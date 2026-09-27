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నిర్మాణంలోనే కోతకు గురైన కాగిత కారిడార్‌ రహదారి - రూ.కోట్ల ఖర్చు వర్షార్పణం!

కాగిత వద్ద జాతీయ రహదారి నుంచి పాటిమీద గ్రామానికి​ అనుసంధానంగా రోడ్డు నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. పనులన్నీ దాదాపు తుది దశకు చేరాయి. ఇటీవల కురిసిన ఓ మోస్తరు వర్షానికే దీని పనితనం బయటపడింది.

Kagitha Corridor Road Construction Defects
కాగిత కారిడార్‌ రహదారి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 8:12 PM IST

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Kagitha Corridor Road Construction Defects : ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా రూ. 45 కోట్ల పని. అందునా పారిశ్రామికవాడకు నిర్మించే ప్రధాన రహదారి. అలాంటప్పుడు ఎంత నాణ్యత ఉండాలి? ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కానీ ఇటీవల రెండు రోజుల పాటు కురిసిన వర్షానికే దారుణంగా దెబ్బతింది. ఎక్కడికక్కడే కోతలు, పగుళ్లిస్తున్న కల్వర్టు, ఇలా అడుగడుగునా నాణ్యత లోపాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇదీ కాగిత కారిడార్‌ భారీ రహదారి దుస్థితి.

అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలో మిత్తల్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్​ నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. ఇందుకోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పారిశ్రామిక మౌలిక వసతుల సంస్థ (ఏపీఐఐసీ) ఆధ్వర్యంలో సంవత్సరం కిందట కాగిత వద్ద జాతీయ రహదారి నుంచి పాటిమీద గ్రామం వరకు పరిశ్రమకు అనుసంధానంగా ఈ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా 4.5 కిలోమీటర్ల పొడవునా, 20 మీటర్ల వెడల్పుతో పనులు చేపడుతున్నారు. ఇందులో 21 కల్వర్టులు నిర్మించారు. భూమి నుంచి మూడు అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మాణం జరుగుతోంది. పనులన్నీ దాదాపు తుది దశకు చేరాయి. ఇటీవలే రోడ్డుపై వెట్‌మిక్స్‌ లేయర్లు వేసి రోలింగ్‌ చేశారు. దీంతో పాటు డివైడర్ల నిర్మాణం మొదలు పెట్టి సగం మేర పూర్తి చేశారు.

కల్వర్టుల వద్ద భారీగా కోత : టన్నుల బరువైన సామగ్రితో వాహనాలు వచ్చినా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేలా భారీ వెడల్పుతో రోడ్డు నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. యంత్రాలతో ఎప్పటికప్పుడు రోలింగ్‌ చేయడం, ఇతర హడావుడి చూస్తే చాలా గట్టిగా పని చేస్తున్నారనిపించింది. కానీ ఇటీవల వాయుగుండం ప్రభావంతో రెండు రోజులపాటు నిరంతరాయంగా కురిసిన ఓ మోస్తరు వర్షానికే దీని పనితనం వెలుగులోకి వచ్చింది. రహదారి రెండో కిలోమీటర్ నుంచి కంపెనీ గేట్ ప్రాంతం వరకు నాలుగైదు కల్వర్టుల వద్ద భారీగా కోతకు గురైంది.

ముఖ్యంగా పాత శివాలయం సమీపంలో ఏకంగా 40 అడుగుల మేర రహదారి సగానికి పైగా ధ్వంసమైంది. మరింత కుంగిపోవడానికి బీటలు వారి సిద్ధంగా ఉంది. ఏదైనా భారీ వాహనం ఇటుగా రాకపోకలు సాగిస్తే కచ్చితంగా రోడ్డు దిగిపోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కల్వర్టు చాలా మేర బయటకు కనబడుతోంది. ఈ మార్గంలో ఉన్న ఓ కల్వర్టు అప్పుడే బీటలు వారడం పనుల్లో నాణ్యత లోపానికి అద్దం పడుతోంది. రెండు చోట్ల బీటలు స్పష్టంగా బయటకు కనబడుతున్నాయి. దీనికి తోడు కల్వర్టులను దాటి కింద నుంచి నీరు బయటకు పోయే మార్గం సక్రమంగా లేకపోవడం ఓ కారణంగా మారింది.

లోపాలుంటే పునర్నిర్మాణం : రహదారి నిర్మాణంలో కల్వర్టుల వద్ద తాత్కాలిక పని మాత్రమే జరిగిందని కారిడార్ పర్యవేక్షణ ఏఈ లలిత తెలిపారు. ఇక్కడ గ్రావెల్‌ వేసి, రాతిపేర్పు పటిష్ఠం చేయించాల్సి ఉందన్నారు. కొన్ని చోట్ల రోడ్డును ఆనుకుని రక్షణ కాంక్రీట్‌ గోడలను నిర్మాణం చేయాలని చెప్పారు. ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షానికి తోడు రోడ్డు బాగా ఎత్తుగా ఉండటంతో నీటి ప్రవాహానికి ఇలాంటిచోట్ల కోతకు గురయ్యాయని వివరించారు. పని పూర్తి కానప్పుడు భారీ వర్షాలతో ఇలాంటి ఇబ్బందులుంటాయని వీటిని గుత్తేదారే పక్కాగా సరిచేస్తారని వెల్లడించారు. బీటలు పడిన కల్వర్టును పరిశీలించి లోపాలుంటే కచ్చితంగా పునర్నిర్మాణం చేయిస్తామని లలిత పేర్కొన్నారు.

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