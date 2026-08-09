కడప జిల్లాలో భూ బకాసురులు - ప్రభుత్వ రికార్డులు తారుమారు చేసి విలువైన భూమికి ఎసరు
సీకే దిన్నె మండలం ముట్టలూరులో భూదందాకు యత్నం - రికార్డులు మార్చి విలువైన భూమిని కొట్టేసేందుకు పన్నాగం - యజమాని ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి వచ్చిన అసలు విషయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:32 PM IST
Kadapa land scam : కడప జిల్లాలో భూ బకాసురులు రెచ్చిపోయారు. ప్రభుత్వ రికార్డులు తారుమారు చేసి, నకిలీ కుటుంబ సభ్యుల ధ్రువీకరణ పత్రం, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, అఫిడవిట్, ఆధార్ వంటి పత్రాలను సృష్టించి కోట్ల విలువైన భూమిని కాజేశారు. ఈ వ్యవహారంలో గతంలో సీకే దిన్నె తహసీల్దార్, వీఆర్వో, ప్రైవేటు వ్యక్తులు, రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు సహా మొత్తం తొమ్మిది మందిపై కేసు నమోదైంది.
కడప జిల్లా సీకే దిన్నె మండలం ముట్టలూరు రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నంబరు 523/2బీ పరిధిలో కరపురెడ్డి రామమోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి 2.89 సెంట్ల భూమి ఉంది. దీనిపై కన్నేసిన కొంతమంది ముందుగా భూమికి సంబంధించిన అన్రిజిస్టర్డ్ వీలునామా, నకిలీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, అఫిడవిట్, ఆధార్ వంటి పత్రాలను సృష్టించారు. వాటి ఆధారంగా వెబ్ల్యాండ్ రికార్డులు మార్చారని యజమాని చెబుతున్నారు.
అనుమానం రావడంతో : అనంతరం అడంగల్ 1-బీ, పట్టాదారు పాస్బుక్లలో మార్పులు చేసి 2019 అక్టోబరు 19న రెండు విక్రయ పత్రాలు నమోదు చేయించారని తెలిపారు. భూమికి సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యుల ధ్రువీకరణ పత్రంపై అనుమానం రావడంతో ఆర్టీఐ చట్టం కింద తహసీల్దార్ కార్యాలయం, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి వివరాలు సేకరించడంతో అసలు విషయం తెలిసిందని రామమోహన్రెడ్డి చెబుతున్నారు.
ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్లో వివరాలు, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాల్లో తీవ్ర వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 1966 విక్రయపత్రం నుంచి 1984 మార్ట్గేజ్, 1994 విక్రయపత్రం, అనంతర పట్టాదారు పాస్బుక్లు, అడంగల్ రికార్డుల వరకు అసలు యాజమాన్యాన్ని పక్కనబెట్టి నకిలీ పత్రాల ఆధారంగా భూమి యాజమాన్యాన్ని మార్చినట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెబ్ల్యాండ్లోనూ అక్రమంగా మార్పులు జరిగాయని ఆరోపించారు.
సంబంధిత రికార్డులు స్వాధీనం : రామమోహన్రెడ్డి ఫిర్యాదుతో గడ్డె లక్ష్మీదేవి, దేవసాని సుజన, అప్పటి సీకే దిన్నె తహసీల్దార్ బొల్లవరం మహేశ్వర్రెడ్డి, వీఆర్వో పి.వినోద్బాబు, బి.వెంకటేశ్వర్లు, గడ్డె చంద్రశేఖర్రావు సహా సాక్షులుగా పేర్కొన్న మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు, 2019లో విక్రయ పత్రాలు, 2020లో సవరణ పత్రాలు నమోదు చేసిన జాయింట్ సబ్రిజిస్ట్రార్ను సైతం నిందితుల జాబితాలో చేర్చారు. వీరిపై బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 173 ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. తతంగమంతా 2019 అక్టోబరు 19 నుంచి నవంబరు 9 మధ్య జరిగిందని, ఫిర్యాదు 2026 ఆగస్టు 6న అందిందని ఎఫ్ఐఆర్లో పోలీసులు తెలిపారు. సంబంధిత రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకుని, రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖల అధికారుల పాత్రపై పోలీసులు సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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