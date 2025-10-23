రేపటి భారత మహిళా క్రికెటర్లు కడప నుంచే! - సౌత్జోన్కి నలుగురు ఎంపిక
ఉమ్మడి కడప జిల్లాకు చెందిన నలుగురు బాలికలు సౌత్జోన్ జట్టులో స్థానం - హప్సియా సుల్తానా, గీతామాధురి, సాయితేజశ్రీ, పూర్విజల ప్రతిభ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 4:30 PM IST
Kadapa Girls Selected for South Zone Women Cricket Team: ఉమ్మడి కడప జిల్లాకు చెందిన బాలికలు ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. విద్యతో పాటు క్రీడలో కూడా ముందంజ వేస్తూ రాష్ట్ర స్థాయిని దాటి జాతీయ స్థాయిలో అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. నెల్లూరులో మూడు నెలల క్రితం జరిగిన ఏసీఏ సౌత్జోన్ అంతర్జిల్లాల మహిళా క్రికెట్ పోటీల్లో కడప బాలికలు అసాధారణ ప్రతిభ ప్రదర్శించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
ఈ పోటీల్లో ఐదు జిల్లాల నుంచి 16 మందిని సౌత్జోన్ జట్టుకు ఎంపిక చేశారు. అందులో ఉమ్మడి కడప జిల్లా నుంచి నలుగురు బాలికలు హప్సియా సుల్తానా, గీతామాధురి, సాయితేజశ్రీ, పూర్విజ తమ ప్రతిభతో చోటు సంపాదించారు. వీరు త్వరలో జరగనున్న మహిళల జోనల్ క్రికెట్ పోటీల్లో సౌత్జోన్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు.
హప్సియా సుల్తానా: కడపలోని క్విన్ మేరీస్ హైస్కూల్లో పదో తరగతి చదువుతున్న హప్సియా సుల్తానా చిన్న వయసులోనే క్రికెట్ మీద ఆసక్తి పెంచుకుంది. తల్లి ప్రత్యూష కుమారి, తండ్రి కుళ్లాయప్ప ప్రోత్సాహంతో మూడో తరగతి నుంచే క్రికెట్ ఆడటం ప్రారంభించింది. హప్సియా రైట్ హ్యాండ్ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్ఉమెన్గా తన జట్టుకు అనేక విజయాలు సాధించింది. బౌలర్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే ధోరణితో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. “భారత మహిళల జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడమే నా లక్ష్యం. దేశానికి ఆడటం నా కల,” అని సుల్తానా ఆత్మవిశ్వాసంగా చెబుతోంది.
గీతామాధురి: ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ఉదయ్కుమార్, ప్రమీల దంపతుల కుమార్తె గీతామాధురి ప్రస్తుతం 9వ తరగతి చదువుతోంది. రైట్ ఆర్మ్ మీడియం పేస్బౌలర్గా తన ప్రతిభతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. చిన్న వయసులోనే బౌలింగ్ టెక్నిక్ను మెరుగుపరుచుకుంటూ, జిల్లా స్థాయి అండర్-15 జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. తన అద్భుత ప్రదర్శనతో సౌత్జోన్ జట్టులో స్థానం సంపాదించింది. దేశానికి ఆడటం నా కల” అని గీతామాధురి చెబుతోంది.
సాయితేజశ్రీ: బి.కోడూరుకు చెందిన రెడ్డప్ప, విజయలక్ష్మి దంపతుల కుమార్తె సాయితేజశ్రీ కూడా పదో తరగతి విద్యార్థినే. పోరుమామిళ్లలో చదువుతున్న ఆమె రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్ఉమెన్గా తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది. ఇంటి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన క్రికెట్ నెట్స్లో రోజూ నాలుగైదు గంటల పాటు సాధన చేస్తోంది. ఆటలో తన క్రమశిక్షణ, బ్యాటింగ్లో ధైర్యం ఆమెకు సౌత్జోన్ ఎంపికయ్యేలా చేశాయి. నెల్లూరులో జరిగిన పోటీల్లో సాయితేజశ్రీ ఎంపికైంది.
పూర్విజ: అన్నమయ్య జిల్లా నందలూరు మండలం నాగిరెడ్డిపల్లె గ్రామానికి చెందిన పవన్కుమార్, పద్మజల కుమార్తె పూర్విజ ఏడో తరగతి చదువుతోంది. చిన్న వయసులోనే రైట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలర్గా ఎదిగింది. నెల్లూరులో జరిగిన మహిళల అంతర్ జిల్లాల పోటీల్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో జ్యూరీ దృష్టిని ఆకర్షించింది. తన సహజ ప్రతిభ, బౌలింగ్లో వేగం, ఫీల్డింగ్లో చురుకుదనం ఆమెను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.
కడప నుంచి జాతీయ వేదికల దిశగా: ఈ నలుగురు బాలికలు కేవలం వ్యక్తిగత విజయమే కాకుండా తమ జిల్లాకు గర్వకారణమయ్యారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రతిభ ఉన్న యువతులు కష్టపడి జాతీయ స్థాయికి చేరగలరని నిరూపిస్తున్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు, కోచ్లు, పాఠశాలలు ఈ విజయానికి పునాది అయ్యాయి. వీరి విజయాలు చిన్నారుల్లో క్రీడాస్ఫూర్తిని పెంచుతున్నాయి. సౌత్జోన్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించబోతున్న ఈ బాలికలు భవిష్యత్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా క్రికెట్ జట్టు, ఆపై భారత జట్టులో చోటు సంపాదించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన అబిదా అఫ్రీన్-మొదటి ముస్లిం మహిళగా రికార్డు
గిరిజనుల జీవితాలను మార్చిన మహిళ - స్ఫూర్తిదాయకంగా 'శాంతి' ప్రయాణం