విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌ - రేపటి నుంచి కాజా-గొల్లపూడి, ఏలూరు వైపు వాహనాలకు అనుమతి

గుంటూరువైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు గొల్లపూడి, ఏలూరు వైపు వెళ్లేందుకు వీలు - ట్రయల్‌ రన్‌గా అన్ని వాహనాలకు అనుమతి

The Kaza-Gollapudi Western Bypass
The Kaza-Gollapudi Western Bypass (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
The Kaza-Gollapudi Western Bypass: విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌లో కాజా నుంచి గొల్లపూడి, ఏలూరు వైపు (ఒకవైపు) వెళ్లే వాహనాలను సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ నెల 15 నుంచి అనుమతించనున్నారు. ట్రయల్‌ రన్‌ కింద ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, బస్సులు, లారీలు ఇలా అన్ని రకాల వాహనాలు బైపాస్‌లో ప్రయాణించేందుకు అవకాశం కల్పించనున్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

బుధవారం బైపాస్‌ను ఒకసారి పరిశీలించి గురువారం నుంచి వాహనాలను అనుమతించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దీంతో చెన్నై, గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కాజా టోల్‌గేట్‌ దాటిన తర్వాత పశ్చిమ బైపాస్‌లోకి వచ్చి గొల్లపూడి మీదుగా చిన్నఅవుటపల్లి వరకు వెళ్లి, అక్కడ ఏలూరువైపు హైవేలోకి చేరుకొని వెళ్లిపోవచ్చు. ఇప్పటికే గొల్లపూడి నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి మీదుగా వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. గురువారం నుంచి కాజా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా ఏలూరు వైపు వెళ్లొచ్చు.

ఇలా అయితే విజయవాడ రావాల్సిన అవసరం లేదు: గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఈ బైపాస్‌లో గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవేలోకి చేరుకొని హైదరాబాద్‌ వైపు వెళ్లిపోవచ్చు. దీంతో గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాల్లో ఏలూరు, హైదరాబాద్‌ వెళ్లే వాహనాలేవీ విజయవాడ నగరంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. అయితే ఈ పశ్చిమ బైపాస్‌లో గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు మాత్రం ప్రస్తుతం కాజా వరకు వచ్చేందుకు అవకాశం లేదని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు తెలిపారు. మధ్యలో కొన్ని చోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఆ వాహనాలకు ప్రస్తుతం అనుమతి ఉన్నట్లే గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చేటప్పుడు కృష్ణా నదిపై వంతెన, సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు దాటిన తర్వాత మంగళగిరి-మందడం రోడ్డులోకి చేరుకొని సచివాలయం, హైకోర్టు వైపు వెళ్లొచ్చని పేర్కొన్నారు.

అన్ని గ్రామాల్లో రహదారుల మెరుగుదల: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్లన్నీ గోతుల మయమయ్యాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కూటమి ప్రభుత్వం గతేడాది సంక్రాంతి నాటికి పూర్తయ్యేలా పల్లెపండగ 1.0 కింద 4,300 కి.మీ. మేర రహదారులు పనులు చేపట్టింది. వాటికోసం ఉపాధి హామీ పథకంలో రూ.2 వేల కోట్ల మెటీరియల్‌ నిధులు ఖర్చు చేసింది. మరో 15 వేల కి.మీ. రోడ్లు బాగు చేయాల్సి ఉండటంతో ఉపాధి పథకంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలనూ అనుసంధానించి పల్లెపండగ 2.0ని ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఇందులో 10 వేల కి.మీ. రోడ్ల పనులు చేపడుతున్నారు. మరో 5 వేల కి.మీ. పనులు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించనున్నారు. 2028 మార్చి నాటికి అన్ని గ్రామాల్లో రహదారులు మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.​

గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి: పల్లె పండగ 2.0కి గతేడాది కంటే ఎక్కువ నిధులను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. మొత్తం 12,297 కి.మీ రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. చేపట్టనున్నారు. ఉపాధి హామీ నిధులతో పాటు నాబార్డ్, ఏఐఐబీ రుణం, పీఎంజీఎస్‌వై, సాస్కీ, 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో పనులు చేస్తున్నారు. రైతులకు రూ.375 కోట్లతో 25 వేల మినీ గోకులాలు మంజూరు చేశారు. రైతులు తమ సొంత స్థలాల్లో వీటిని నిర్మించుకోవచ్చు. ఉపాధి హామీ పథకంలో నిర్మాణ విస్తీర్ణం బట్టి రూ.1.15 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు. గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి రూ.406 కోట్లను 15వ ఆర్థిక సంఘం మంజూరు చేసింది. వీటితో 15 వేల పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో బస్‌ షెల్టర్లు, దుకాణ ప్రాంగణాలు, కాలువలు, సామాజిక మరుగుదొడ్లు, గ్రామాల ముందు స్వాగత ద్వారాలు, రక్షిత తాగునీటి పథకాలకు మరమ్మతులు వంటి పనులను చేపడతారు.

