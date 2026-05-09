కడప 'నన్నారి షరబత్' - మండుటెండలకు చల్లటి విరుగుడు - 50 ఏళ్లుగా చెదరని క్రేజ్
రాయలసీమ ఆతిథ్యానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం - సుగంధపాల వేర్లతో ప్రత్యేక తయారీ - ఎండాకాలంలో దాహం తీర్చి, ఆరోగ్యాన్నిచ్చే దివ్యౌషధం - బ్రాండెడ్ కూల్ డ్రింక్స్ను సైతం పక్కకు నెట్టేస్తున్న క్రేజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 8:30 PM IST
Kadapa Nannari Sharbat : వేసవి వచ్చిందంటే చాలు దాహం తీర్చుకునేందుకు అందరూ రంగురంగుల కూల్ డ్రింక్స్, ఫ్యాన్సీ మాక్టైల్స్ వైపు పరుగులు తీస్తుంటారు. కానీ, రాయలసీమ వాసులకు మాత్రం ఎండాకాలంలో గుర్తొచ్చే ఏకైక పానీయం 'నన్నారి షరబత్'. పాత బస్టాండ్ సెంటర్లో ఆ గాజు సీసాలో దొరికే ఎర్రటి ద్రవానికి ఉండే క్రేజే వేరు. ప్రకృతి ప్రసాదించిన సుగంధి పాల వేర్లు, నిమ్మరసం, చల్లటి సోడా కలయికతో తయారయ్యే ఈ పానీయం రుచి మరెక్కడా దొరకదు. రసాయనాలు లేని ఈ నన్నారి షరబత్ ఇప్పుడు కడప ఐడెంటిటీగా మారిపోయింది.
నోరూరించే రుచి, కిక్కిచ్చే సోడా! : ప్రస్తుతం మండిపోతున్న ఎండలకి రాళ్లు కూడా కరిగిపోయేలా ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఎండల్లో గొంతును తడిపి, మనసును కుదుటపరిచే అమృతం ఈ నన్నారి. గాజు గ్లాసులో రెండు మూతల నల్లటి నన్నారి పాకం పోయాలి. అందులో సగం నిమ్మకాయను పిండాలి. ఆ తర్వాత చల్లటి సోడాను కిక్మని కొట్టి గ్లాసులోకి పోస్తుంటే ఎప్పుడెప్పుడు తాగేయాలా అని నోరూరుతుంది. సుగంధ పరిమళం, చల్లదనం, తీపిదనం, కొంచెం వగరు, మరి కొంచెం పులుపు ఇలా అన్నీ కలగలిసిన మిశ్రమమే ఈ నన్నారి షరబత్.
సుగంధపాల వేర్లే నన్నారికి ప్రాణం : కడప అనగానే చాలా మందికి వేమన పద్యాలు, ఎర్రకారం గుర్తొస్తాయి. కానీ వేసవికాలంలో అమృతంగా పిలిచే నన్నారికి కూడా కడప పెట్టింది పేరు. కడప జిల్లాలోని బద్వేలు, రాజంపేట, సిద్దవటం అటవీ ప్రాంతాల్లో సుగంధపాల చెట్లు ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఈ చెట్లు పైకి ఏపుగా పెరగవు. కేవలం భూమిపై తీగలా పాకుతాయి. తీగ నుంచి భూమిలోకి పాకిన వేర్లను అనుభవమున్న వారు చాకచక్యంగా కట్ చేసి, ముక్కలుగా కత్తిరించి ఎండబెడతారు. ఈ వేర్లే నన్నారికి అసలు ప్రాణం.
తయారీ ఇలా : నన్నారి తయారీ అనేది రెండు నిమిషాల్లో పూర్తయ్యే పని కాదు. దీని వెనుక చాలా పెద్ద శ్రమ దాగి ఉంది. ముందుగా నన్నారి తయారీకి అవసరమైన వేర్లను రెండు, మూడు సంవత్సరాల ముందు నుంచే సేకరించి భద్రపరుస్తారు. రెండున్నర కేజీల వేర్ల ముక్కల్లో, 25 లీటర్ల నీళ్లు పోసి బాగా మరిగిస్తారు. ఆ తర్వాత రసాన్ని వేరే పాత్రలోకి వడగడతారు. అందులో 30 కేజీల చక్కెర వేసి పాకం వచ్చేంత వరకు అంటే సుమారు రెండు గంటల పాటు పొయ్యి మీదే ఉడికిస్తారు. ఇది చల్లారిన తర్వాత చిక్కటి షరబత్ పాకంగా మారుతుంది. దీనిని సీసాల్లో నింపి విక్రయిస్తారు.
"నన్నారి వేర్లను కట్ చేసి ముందుగా ఎండబెడతాం. ఎండాకాలం వచ్చేసరికి వాటిని బయటకు తీసి ఉపయోగిస్తాం. వాటర్ను బాగా కాగబెట్టి, అందులో 3 లేదా 4 కేజీల వేర్ల కాడలను వేస్తాం. కాడ ఉడికిన తర్వాత అందులో షుగర్ వేసి బాగా బాయిల్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత అది షరబత్లాగా తయారవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఈ షరబత్ ఒక్కసారి తాగితే శరీరంలో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నా తగ్గిపోతాయి. మేం ఇందులో బయటి ఫ్లేవర్స్ (రసాయనాలు) ఏమీ యాడ్ చేయం. ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి బీపీని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది." - షేక్ పీర్ఖాన్, నన్నారి షరబత్ తయారీదారుడు
రుచి మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికీ మేలు! : అమాంతం పెరిగిపోతున్న ఎండల తీవ్రతకు నన్నారి ఒక టానిక్లా పనిచేస్తుంది. ఈ షరబత్ తాగడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత వెంటనే తగ్గిపోయి, శరీరం లోపలి నుంచి చల్లబడుతుంది. వేసవిలో వేధించే మొలలు, దురద లాంటి చర్మ సంబంధిత రుగ్మతల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. బీపీని కూడా ఈ పానీయం నియంత్రిస్తుందని అంటున్నారు.
"దీని రుచి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ రుచి బాగుంటుంది కాబట్టే జనం బాగా వస్తారు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి కడపకు ఎప్పుడు వచ్చినా కచ్చితంగా నన్నారి షరబత్ తాగేసి వెళ్తాను. ఇక్కడ రుచితో పాటు, మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి."- కొండారెడ్డి, నన్నారి కొనుగోలుదారుడు.
50 ఏళ్ల వారసత్వం : కడప నగరానికి చెందిన ఒకే కుటుంబం గత 50 ఏళ్లుగా ఈ నన్నారి షరబత్ వ్యాపారంలో ఉంది. దశాబ్దాలు మారుతున్నా వీరి నన్నారి రుచి మాత్రం ఏమాత్రం చెదరలేదు. కడప నన్నారికి ఆ రుచే సొంతం. వేసవికాలం రాగానే ఈ కుటుంబం మొత్తం నన్నారి తయారీలోనే మునిగిపోతుంది. 50 ఏళ్ల అనుభవం ఉండటంతో జిల్లాలో ఎవరినడిగినా వీరి షాపు అడ్రస్ చెబుతారు. వీరు కేవలం కడప నగరానికే కాకుండా జిల్లా వ్యాప్తంగా నన్నారిని సరఫరా చేస్తుంటారు.
