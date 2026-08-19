ETV Bharat / state

స్మార్ట్ యుగంలో పురాతన కెమెరాలు - కడప వాసి అరుదైన సేకరణ

70కి పైగా కెమెరాలను సేకరించిన ఏలేశ్వరరావు - దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు తిరిగి కెమెరాల సేకరణ - నేటికీ పనిచేస్తున్న పురాతన కెమెరాలు - చిన్ననాటి నుంచే ఫొటోగ్రఫీపై మక్కువ

Kadapa Vintage Camera Collection
Kadapa Vintage Camera Collection (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kadapa Vintage Camera Collection : స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ చేతిలోకి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరినీ ఫొటోగ్రాఫర్‌ను చేసేసింది. ప్రస్తుతం సెల్ఫీ దిగడం సెకను పని. గతంలో రీల్‌తో ఫొటో తీసి నెగిటివ్‌లు కడిగించడానికి ఎంతో సమయం పట్టేది. ఫొటోగ్రఫీ ప్రయాణంలో అనేక కొత్త మోడళ్ల కెమెరాలు వచ్చాయి. వాటిలో ఎన్నో పురాతన కెమెరాలను దేశమంతా తిరిగి సేకరించారు కడపకు చెందిన ఏలేశ్వరరావు. ప్రపంచ ఫొటోగ్రఫీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వాటి ప్రత్యేకతలను ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నారు. ఆ విశేషాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

స్మార్ట్ యుగంలో పురాతన కెమెరాలు - కడప వాసి అరుదైన సేకరణ (ETV Bharat)

గంగుల ఏలేశ్వరరావు కడపలోని శంకరాపురం ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేసి ఇటీవలే పదవీ విరమణ చేశారు. చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలు వేయడమంటే ఇష్టం. ఆ అభిరుచే క్రమంగా ఫొటోగ్రఫీపై మక్కువ పెరిగేలా చేసింది. ఫొటోలు తీయటం, కెమెరాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. ఈ క్రమంలో డిగ్రీ పూర్తయ్యాక 1985లో హైదరాబాద్ వెళ్లి జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో రెండేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయుడిగా కొలువు సాధించారు. ఉద్యోగం వచ్చినా ఫొటోగ్రఫీపై మక్కువను కొనసాగించారు. సెలవు రోజుల్లో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు తిరిగి పురాతన కెమెరాలు సంపాదించేవారు. 70కి పైగా మొదటి తరం కెమెరాల నుంచి నిన్నటి తరం కెమెరాల వరకు సేకరించి వాటిని భద్రపరిచారు.

కేవలం కెమెరాలే కాదు : 19వ శతాబ్దానికి చెందిన స్పీడ్ గ్రాఫిక్, సినార్, మామియా, హ్యాసెల్‌బ్లాడ్ లాంటి కెమెరాలు ఆయన సేకరణలో ప్రత్యేకం. ఆ తర్వాత వచ్చిన కెనాన్, నికాన్, మామియా RZ67 లాంటి కెమెరాలనూ సంపాదించారు. కేవలం కెమెరాలే కాదు, వాటి నెగెటివ్‌లు, గ్లాస్ నెగెటివ్‌లు, వెట్ కొల్లోడియన్ ప్రాసెస్ పద్ధతులు, లెన్స్‌లు, ఫిల్మ్‌లు వంటి వాటిని సేకరించారు.

ఇప్పటివరకు సేకరించిన కెమెరాలన్నీ నేటికీ పనిచేస్తున్నాయి. ఏవైనా మరమ్మతులకు గురైతే ఎంతో వ్యయప్రయాసలకోర్చి బాగు చేయిస్తుంటారు. పురాతన కెమెరాల గురించి భవిష్యత్తు తరాలకు తెలియజేయడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఏలేశ్వరరావు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం కడపలో ఒక 'ఫిలిం ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియో'ను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు. పురాతన అనలాగ్ ఫొటోగ్రఫీని భావితరాలకు అందించాలన్న ఏలేశ్వరరావు ఆకాంక్ష నెరవేరాలని ఆయన మిత్రులు కోరుతున్నారు.

"నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కళలు, ఫొటోగ్రఫీ అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఆ మక్కువతోనే ఫైన్ ఆర్ట్స్‌లో డిప్లొమా చేశాను. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తూనే, దొరికిన సెలవుల్లో దేశమంతా తిరిగి పురాతన కెమెరాలను సేకరించాను. నా వద్ద 19వ శతాబ్దం నాటి కెమెరాలు, గ్లాస్ నెగెటివ్‌లు భద్రంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇప్పటికీ పనిచేస్తాయి. నేటి యువతకు, భావితరాలకు పురాతన అనలాగ్ ఫొటోగ్రఫీ విశేషాలు తెలియజేయాలన్నదే నా తపన. అందుకోసం కడపలో త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేక 'ఫిలిం ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియో' ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాను."-గంగుల ఏలేశ్వరరావు, విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు

"ఫొటోగ్రఫీ" ఇష్టమా? - ఏ కోర్సులు చదవాలి? ఏయే విషయాలు నేర్చుకోవాలి?

మొబైల్ ఫోన్ తోనే అద్భుత చిత్రాలు.. "మాక్రో ఫొటోగ్రఫీ"లో పురస్కారాలు..!

TAGGED:

​KADAPA VINTAGE CAMERAS
​ANTIQUE CAMERA COLLECTION
​VINTAGE CAMERA COLLECTOR IN KADAPA
​ANALOG PHOTOGRAPHY STUDIO KADAPA
KADAPA VINTAGE CAMERA COLLECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.