జగన్‌ మేనమామకు పెద్ద దస్తగిరి బినామీయే - విచారణలో బయటపడుతున్న వాస్తవాలు

పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో బయటపడుతున్న కీలక విషయాలు - జగన్‌ మేనమామ రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డికి పెద్ద దస్తగిరి బినామీయేనని వెల్లడి - ఆస్తుల్ని తిరిగిచ్చే విషయంలోనే ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు

Published : May 14, 2026 at 11:53 AM IST

Pedda Dastagiri Murder Case New Updates : కడపలో ఇటీవల హత్యకు గురైన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. జగన్ మేనమామ, మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.

నాడు సొంత మేనల్లుడే సీఎంగా ఉండటంతో ముస్లిం ఆస్తుల్ని ఆక్రమించినా ఎవరు అడ్డుకోగలరన్న ధీమాతో ఆయన రెచ్చిపోయినట్లు తెలిసింది. అదే సమయంలో ఆయనకు పెద్ద దస్తగిరి బినామీ అని తేలింది. ఆస్తిని తిరిగి రాయించుకునే విషయంలోనే రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డికి పెద్ద దస్తగిరితో విభేదాలు తలెత్తాయని చివరకు అది హత్యకు దారితీసిందని పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.

సొసైటీ పేరుతో 100 ఎకరాలు కొనుగోలు: కడప నగరంలో పేద ముస్లిం విద్యార్థులకు విద్య అందించేందుకు షేక్‌ నసీర్‌ హుస్సేన్‌ అధ్యక్షుడిగా 1989లో "తయ్యబ్‌ ముస్లిం వెల్ఫేర్‌ సొసైటీ" రిజిస్టర్ అయింది. దీని ఆధ్వర్యంలో పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాల ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సొసైటీ పేరుతో 100 ఎకరాలు కొన్నారు. వాటి విక్రయానికి వీల్లేకుండా విద్యాసంస్థ నిర్వహణకే ఉపయోగించేలా కఠినమైన బైలా నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే, వీటిపై కన్నేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి సొసైటీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎస్. ఖాదర్ బాషా నేతృత్వంలో మరో నకిలీ కమిటీని సృష్టించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

2021 నవంబరు 25న ఆరుగురు భాగస్వాములతో శ్రీలక్ష్మీ పద్మావతి కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో ఎమ్మెల్యే భార్య అరుణకుమారి, కుమారుడు నరేన్‌ రామాంజులరెడ్డితో పాటు ఇటీవల హత్యకు గురైన పెద్ద దస్తగిరి కూడా భాగస్వాములేనని స్పష్టం చేశారు.

శ్రీలక్ష్మీ పద్మావతి కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ పేరుతో విక్రయ రిజిస్ట్రేషన్‌: 2024 మార్చి 11న అంటే ఎన్నికలకు కొద్దిరోజుల ముందు వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా సీకే దిన్నె మండలం పబ్బాపురంలోని 24.26 ఎకరాల తయ్యబ్ ముస్లిం వెల్ఫేర్ సొసైటీకి చెందిన భూమిని ఖాదర్‌బాషా కమిటీ ద్వారా శ్రీలక్ష్మీ పద్మావతి కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ పేరుతో విక్రయ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అదే ఏడాది ఏప్రిల్ 18న సదరు కంపెనీ భూముల్లో నుంచి 9.70 ఎకరాలను పెద్ద దస్తగిరి భార్య కనమల్ల రమణమ్మ పేరిట బదలాయించినట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ భూమి విలువ 50 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.

నిర్వహణకు నిధుల్లేక - పాలిటెక్నిక్‌ కాలేజీ మూసివేత: ఆస్తుల వివాదంతో నిర్వహణకు నిధుల్లేక పాలిటెక్నిక్‌ కాలేజీ గతేడాది మూతపడింది. మాజీ ఎమ్మెల్యే రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి తమ సొసైటీకి చెందిన 100 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కాజేశారని ప్రెసిడెంట్‌ నసీర్‌ హుస్సేన్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ముస్లిం సొసైటీ ఆస్తుల విక్రయాలను అడ్డుకోవాలని వ్యవస్థాపకుడు, ప్రెసిడెంట్‌ షేక్‌ నసీర్‌ హుస్సేన్‌ కోర్టును ఆశ్రయించగా న్యాయస్థానం స్టేటస్‌ కో ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.

మాజీ ఎమ్మెల్యే బినామీల పేరిటే భూములు: రిజిస్ట్రేషన్‌శాఖ ద్వారా ఈ ఆస్తులను నిషేధిత జాబితాలోనూ చేర్చారు. అయినా నిబంధనల్ని తుంగలో తొక్కి 2024 మార్చిలో అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు. వాటిని రద్దు చేయాలని గత కలెక్టర్‌ శివశంకర్‌ అధికారులను ఆదేశించినా ఇప్పటికీ అమలుకాలేదు. ఇప్పటికీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బినామీల పేరిటే భూములున్నాయి. సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు షేక్ నసీర్ హుస్సేన్‌ను ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ స్వయంగా విచారించి వాంగ్మూలాన్ని సేకరించటంతో అసలు విషయం బయటపడింది.

పెద్ద దస్తగిరి భార్య రమణమ్మ పేరుతో రాయించిన 9.70 ఎకరాల్ని ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన రియల్‌ ఎస్టేట్ డెవలపర్లకు ఇచ్చేందుకు రవీంద్రనాథ్‌రెడ్డి ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయనకు, దస్తగిరికి మధ్య వివాదం తలెత్తినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. నిత్యానందరెడ్డి రిమాండ్ రిపోర్టులోను కూడా భూ దందాల వ్యవహారంతోనే పెద్ద దస్తగిరి హత్య జరిగినట్లు పేర్కొన్నారు.

ఇప్పటికే ఈ కేసులో నిందితులకు సహకరించిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ హత్యకు కోటి రూపాయల సుపారీ ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదిరిందని ఇప్పటికే 60 లక్షలు చెల్లించినట్లు పోలీసు విచారణలో తేలింది. ఈ మొత్తాన్ని ఎవరు ఇచ్చారనే కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది.

