క్షుద్ర పూజలకు అడ్డువచ్చాడని బీటెక్ విద్యార్థి కిడ్నాప్ - ముగ్గురు మాంత్రికుల అరెస్ట్
కడప జిల్లాలో వెలుగుచూసిన ఘటన - క్షుద్ర పూజలను అడ్డుకున్న బీటెక్ విద్యార్థిపై కిడ్నాప్, హత్యాయత్నం - ముగ్గురు అంతర్ జిల్లా ముఠా సభ్యులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:03 PM IST
Kadapa police arrest black magic suspects : క్షుద్ర పూజలకు అడ్డుగా ఉన్నాడనే కోపంతో ఓ బీటెక్ విద్యార్థిని కిడ్నాప్ చేసి, హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ముగ్గురు నిందితులను కడప పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గుప్తనిధుల కోసం మైనర్ బాలికలను సైతం బలిపశువులను చేస్తున్న ఒక అంతర్ జిల్లా ముఠా గుట్టును రట్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి కిడ్నాప్కు ఉపయోగించిన కారుతో పాటు ఒక ఆయుధాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన కాణిపాకం విజయకుమార్, చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన కరణం బాల హేమనాథ్, కర్ణం బాలసుబ్రమణ్యం అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. వీరంతా కలిసి కొంతకాలంగా క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నారు. గుప్తనిధులు సాధించాలనేది వీరి ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ క్రమంలోనే అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఓ మైనర్ బాలిక తండ్రితో వీరు పరిచయం పెంచుకున్నారు. క్షుద్ర పూజల్లో అతని కూతురిని కూర్చోబెడితే భారీగా డబ్బులు వస్తాయని ఆయనికి ఆశ చూపించారు. తండ్రి అంగీకారంతో ఆ బాలికను నగ్నంగా కూర్చోబెట్టి ఈ ముగ్గురు నిందితులు పూజలు చేశారు.
కడపకు మకాం మార్పు : బాలికతో పూజలు చేసినప్పటికీ వారికి ఎలాంటి ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో తమ వ్యూహాన్ని మార్చారు. గుప్తనిధుల గురించి ఆరా తీసే క్రమంలో కడపకు చెందిన మరో క్షుద్ర మాంత్రికుడు వెంకటేశ్ యాదవ్ను ఈ ముగ్గురూ సంప్రదించారు. ఓ మైనర్ బాలికను తీసుకొచ్చి పూజలో కూర్చోబెడితే గుప్త నిధులు దొరుకుతాయని అతనికి చెప్పారు. అయితే, తాను ప్రస్తుతం ఊర్లో లేనని, ఆ తర్వాత రమ్మని వెంకటేశ్ వారికి బదులిచ్చాడు.
అడ్డువచ్చిన బీటెక్ విద్యార్థి : వెంకటేశ్ యాదవ్ లేకపోవడంతో నిందితుడు విజయ్ కుమార్ కడప జిల్లా వల్లూరు మండలంలోని తనకు తెలిసిన భాగ్యలక్ష్మి అనే మహిళ ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ మైనర్ బాలికను కూడా అక్కడికే తీసుకువెళ్లారు. అక్కడ ఆ ముగ్గురు నిందితులు గుప్తనిధుల కోసం చర్చించుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో భాగ్యలక్ష్మి కుమారుడు, బీటెక్ చదువుతున్న ప్రణవ్ అక్కడికి వచ్చాడు. మీరంతా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారని వారిని ఆరా తీశాడు. వారు గుప్త నిధుల కోసం క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నారనే విషయాన్ని ప్రణవ్ పసిగట్టాడు. వెంటనే వారితో వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఈ పనులు ఇక్కడ చేయడానికి వీల్లేదని అడ్డుకున్నాడు.
కారులో కిడ్నాప్ : ప్రణవ్ అక్కడే ఉంటే తాము క్షుద్ర పూజలు చేయలేమని ఆ ముగ్గురు నిందితులు భావించారు. తమకు అడ్డుగా ఉన్న అతడిని అడ్డుతొలగించుకోవాలని పథకం పన్నారు. ప్రణవ్ను బలవంతంగా బయటికి లాక్కెళ్లారు. తమ కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ చేశారు. నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అతని కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి, కత్తులతో బెదిరించారు. అయితే, ప్రాణభయంతో ప్రణవ్ గట్టిగా కేకలు వేశాడు. దీంతో భయపడిన నిందితులు అతడిని అక్కడే వదిలేసి పారిపోయారు.
ఈ ఘటన నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ప్రణవ్, వెంటనే వల్లూరు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. తనకు జరిగిన ప్రాణహానిపై ఫిర్యాదు చేశాడు. ప్రణవ్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వల్లూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పరారీలో ఉన్న ఆ ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
"గుప్తనిధుల కోసం క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశాం. మైనర్ బాలికను పూజలకు వాడుకుంటున్న విషయాన్ని పసిగట్టి, వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రణవ్ అనే బీటెక్ విద్యార్థిని వీరు కిడ్నాప్ చేశారు. కారులో తీసుకెళ్లి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి కత్తులతో బెదిరించారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశాం. ముగ్గురు నిందితులపై కిడ్నాప్, హత్యాయత్నం కింద కేసులు నమోదు చేశాం. వారి వద్ద నుంచి ఒక కారు, ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాం."-బాలస్వామి రెడ్డి, డీఎస్పీ, కడప
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