"అల్మాస్పేట" అల్లర్ల సమాచారం ముందే తెలిసినా నిర్లక్ష్యం - సీఐపై బదిలీ వేటు
కడప టూటౌన్ పోలీసుస్టేషన్ సీఐ ప్రసాదరావుపై బదిలీ వేటు - అల్మాస్పేట అల్లర్ల సమాచారం ముందే తెలిసినా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సీఐ - ప్రసాదరావును పులివెందుల ట్రాఫిక్కు పంపుతూ ఎస్పీ ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 10:35 AM IST
Kadapa Two Town Police Station CI Prasad Rao Transferred : కడప నగరం అల్మాస్పేటలో ఈనెల 9వ తేదీన జరిగిన ఘర్షణల నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నా ముందస్తు నివారణ చర్యలు చేపట్టడంలో, శాంతిభద్రతలను పరిరక్షణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించారనే ఆరోపణలపై కడప టూ టౌన్ సీఐ ప్రసాద్ రావుపై బదిలీ వేటు పడింది. ఈ మేరకు కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ ప్రవీణ్ కుమార్ తక్షణ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రసాద్రావును పులివెందులకు బదిలీ చేస్తూ, ప్రస్తుతం పులివెందులలో విధులు నిర్వహిస్తున్న శ్రీహరిని కడప టూ టౌన్ నూతన సీఐగా నియమించారు.
నిర్లక్ష్యంతోనే అల్లర్లు చెలరేగాయి: కడప నగరం అల్మాస్పేటలో ఈనెల 9న రెండు వర్గాలు రాళ్లు రువ్వుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు పౌరులతో పాటు పోలీసులకు గాయాలు అయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఉదంతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వ్యవహారంపై ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ అంతర్గత విచారణ చేయించారు. దీంతో 2వ పట్టణ సీఐ ప్రసాద్రావు నిర్లక్ష్యంతోనే అల్లర్లు చెలరేగాయని, కట్టడిలో విఫలమయ్యారంటూ ఉన్నతాధికారులు బదిలీ వేటు వేశారు.
చినికి చినికి గాలివానగా: గొడవలకు ఆస్కారముందనే విషయాన్ని సీఐ దృష్టికి సిబ్బంది తీసుకెళ్లినప్పటికీ స్పందించలేదని, కట్టడి దిశగా చర్యలు చేపట్టలేదని, పైగా ఉన్నతాధికారులకు విన్నవించలేదని విచారణలో తేలింది. సమాచారం వచ్చిన వెంటనే అప్రమత్తంగా ఉంటే వివాదానికి ఆస్కారం ఉండేది కాదని, ఉపేక్షించడంతో చినికి చినికి గాలివానగా మారిందని గుర్తించారు. ఈ మేరకు ప్రసాద్రావును పులివెందుల ట్రాఫిక్కు బదిలీ చేస్తూ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కూడలి పేరు మార్పు అంశంపై గత కొంతకాలంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్రస్థాయిలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ ఉద్రిక్తతలపై కింది స్థాయి సిబ్బంది ముందస్తుగా సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ, సీఐ ప్రసాద్ రావు అప్రమత్తం కాలేదని విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. సరైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టకపోవడమే కాకుండా, విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లకపోవడం వల్లే ఇరువర్గాలు ఒక్కసారిగా రాళ్ల దాడికి దిగిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఘటనలో పలువురు పోలీసులకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ మేరకు కడప 2వ పట్టణ సీఐగా శ్రీహరి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈయన ప్రస్తుతం పులివెందుల ట్రాఫిక్ సీఐగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. 2వ పట్టణ ఠాణా పరిధిలో ప్రశాంత వాతావరణం సృష్టించేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే కడప నగరపాలక కమిషనర్ రాకేశ్ చంద్రంను బదిలీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై మరికొంతమంది పోలీస్ అధికారులపై వేటుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
రెచ్చగొడితే సహించేది లేదు: సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొందరు బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని, కడప నగరం అల్మాస్పేటకు సంబంధించి సున్నితమైన విషయాల్లో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వార్తలు, వదంతలు, మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, వీడియోలతో భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టేలా పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అన్ని సామాజిక వేదికల పై నిఘా ఉందని తెలిపారు. రెచ్చగొట్టేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తే స్క్రీన్షాట్ తీసి కడప పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్కి, 112 కాల్ చేసి సమాచారం అందించాలి అన్నారు. అదే విధంగా సమీపంలోని ఠాణాకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.
