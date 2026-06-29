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'యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌'గా కడప- కర్నూలు హైవే - ఇక 100 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్లొచ్చు

189కి.మీ. మేర ఇరువైపులా పూర్తిస్థాయిలో సర్వీస్‌ రోడ్లు - యాక్సెక్ కంట్రోల్‌ హైవేగా మారితే 100కి.మీ. వేగంతో వాహనాల పరుగులు

Access Controlled Highway in AP
Access Controlled Highway in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 9:16 AM IST

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Access Controlled Highway in AP : కడప నుంచి కర్నూలు వరకు ఉన్న జాతీయ రహదారి యాక్సెక్ కంట్రోల్‌ హైవేగా మారనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 189 కిలోమీటర్ల నాలుగు వరుసల హైవేకి ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. చెన్నై-సూరత్‌ హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌లో భాగంగా చేపట్టనున్న ప్రాజెక్టు కోసం రూ.5,700 కోట్ల నిధులు వెచ్చించనున్నారు. ఈ హైవే యాక్సెక్ కంట్రోల్‌గా మారితే వాహనాలు 100కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు పెట్టేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

'యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌'గా కడప- కర్నూలు హైవే - ఇక 100 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్లొచ్చు (ETV)

కడప నుంచి నంద్యాల మీదుగా కర్నూలు వరకు 189 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న జాతీయ రహదారిని యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ హైవేగా మార్చనున్నారు. ఇప్పుడున్న నాలుగు వరుసల హైవేకి పూర్తిస్థాయిలో ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. ఈ హైవే పునర్‌నిర్మాణానికి రూ.5,700 కోట్ల మేర నిధులు వెచ్చించనున్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ సమగ్ర ప్రాజెక్ట్‌ నివేదిక సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ హైవేపై గంటకు 60నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాహనాలు వెళ్తుండగా, యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌గా మారితే గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు పెట్టేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

హైవేకి ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్లు : భారత్‌మాల పరియోజన ప్రాజెక్టు-2 కింద చెన్నై-సూరత్‌ హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌లో భాగంగా కడప-కర్నూలు హైవే యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌గా మారనుంది. ఈ మొత్తం హైవేకి ఇరువైపులా రెండేసి వరుసలతో సర్వీస్‌ రోడ్లు నిర్మిస్తారు. పలు పట్టణాలు, గ్రామాలు, కూడళ్ల వద్ద వంతెనలు నిర్మిస్తారు. వాహనాలు ఎక్కడపడితే అక్కడ హైవేలోకి వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉండదు. కొన్నిచోట్ల మాత్రమే ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌లకు అవకాశం కల్పిస్తారు. సమీప గ్రామాల ప్రజలు సజావుగా సర్వీస్‌ రోడ్డులో రాకపోకలు సాగించవచ్చు. దానితో పాటు కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్‌ పారిశ్రామిక ప్రాంతానికి యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ హైవే నుంచి 4 కిలోమీటర్ల అనుసంధాన రహదారి నిర్మిస్తారు. ఈ రోడ్డు DPR తయారీ బాధ్యత LN మాలవ్య ఇన్‌ఫ్రా ప్రాజెక్టు సంస్థకు అప్పగించారు.

1.2 కిలోమీటర్ల పొడవున 2 సొరంగాలు : చెన్నై- సూరత్ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా కర్నూలు జిల్లాలో 38 కిలోమీటర్ల మేర రూ.932 కోట్ల రూపాయలతో 6 వరుసల జాతీయ రహదారిని విస్తరిస్తున్నారు. కర్నూలు శివారులోని దిన్నెదేవరపాడు వద్ద 1.2 కిలోమీటర్ల పొడవున 2 సొరంగాలు తవ్వుతున్నారు. అక్కడక్కడ వైద్యశాలలు, అంబులెన్స్‌లు కూడా సిద్ధంగా ఉంచే విధంగా ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు. వచ్చే మార్చి కల్లా చెన్నై- సూరత్ హైవేను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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TAGGED:

KADAPA TO KURNOOL HIGHWAY
CDP AND KNL NH
యాక్సెక్ కంట్రోల్‌ హైవే
BHARATMALA PARIYOJANA PROJECT
ACCESS CONTROLLED HIGHWAY IN AP

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