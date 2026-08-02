బ్రహ్మపుత్ర నది చూసేందుకు వెళ్లి - ప్రమాదవశాత్తు కడప విద్యార్థిని మృతి
స్నేహితులతో కలిసి బ్రహ్మపుత్ర చూసేందుకు వెళ్లి చేతన - బ్రహ్మపుత్ర నది ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయి మరణించిన చేతన - ఐఐటీ గువాహటిలో సెకండియర్ చదువుతున్న విద్యార్థి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:17 AM IST
Kadapa Student Died in Assam : స్నేహితులతో కలిసి నదిని చూసేందుకు వెళ్లిన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థి అసోంలో మృతి చెందింది. పెద్దముడియం మండలం ఎన్.కొట్టాలపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఐఐటీ విద్యార్థిని చేతన (20) బ్రహ్మపుత్ర నదిలో పడి మృతి చెందింది. గువాహటి ఐఐటీలో చేతన ఇంజనీరింగ్ రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది.
బ్రహ్మపుత్ర నదిని చూసేందుకు శనివారం స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లిన చేతన, ప్రమాదవశాత్తు నదిలో జారిపడి కొట్టుకుపోయింది. మృతురాలు జమ్మలమడుగు తహసీల్దార్ సాయినాథ్రెడ్డి ఏకైక కుమార్తె. అసోం పోలీసులు సమాచారం ఇవ్వడంతో కుటుంబ సభ్యులు గువాహటి బయలుదేరి వెళ్లారు. ఒక్కగానొక్క కుమార్తె అకాల మరణంతో కొట్టాలపల్లి గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.