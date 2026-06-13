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200 ఏళ్ల అరుదైన కళకు జీవం పోస్తున్న తెలంగాణ కళాకారుడు - జాతీయ సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డుకు ఎంపిక

దశాబ్దాలుగా కడ్డితంత్రి కళను నమ్ముకున్న దురిశెట్టి రామయ్య - దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చిన ప్రదర్శనలకు సన్మానాలు, పురస్కారాలు - జాతీయ సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారానికి ఎంపికైన రామయ్య

TG ARTIST GOT NATIONAL RECOGNITION
TG ARTIST GOT NATIONAL RECOGNITION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 9:21 AM IST

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Special Story on kaddi-tantri-instrumentalist Ramayya : తాతలు, తండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన పురాతన జానపద సంగీతమది. డిజిటల్ యుగం నడుస్తున్న తరుణంలో కాలక్రమేణా కనుమరుగవుతున్న ఈ వాద్యాన్ని, అలనాటి సంగీతాన్ని సజీవంగా ఉంచేందుకు ఎంతో కృషి చేశారీ కళాకారుడు. జానపద సంగీతానికి ఆయన చేసిన కృషిని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి, జాతీయ సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. జాతీయ అవార్డును అందుకోబోతున్న పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం గర్రెపల్లికి చెందిన దురిశెట్టి రామయ్యపై ప్రత్యేక కథనం.

కళకు జీవం పోస్తూ, పురస్కారాలందుకుంటూ : విన్నారు కదా ఈ పెద్దాయన ఆలపించిన జానపదం. 200 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న జానపద సంగీత వాద్యమైన కడ్డితంత్రి తంబూరం ఇది. పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం గర్రెపల్లికి చెందిన దుర్శెట్టి రామయ్య ఈ పురాతన సంగీత కళను సజీవంగా ఉంచేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. తాతలు, తండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన జానపద కళతో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి సన్మానాలు, పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఈయన కృషిని గుర్తించిన కేంద్రప్రభుత్వం జాతీయ సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. త్వరలోనే రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఆయన పురస్కారాన్ని అందుకోబోతున్నారు.

వారసత్వంగా వచ్చిన కళపై మక్కువతో : అళ్వారుల కాలం నుంచే రామాయణ, భాగవత, మహాభారత, సుందరాకాండ, యక్షగానం సహా అనేక రకాల ఆధ్యాత్మిక కాలక్షేప కథల్ని చెప్పేందుకు ఈ వాయిద్యాన్ని వాడారని చెబుతున్నారు రామయ్య. తండ్రి రామానుజం నుంచి వారసత్వంగా రావడంతో 1974 నుంచి కడ్డీతంత్రి వాయిద్యాన్ని వినియోగించడం మొదలుపెట్టారు. తంబూరా, కాళ్లు, తంత్రులు, హంస లాంటి భాగాలు ఇందులో ఉంటాయి. వీణ, తంబూరా లాంటివి చేత్తో వాయిస్తే ఈ వాయిద్యాన్ని రెండు కడ్డీలతో వాయిస్తారు. ఈ వాయిద్యం ద్వారా సరిగమలు సహా 32 రకాల స్వరాలను పలికించవచ్చని దురిశెట్టి రామయ్య చెబుతున్నారు.

"నా తండ్రి నుంచి ఈ విద్యను నేర్చుకున్నాను. 1986లో ఎన్టీరామారావు వద్దకు ఈ వీణ తీసుకుని వెళ్లి కలిశాను. వరంగల్​ సెంటర్​కు నన్ను పంపించారు. జిల్లా సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖలో ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తారని చెప్పారు. 2004లో రవీంద్రభారతిలో అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో అవార్డు ఇప్పించారు. జన్మభూమి కార్యక్రమంలో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు జిల్లా కలెక్టర్​తో సన్మానం చేయించారు. 2017లో కేసీఆర్​ ప్రభుత్వ హయాంలోనూ సన్మానం చేశారు"- దురిశెట్టి రామయ్య, జానపద కళాకారుడు

పురాతన కళను సజీవంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో : కేవలం కథలు చెప్పడానికి మాత్రమే కాకుండా సారా నిషేదం, అక్షరాస్యత, జన్మభూమి వంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను జనంలోకి తీసుకువెళ్లేందుకు సైతం అనేక ప్రదర్శనలిచ్చారు రామయ్య. ఆ సేవలకు గుర్తింపుగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా తెలంగాణలోనూ అనేక అవార్డులను అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఏడు పదుల వయసు దాటినా సరే దురిశెట్టి రామయ్య కడ్డితంత్రి వాయిద్యాన్ని, విద్యను విడిచిపెట్టలేదు. పురాతన కళను సజీవంగా ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో కథలు చెప్పడమే వృత్తిగా కొనసాగారని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అంటున్నారు. కడ్డీతంత్రి వాయిదాన్ని వాడే కుటుంబాలు కొన్ని ఇప్పటికీ తెలంగాణలో ఉన్నా, రామయ్య ఒక్కరే ఆ కళను ప్రదర్శిస్తున్నారని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. అంతరించిపోతున్న పురాతన జానపద సంగీత వాయిద్యాలపై రామయ్య చేసిన పరిశోధనలో భాగంగా కడ్డితంత్రి వాయిద్యానికి 'ఇండియన్‌ మ్యూజిక్‌' అనే పుస్తకంలో చోటుకల్పించారు.

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TAGGED:

SANGEETH NATAK AKADEMI AWARD
KADDI TANTRI INSTRUMENTALIST
TG ARTIST GOT NATIONAL RECOGNITION
దురిశెట్టి రామయ్యకు జాతీయ పురస్కారం
TG ARTIST GOT NATIONAL RECOGNITION

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