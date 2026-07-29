వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో రూ.245 కోట్లతో 'బూ యంగ్' - భూమి పరిశీలించిన దక్షిణ కొరియా ప్రతినిధులు
రాష్ట్రానికి వస్తున్న అంతర్జాతీయ పరిశ్రమలు - అభివృద్ధికి నాంది పలుకుతున్న దక్షిణ కొరియా సంస్థలు - భూములను పరిశీలించిన ప్రముఖ ఫుట్వేర్ దిగ్గజం 'బూ యంగ్'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:13 PM IST
Korean Shoes Company In Madanapalle : ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ, విద్యా , ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ జులై 5 నుంచి జులై 11 వరకు జరిపిన దక్షిణ కొరియా వారం రోజుల పర్యటన విజయవంతమైంది. ఈ పర్యటనలో ఆయన 50కి పైగా ప్రముఖ అంతర్జాతీయ కార్పొరేట్ సంస్థలను కలిసి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు గల అవకాశాలను వివరించారు. ఆ పర్యటన ఫలితాలు ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయి. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ ఫుట్వేర్ దిగ్గజం 'బూ యంగ్' (Boo Young) గ్రూప్ ప్రతినిధులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పరిధిలో మంగళవారం స్వయంగా పర్యటించారు. విదేశీ ప్రతినిధులు నేరుగా జిల్లాకు వచ్చి భూములను పరిశీలించి పారిశ్రామిక వేగానికి నాంది పలికారు.
బూ యంగ్తో మరో అడుగు : ఒకప్పుడు కేవలం పండ్ల తోటలు, టమోటా మార్కెట్కు మాత్రమే ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ జిల్లా, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ పారిశ్రామిక చిత్రపటంలో తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకునే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ పారిశ్రామిక పురోగతికి నాంది పలుకుతూ, ప్రముఖ దక్షిణ కొరియా పాదరక్షల తయారీ సంస్థ 'బూ యంగ్' (Boo Young) ప్రతినిధులు మంగళవారం జిల్లాలో పర్యటించారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రత్యేక చొరవతో, సుమారు రూ.245 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ పాదరక్షల విడిభాగాల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా కొరియా బృందం కీలక అడుగు వేసింది. వాల్మీకిపురం మండలంలోని అనువైన స్థలాలను స్వయంగా పరిశీలించడానికి వెళ్లే ముందు, ఆ బృందం మదనపల్లెలో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ శివ నారాయణ శర్మలను కలిసింది.
అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు తయారీ కేంద్రం : కొరియా సంస్థ 'బూ యంగ్' 'SKI కార్ప్ గ్రూప్'తో కలిసి ఈ భారీ ప్రాజెక్టును చేపడుతోంది. ఇది పూర్తిగా ఎగుమతి ఆధారిత పరిశ్రమ కావడం వల్ల, దీని ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ కేంద్రంలో బ్రాండెడ్ షూలకు అవసరమైన షూ లేసులు, ఇతర పాదరక్షల అనుబంధ పరికరాలు (యాక్సెసరీస్) తయారవుతాయి. ప్రాజెక్ట్ తొలి దశకు 40 ఎకరాల భూమి అవసరమని అంచనా వేయగా, భవిష్యత్తు విస్తరణకు కూడా అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
మొత్తం రూ.245 కోట్ల వ్యయంతో ఈ పరిశ్రమ మూడు దశల్లో అభివృద్ధి చేస్తారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాకతో స్థానిక యువతకు గణనీయమైన ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇది ఎగుమతి ఆధారిత పరిశ్రమ కావడంతో వందలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళలు, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు కలిగిన స్థానిక యువతకు ఈ పాదరక్షల విడిభాగాల తయారీ రంగంలో ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. జిల్లా పారిశ్రామిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోయే ఈ ప్రాజెక్టులో తొలి అడుగు పడటంతో స్థానికులు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చూపుతున్న వేగం, విదేశీ ప్రతినిధుల ఆసక్తిని బట్టి చూస్తే, తథిగుంటపల్లిలో తయారైన 'కొరియన్-బ్రాండ్' పాదరక్షల ఉత్పత్తులు త్వరలోనే ప్రపంచ మార్కెట్కు చేరడం ఖాయమనిపిస్తోంది.
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