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవ రెడ్డి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి శివాలయం నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలతో కూడిన పత్రాలను అధికారికంగా జారీ చేయాలన్నారు. ఆ తరువాతనే పాఠశాల నిర్మాణానికి పనులు ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేశారు.ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు లేకుండా పాఠశాల నిర్మాణ పనులు చేపడితే అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు.