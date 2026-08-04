కడప యువకుడి రికార్డ్ - ఒకే ఏడాదిలో 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా సన్నద్ధం - దృఢ సంకల్పం ముందు తలవంచిన ఓటమి - ఏకంగా 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన నాగేెంద్ర సాయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:31 PM IST
Nagendra Sai Bags 13 Govt Jobs : సర్కార్ ఉద్యోగం సాధించాలన్నది ఎంతో మంది కల. ఒక్క ప్రభుత్వ కొలువు సాధిస్తే జీవితం సెటిల్ అవుతుందని చాలా మంది భావిస్తుంటారు. ఇందుకోసం రేయింబవళ్లు కష్టపడుతుంటారు. అయినా విజయం వరిస్తుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. కానీ ఈ యువకుడు మాత్రం పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్లాడు. తాను పెట్టుకున్న లక్ష్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి అందుకనుగుణంగానే ఎక్కడా ఏమరపాటుకు తావులేకుండా అనుకున్న లక్ష్యం వైపు పయనం సాగించాడు.
తల్లిదండ్రులను స్పూర్తిగా తీసుకొని సర్కార్ కొలువు సాధించే వరకు విశ్రమించేదే లేదని పట్టుబట్టాడు ఈ యువకుడు. దీంతో ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడమే కష్టమవుతున్న ఈ తరుణంలో ఒకే సంవత్సరంలో 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. మరి ఇదంతా తనకెలా సాధ్యమైంది? అతని విజయ రహస్యం ఏంటో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందామా?
'నా పేరు లొమడ నాగేంద్ర సాయి. మేం ఉండేది కడప టౌన్లోనే. నాన్న అశ్వనీకుమార్ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ విశ్రాంత ఉద్యోగి కాగా అమ్మ రాజరాజేశ్వరి ప్రభుత్వ టీచర్. ఒకటి నుంచి 10వ తరగతి వరకూ కడపలో చదివాను. పది ఫలితాల్లో 9.7 జీపీఏ వచ్చింది. హైదరాబాద్లో ఇంటర్మీడియట్ (ఎంపీసీ) పూర్తి చేశాను, 974 మార్కులు సాధించాను. ఆ తర్వాత జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో మంచి ర్యాంకు రావడంతో ఖరగ్పూర్ ఐఐటీలో ఐదు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు (బీటెక్+ఎంటెక్)లో చేరాను. ఆ సమయంలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్, మంచి ప్యాకేజీ సాధించాలన్నదే నా లక్ష్యం.
2019 అక్టోబర్లో అకడమిక్ పూర్తి చేశాను. అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించాను. ఆ సమయంలోనే కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని వణికించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐటీ రంగం సంక్షోభంలో పడింది. కంపెనీలు ఉద్యోగులకు లేఆఫ్స్ ఇవ్వడం, సమాచారం లేకుండా జాబ్ నుంచి తొలగించడం వంటివి జరిగాయి. ఆ సమయంలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ భద్రత తక్కువని గ్రహించాను. దీంతో సాఫ్ట్వేర్ రంగంపై ఆశ వదులుకున్నాను. నా తల్లిదండ్రులిద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావడంతో వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని 2022 నుంచి సర్కార్ కొలువులకు ఇంటి దగ్గరే ప్రిపేర్ అయ్యాను.
2023లో దాదాపు ఐదు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు రాశాను. ఒక్కటీ రాలేదు. అప్పుడే అర్థమైంది, ఇప్పుడున్న సన్నద్ధత సరిపోదని. దీంతో 2024లో హైదరాబాద్కు వెళ్లి ఆరు నెలలపాటు కోచింగ్ తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత అక్కడే ఉండి ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ పరీక్ష రాశాను. ‘కీ’ చూశాక మార్కులు బాగా రావడంతో జాబ్ ఖాయమని అనిపించింది. నా తల్లిదండ్రులకు అదే చెప్పాను. కానీ ఒకే ఉద్యోగానికి అప్లై చేయడం, నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియతో మార్కులు తగ్గడంతో త్రుటిలో పోస్ట్ చేజారింది. అప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను. అయినా మళ్లీ లోపాలను సరిదిద్దుకుని ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యాను.
2025లో విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పరీక్షలకు అన్నింటికీ అప్లై చేశాను. రోజుకు 12 గంటల నుంచి 14 గంటల వరకు చదివాను. ఎప్పుడైనా ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గితే సెల్ఫ్ మోటివేషన్, పాజిటివ్ రీల్స్ చూస్తూ ఉండేవాడిని. అనంతరం ఫలితాల్లో సంవత్సరంలో వరుసగా 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు వరించాయి. వచ్చిన వాటిల్లో బాగా నచ్చింది తీసుకున్నాను. ప్రస్తుతం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఈఎస్ఐసీ)లో సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ (ఎస్ఎస్వో)గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. నాపై తల్లిదండ్రులు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం గర్వంగా ఉందని' లొమడ నాగేంద్ర సాయి తెలిపారు. సరస్వతీ పుత్రుడిగా కుమారుడు సాధిస్తున్న విజయాలను చూసి తల్లిదండ్రులు మురిసిపోతున్నారు.
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