మహిళల ప్రపంచ కప్​లో సత్తా చాటిన తెలుగుతేజం - విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించిన శ్రీచరణి

ఉమెన్స్​ క్రికెట్​ జట్టులో సత్తా చాటిన తెలుగమ్మాయి - ప్రత్యర్థులను పదునైన బంతులతో కట్టడి చేసి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర, లెప్ట్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ శ్రీచరణి పోషించిన పాత్రపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తం

Kadapa Girl Sricharani Shines in India World Cup Victory
Kadapa Girl Sricharani Shines in India World Cup Victory
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:51 AM IST

5 Min Read
Kadapa Girl Sricharani Shines in India Womens World Cup 2025 : ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్​ను భారతజట్టు గెలవడంలో కడపజిల్లాకు చెందిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ శ్రీచరణి కీలకపాత్ర పోషించారు. అనతికాలంలో అంతర్జాతీయ మహిళల క్రికెట్ జట్టులోకి అడుగు పెట్టిన శ్రీచరణి ప్రత్యర్థులను పదునైన బంతులతో కట్టడి చేయడంతో సీనియర్లను కాదని అనుభవం లేని శ్రీచరణిని ప్రపంచకప్​కు సెలెక్టర్లు ఎంపిక చేశారు.

అందుకు అనుగుణంగానే సెలెక్టర్ల నమ్మకాన్ని ఏ మాత్రం వమ్ము చేయకుండా ప్రపంచకప్ లీగ్ దశ నుంచి సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్​లో అద్భుతంగా రాణించి జట్టు గెలవడంలో తనవంతు పాత్ర పోషించారు శ్రీచరణి. మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్​ను గెలుచుకున్న ఇండియా జట్టులో తమ అమ్మాయి పోషించిన పాత్రపై తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సామాన్య మధ్య తరగతికి చెందిన అమ్మాయి అనతికాలంలో భారత జట్టులో రాణించడం పలువురు క్రికెట్ అభిమానులకు ఎంతగానో స్పూర్తినిస్తోంది.

ఏపీ నుంచి జట్టులో చోటు: నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణి ఇపుడు ఈ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారు మ్రోగిపోతోంది. తొలిసారి ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్​ను ఇండియా ముద్దాడిన వేళ కలిసికట్టుగా టీమ్ అంతా పోరాడి సాధించిన విజయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న లెప్ట్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ శ్రీచరణి పోషించిన పాత్రపై ప్రశంసలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ అమ్మాయి కడప జిల్లా కమలాపురం నియోజకవర్గంలోని వీరపునాయునిపల్లె మండలం ఎర్రంపల్లె గ్రామానికి చెందిన నల్లపురెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, రేణుక దంపతుల రెండో కుమార్తె. 21 ఏళ్ల వయసున్న శ్రీచరణికి చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలంటే మక్కువ ఎక్కువ.

చిన్నపుడు ఖోఖో, బ్యాడ్మింటన్ ఎక్కువగా ఆడేది. ఆరో తరగతిలో బాడ్మింటన్, ఖోఖో క్రీడలు ఆడిన శ్రీచరణి కరోనా సమయంలో క్రికెట్ పై మక్కువ పెంచుకుంది. మేనమామ కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి సహకారంతో హైదరాబాద్ క్రికెట్ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంది. ప్రాథమిక విద్య అంతా వీరపునాయునిపల్లె, ఆర్టీపీపీ డీఏవీ పాఠశాలలో సాగింది. ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రైవేటు జూనియర్ కళాశాలలో చదివింది. వీరపునాయునిపల్లెలోని వీఆర్ఎస్ డిగ్రీలో కళాశాలలో ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతోంది శ్రీచరణి.

లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్​గా నైపుణ్యం: క్రికెట్​లో ముందుగా ఫాస్ట్ బౌలింగ్​పై దృష్టి పెట్టిన ఈ అమ్మాయి ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్​గా రాణించింది. మంచి టెక్నిక్​తో ఆఫ్ స్పిన్నర్ గా రాణించడంతో సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. 2024 డిసెంబర్​లో WPL (విమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్) వేలంపాటలో దిల్లీ కేపిటల్ ప్రాంచైజీ శ్రీ చరణిని రూ. 55 లక్షలకు దక్కించుకుంది. శ్రీచరణి 2025లో ఫస్ట్ క్లాస్ట్ క్రికెట్ టోర్నీలో మేడిన్, ఫైవ్ వికెట్ ఆల్ తీసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. 2022లో ఈ అమ్మాయి ఆంధ్రా మహిళల క్రికెట్ జట్టు తరపున ఆడింది.

క్రికెట్​లో బాగా రాణిస్తున్న శ్రీచరణికి అంతర్జాతీయ వన్డే మహిళల క్రికెట్ టోర్నీలో అడుగు పెట్టే అవకాశం దక్కింది. 2025 ఏప్రిల్ 27న శ్రీలంకతో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్​లో శ్రీచరణి అరంగేట్రం చేశారు. 2025 జూన్ 28న ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన టీ-20 మ్యాచ్​లకు ఎంపికైంది. ఇప్పటివరకు 18 వన్డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్​లు ఆడిన శ్రీచరణి 23 వికెట్లు పడగొట్టింది. 5 టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడిన తెలుగు అమ్మాయి 10 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకుంది.

విజయంలో కీలకపాత్ర: ఇదిలా ఉంటే ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ లీగ్ దశ నుంచి జట్టు సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్​ల్లోనూ శ్రీచరణి తన బౌలింగ్ ప్రతిభను కనబరిచింది. సెమీఫైనల్​లో ఆస్ట్రేలియాను కట్టడి చేయడంలో శ్రీచరణి కీలకంగా వ్యవహరించింది. ఫైనల్ మ్యాచ్​లో దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడిన మ్యాచ్​లో కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేసి ఒత్తిడి ఏమాత్రం కనిపించకుండా ఒక వికెట్ తీసి జట్టు విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించింది. ప్రపంచకప్ అంటే ఎవరైనా ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ప్రత్యర్థి జట్టు పరుగులు రాబడుతుంటే కట్టడి చేయడానికి ఇండియా కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ బంతిని ప్రతిసారి శ్రీచరణి చేతికి అందించింది.

కెప్టెన్ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా సౌత్ ఆఫ్రికా జట్టును ఫైనల్​లో కట్టడి చేయడంలో శ్రీచరణి తన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ మాయాజాలాన్ని చూపించింది. ఆదివారం రాత్రి ఇండియా, సౌత్ ఆఫ్రికా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్​ను శ్రీచరణి తల్లదండ్రులు కడప జిల్లాలో తన నివాసం నుంచి టీవీలో మ్యాచ్​ను వీక్షించారు. ఇండియా జట్టు ప్రపంచ కప్​ను ముద్దాడడం ఆ జట్టులో తమ కుమార్తె ఉండటం చూసి తల్లిదండ్రులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు: తొలిసారి మహిళల భారతజట్టు ప్రపంచకప్​ను గెలుచుకున్న జట్టులో తమ బిడ్డ ఉన్నందుకు గర్వంగా ఉందని తల్లిదండ్రులు నల్లపురెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, రేణుక ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. యర్రగుంట్ల మండలంలోని రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టులో చిరు ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్న శ్రీచరణి తండ్రి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అక్కడే ప్రాజెక్ట్ క్వార్టర్​లో నివాసం ఉంటున్నాడు. అమ్మాయి మాత్రం హైదరాబాద్​లో క్రికెట్ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంటూ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో రాణిస్తోంది.

కడప జిల్లాకు చెందిన తొలి మహిళా క్రికెటర్ శ్రీచరణి మహిళల ప్రపంచ కప్​లో ఆడటం, తొలిసారి కప్​ను ఇండియా గెలుచుకోవడంపై అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు, జిల్లా వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇండియా కప్ గెలవగానే కుటుంబ సభ్యులంతా మిఠాయిలు పంచుకుని సంతోషం పంచుకున్నారు. సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణి కుటుంబం ఇపుడు జాతీయ స్థాయిలో పేరు రావడంపై కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్​పై ఆసక్తి పెంచుకున్న శ్రీచరణి ప్రాక్టీస్ కోసం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే ఇంటి నుంచి గ్రౌండ్​కు వెళ్లేదని స్థానికులు అంటున్నారు. ఆటలంటే అమితమైన ఇష్టం పెంచుకున్న శ్రీచరణి ఇపుడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఇండియా తరపున అనతికాలంలో జట్టులో చేరి ప్రపంచ కప్​ను గెలుచుకోవడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించడం చాలా గర్వంగా ఉందని ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్థులు అంటున్నారు.

వైఎస్సార్ జిల్లాకు చెందిన అమ్మాయి శ్రీచరణి ఇండియా జట్టులో రాణించడంతో ఇపుడు క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్న అమ్మాయిలు స్ఫూర్తి పొందుతున్నారు. శ్రీచరణిని ఆదర్శంగా తీసుకుని పలువురు యువత క్రికెట్​లో రాణించడానికి మైదానాల బాట పడుతున్నారు.

"శ్రీచరణి మహిళల ప్రపంచ కప్​లో ఆడటం, తొలిసారి కప్​ను ఇండియా గెలుచుకోవడంపై మాకు ఆనందంగా, గర్వంగా ఉంది. సామాన్య మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన మా అమ్మాయి ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం మాకు ఎంతో సంతృప్తిగా ఉంది. శ్రీచరణి చిన్నప్పటి నుంచే క్రికెట్​పై ఆసక్తి పెంచుకున్నది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున ఉదయం 4 గంటలకే ఇంటి నుంచి గ్రౌండ్​కు వెళ్లి సాధన చేసేది. తన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కిందని మేమంతా భావిస్తున్నాం"-నల్లపురెడ్డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి,రేణుక,తల్లిదండ్రులు

'విశ్వ'విజేతల స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాలు- భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టులోని ప్లేయర్ల ఎమోషనల్ స్టోరీలు

బొద్దింకల గదుల నుంచి విశ్వ వేదికపై విజేతగా- భారత మహిళల క్రికెట్​కు అదే 'టర్నింగ్ పాయింట్'!

