సెలవు పెడ్తాడు - ఒడిశా వెళ్తాడు - గంజాయితో వస్తాడు

కడపలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న హోంగార్డు అరెస్ట్ - 2 కేజీలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు - బెల్లం, పూల ముసుగులో గంజాయి స్మగ్లింగ్ - కిలో రూ.5 వేలకు కొని రూ.20 వేలకు అమ్మకం

Published : June 2, 2026 at 5:00 PM IST

Kadapa Police Arrested Home Guard and Seize 2 Kg Ganja: అతడో హోంగార్డు. శాంతిభద్రతలు కాపాడటం, తప్పు చేసిన వారిని చట్టానికి పట్టించడం ఆయన వృత్తి. కానీ ప్రవృత్తి ఏంటో తెలుసా? చట్టం కళ్లుగప్పి గంజాయి అమ్మడం. అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించడం. నెలకోసారి సెలవు పెట్టడం. ఒడిశా బోర్డర్‌కు వెళ్లి గంజాయి కొనుగోలు చేయడం. అక్కడి నుంచి కడపకు తీసుకొచ్చి అమ్మడం. కొన్ని నెలలుగా ఇదే పనిలో ఉన్నాడు. కానీ చట్టానికి దొరక్కుండా రకరకాల టెక్నిక్స్ వాడాడు. విషయం తెలిసి అలర్ట్ అయిన పోలీసులు హోంగార్డు రమేష్‌బాబుపై నిఘా పెట్టారు. ఎట్టకేలకు రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారు. రమేష్‌బాబుకు గంజాయి విక్రయించే ఇద్దరు ఒడిశా వ్యక్తులను కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

నేరాలను అరికట్టాల్సిన హోంగార్డే గంజాయి స్మగ్లింగ్‌కు పాల్పడి పోలీసులకు చిక్కాడు. ఒడిశా నుంచి అక్రమంగా గంజాయి తెచ్చి కడపలో అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న హోంగార్డు రమేష్‌బాబుతో పాటు మరొకరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రెండు కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కడప కమాండ్ కంట్రోల్‌లో హోంగార్డుగా పనిచేస్తున్న రమేష్‌బాబు గత ఆరు నెలలుగా సెలవులో ఉన్నాడు. సెలవులో ఉండగానే రహస్యంగా ఒడిశాకు వెళ్లి అక్కడి తన పరిచయస్తుల ద్వారా గంజాయి కొనుగోలు చేసి రైలు మార్గంలో కడపకు తీసుకొచ్చేవాడు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా గంజాయిపై బెల్లం, పూలు వేసి తరలించేవాడు.

అనుమానం రావడంతో నిఘా: ఇటీవల రమేష్‌బాబు ఎక్కువగా సెలవులు పెడుతుండటంతో అనుమానం వచ్చి ఆరా తీశామని అదనపు ఎస్పీ ప్రకాష్‌బాబు తెలిపారు. సోమవారం (నిన్న) రాత్రి కడపలో బ్యాగుతో వెళ్తున్న రమేష్‌బాబుపై పక్కా సమాచారం మేరకు దాడులు చేసి తనిఖీ చేయగా రెండు కిలోల గంజాయి బయటపడింది.

కిలో రూ.20 వేలకు విక్రయం: రమేష్‌బాబు ఒడిశాలో కిలో గంజాయిని రూ.5 వేలకు కొని కడపలో రూ.20 వేలకు విక్రయించేవాడు. ఇందిరానగర్‌కు చెందిన తన స్నేహితుడు చాంద్‌భాషాకు గంజాయి ఇచ్చి అతని ద్వారా అమ్మించేవాడు. ఖాకీ యూనిఫాంలో ఉండి ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడటాన్ని జిల్లా పోలీస్ శాఖ తీవ్రంగా పరిగణించింది.

దీని వెనక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అనే కోణంలోనూ విచారిస్తున్నమని, గంజాయిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అదనపు ఎస్పీ ప్రకాష్‌బాబు పేర్కొన్నారు. రమేష్‌బాబును అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించామని, ఒడిశాకు చెందిన ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నామని తెలిపారు.

