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కడప శివారులో పాలెంపల్లె వద్ద ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న కార్లు - ముగ్గురు మృతి

నిన్నరాత్రి కడపలోని పాలెంపల్లె వద్ద రోడ్డుప్రమాదం -ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న రెండు కార్లు- ముగ్గురు మృతి ప్రమాదంలో పలువురికి గాయాలు, రిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలింపు

Kadapa Road Accident
Kadapa Road Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:56 AM IST

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Kadapa Road Accident : కడప జిల్లాలో శుక్రవారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జిల్లాలోని పాలెంపల్లె వద్ద ఎదురెదురుగా వచ్చిన రెండు కార్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను కడప రిమ్స్‌కు తరలించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

తిరుపతి పట్టణం జీవకోనకు చెందిన హర్షవర్ధన్, కిషోర్​తో పాటు మరో ఒకరు శుక్రవారం రాత్రి కడప శివారులోని అలంకానిపల్లె కూడలి నుంచి రింగురోడ్డుపై తిరుపతికి బయలుదేరారు. హైదరాబాదు అల్వార్ ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్​కు బయలుదేరారు. వారి రెండు కార్లు పాలంపల్లె వద్దకు రాగానే ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో హైదరాబాదుకు చెందిన వారి కారులోని బెలూన్స్ తెలుసుకోవడంతో వారు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. కానీ తిరుపతికి వెళుతున్న వారి బెలూన్స్ తెరుచుకోకపోవడంతో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించగా మృతి చెందారు. మృతి చెందిన వారిలో హర్షవర్ధన్, కిషోర్​తో పాటు మరొకరు ఉన్నారు. యాక్సిడెంట్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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ROAD ACCIDENT
THREE MEMBERS DIED
రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి
KADAPAN CAR ACCIDENT
KADAPA ROAD ACCIDENT

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