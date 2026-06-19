బొమ్మల్లో బాపు, నర్సరీల్లో కడియం - అంబానీ 'వంతార' నుంచి అయోధ్య దాకా మన మొక్కలే
వందల ఏళ్ల వయసున్న విదేశీ చెట్లకు కడియంలో ప్రాణం - పడవ, డైనోసార్ ఆకారాల్లో ఆకట్టుకుంటున్న అరుదైన వృక్షాలు - 10 నుంచి 500 ఏళ్ల వయసున్న చెట్ల దిగుమతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:39 AM IST
Kadiyam Exotic Nurseries : బొమ్మలు ఎంతమంది వేసినా, బాపు గీసే బొమ్మకు ఉండే ప్రత్యేకతే వేరు! అలాగే చెట్లు ఎక్కడ పెంచినా.. కడియం నర్సరీల్లో పెరిగే చెట్ల సొగసే వేరు. ఏ దేశం నుంచి మొక్కలు తెచ్చినా, వాటిని అద్భుతమైన కళాఖండాలుగా మలచడంలో కడియం రైతులు సిద్ధహస్తులు. విదేశాల నుంచి వందల ఏళ్ల వయసున్న భారీ వృక్షాలను భారీ వ్యయప్రయాసలకోర్చి ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు. స్థానిక వాతావరణానికి అనుగుణంగా వాటిని పెంచుతారు. విభిన్న ఆకృతులతో చూపరులను ఆకట్టుకునేలా తీర్చిదిద్దుతారు. యువ రైతులు కడియం ఖ్యాతిని ఇప్పుడు ఖండాంతరాలకు చాటుతున్నారు. ఈ కడియం నర్సరీల ప్రత్యేకతలు, అరుదైన మొక్కల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
విదేశాల నుంచి కడియం దాకా : విదేశీ మొక్కలను తీసుకురావడం ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. దీని వెనుక రైతుల ఎంతో శ్రమ దాగి ఉంది. కడియం నర్సరీలకు దాదాపు 50 రకాల మొక్కలు విదేశాల నుంచి వస్తాయి. చైనా, స్పెయిన్, మలేసియా, సింగపూర్, థాయ్లాండ్ తదితర దేశాల నుంచి వీటిని తెస్తారు. 10 ఏళ్ల నుంచి ఏకంగా 500 ఏళ్ల వయసున్న చెట్లను కూడా తీసుకొస్తారు. సముద్ర మార్గంలో ఏసీ కంటెయినర్లలో అత్యంత భద్రంగా వీటిని రవాణా చేస్తారు. నర్సరీలకు తెచ్చాక 45 నుంచి 60 రోజులు వాటిని 'క్వారంటైన్'లో ఉంచుతారు. అధికారుల నుంచి ఎలాంటి చీడపీడలు లేవని సర్టిఫికెట్ వచ్చాకే మార్కెట్లోకి విక్రయాలకు పెడతారు.
ఆకర్షించే అరుదైన మొక్కలు : స్థానిక, విదేశీ మొక్కల సంకరంతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. ఇక్కడ లభించే కొన్ని ప్రత్యేక రకాలు ఇవే. ఫైకస్ (చైనా) చెట్లు మన వాతావరణానికి బాగా అలవాటు పడతాయి. వీటి వయసు పదేళ్లకు పైనే ఉంటుంది. వీటిని పడవ, డైనోసార్, కుండీ ఆకారాల్లో కళాఖండాలుగా తీర్చిదిద్దుతారు. వీటి ధర లక్షల్లోనే ఉంటుంది. పచీరా (థాయ్లాండ్) ఇండోర్ ప్లాంట్. దీని వయసు 10-15 ఏళ్లు ఉంటుంది. కాండం చుట్టూ గొడుగు లాంటి కొమ్మలు వస్తాయి. చీకటి గదిలోనూ ఆక్సిజన్ ఇస్తూ చక్కగా పెరుగుతుంది. మల్టీకలర్డ్ బోగన్ విలియా (థాయ్లాండ్) చెట్టుకు ఐదారు రంగుల పూలు పూయడం దీని స్పెషాలిటీ. నవంబర్ నుంచి మార్చి వరకు పూలతో కళకళలాడుతుంది. మొక్క వయసును బట్టి ధర రూ.3 వేల నుంచి లక్షల్లో ఉంటుంది. రాఫిస్ మల్టీఫిడా (చైనా) మొక్కలు 3 నుంచి 30 ఏళ్ల వయసున్నవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. బంతి ఆకారంలో ఉండే వీటిని తక్కువ స్థలంలో, కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో పెంచుతారు. దీని ధర రూ.8 వేల నుంచి లక్షకు పైనే ఉంటుంది. ఫైకస్ ఆస్ట్రాలిస్ (స్పెయిన్) చెట్టు వయసు ఏకంగా 80 ఏళ్లు! రెండేళ్ల క్రితం దీన్ని ఇక్కడికి తెచ్చారు. తెల్లని కాండం ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.
అయోధ్య నుంచి అంబానీ ఇల్లు వరకు : కడియంలో వందల సంఖ్యలో నర్సరీలు ఉన్నాయి. అందులో అంతర్జాతీయ లైసెన్స్ ఉన్నవి సుమారు 10 వరకు ఉంటాయి. కడియం నర్సరీల ఖ్యాతి ఇప్పుడు దేశమంతా పాకింది. కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు, ప్రీమియం వెంచర్లకు ఇక్కడి నుంచే చెట్లు వెళ్తాయి. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముకేశ్ అంబానీ నివాసానికి కడియం మొక్కలే వెళ్లాయి. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 'వంతారా ప్రాజెక్టు'లోనూ ఇక్కడి మొక్కలే ఉన్నాయి. అయోధ్య రామమందిరం, అమృత్సర్ స్వర్ణ దేవాలయంలో మన కడియం మొక్కలే కొలువు దీరాయి. ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయం, తెలంగాణలోని యాదాద్రి గుట్టకు సైతం ఇక్కడి నుంచే పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు వెళ్లడం విశేషంగా నిలుస్తోంది.
మెుక్కలు పెంచు... ఆరోగ్యాన్ని పంచు