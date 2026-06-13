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కేయూ భూములకు రక్షణ గోడ వచ్చేస్తోంది - రూ.20 కోట్లతో ప్రహరీ నిర్మాణ పనులు షురూ

కాకతీయ వర్సిటీ భూముల సంరక్షణకు పాలక మండలి ముందడుగు - రెండు దశాబ్దాలుగా ఆక్రమణలకు గురవుతున్న కేయూ భూములు - ప్రతాప్ రెడ్డి చొరవతో లభించిన ఆమోదం

Kakatiya University Boundary Wall
Kakatiya University Boundary Wall (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 9:57 AM IST

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Kakatiya University Boundary Wall : కబ్జాలకు నిలయంగా, అక్రమార్కులకు వరంగా మారిన కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం భూముల రక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరలేచింది. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా హామీలకే పరిమితమైన ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం ఇప్పుడు కార్యరూపం దాల్చుతోంది. రూ.వందల కోట్ల విలువైన కేయూ భూములను కాపాడేందుకు రూ.20 కోట్లతో 10 కిలోమీటర్ల మేర ప్రహరీ గోడ నిర్మాణానికి అధికారులు శ్రీకారం చుట్టారు. దీంతో సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్ట పడటంతో పాటు విశ్వవిద్యాలయ ఆస్తుల పరిరక్షణకు బలమైన భరోసా లభించనుంది.

దాదాపు 50 ఎకరాలను కబ్జా చేసిన అక్రమార్కులు : వరంగల్ నడిబొడ్డున అత్యంత విలువైన భూముల్లో ఆక్రమణలు పెరిగిపోయాయి. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 50 ఎకరాల కేయూ భూములు కబ్జాకు గురయ్యాయి. వేలాది మంది విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు కేంద్రంగా ఉన్న కేయూలో కబ్జాదారుల అరాచకాలు పెరిగి ఆస్తులను కాపాడటం పాలక మండలికి తలకు మించిన భారంగా మారింది. ఒకవైపు కబ్జాలు, ఇంకోవైపు కొన్ని సంస్థలకు భూమి కేటాయించడంతో ఏటికేడు భూములు కుంచించుకుపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేయూకు ప్రహరీ గోడ నిర్మించి భూములను కాపాడాలన్న డిమాండ్ పెరిగింది.

25 ఏళ్లుగా కలగా మారిన ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం : గతంలో ఉపకులపతులుగా విధులు నిర్వహించిన వారందరూ ప్రహరీ నిర్మాణం తమ ప్రాధాన్యమని చెప్పినా, అవి ఆచరణకు నోచుకోలేదు. 2024లో కేయూ ఇన్​ఛార్జి వీసీగా విధులు నిర్వర్తించిన ఐఏఎస్​ అధికారి వాకాటి కరుణ గోడ నిర్మాణంపై మొగ్గు చూపారు. ఇందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. ఆ తర్వాత ఏమైందో కానీ ఇలా 25 ఏళ్లు గడిచినా ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం మాత్రం కలగానే మిగిలింది.

కాకతీయ యూనివర్సిటీ విలువైన భూములను రక్షించుకోవడం కోసం ప్రహరీ గోడ నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. భూములను కాపాడుకోవడానికి ప్రభుత్వం కాకతీయ వర్సిటీ మొత్తానికి ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం చేస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పటికే దాదాపు 50 ఎకరాల భూమి అన్యాక్రాంతం అయిపోయింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా వైస్​ ఛాన్స్​లర్ ప్రధానంగా దృష్టిపెట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం, స్థానిక ఎమ్మెల్యే రాజేందర్​ రెడ్డి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి నిధులు మంజూరు చేయించినందుకు ధన్యవాదాలు - శేషుకుమార్, కేయూ ప్రొఫెసర్

ప్రస్తుత వీసీ ఆచార్య కర్నాటి ప్రతాప్ రెడ్డి శ్రీకారం : దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రహరీ గోడ నిర్మాణానికి ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. ప్రస్తుత వీసీ ఆచార్య కర్నాటి ప్రతాప్ రెడ్డి ఆ దిశగా చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు. 2024లో బాధ్యతలు చేపట్టిన వీసీ ప్రతాప్ రెడ్డి, అదే ఏడాది డిసెంబర్​లో జరిగిన పాలక మండలిలో మరోసారి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 10 కి.మీ మేరకు గోడ నిర్మిచాలని, ఇందుకోసం రూ.20 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రహరీ గోడ నిర్మాణంతో భూ కబ్జాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. గోడను నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేసేలా అధికార యంత్రాంగం చొరవ చూపాలని కోరుతున్నారు.

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