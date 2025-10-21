సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా రామకృష్ణ - రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఈశ్వరయ్య
చంఢీగఢ్లో జరిగిన మహాసభలో జాతీయ కార్యదర్శిగా రామకృష్ణ ఏకగ్రీవ ఎన్నిక - ఆంధ్రప్రదేశ్ సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కడపకు చెందిన జి. ఈశ్వరయ్య ఎంపిక
Published : October 21, 2025 at 5:45 PM IST
CPI Leadership Changes in AP and National Level: భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (సీపీఐ)లో నాయకత్వ మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉన్న రామకృష్ణ సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు. అలాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో జి. ఈశ్వరయ్య కొత్త కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు. ఇటీవల చంఢీగఢ్లో జరిగిన సీపీఐ జాతీయ మహాసభల్లో జాతీయ కార్యదర్శిగా కె. రామకృష్ణను ఎన్నుకున్నారు.
జాతీయ స్థాయిలో రామకృష్ణ: ఇప్పటివరకు సీపీఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కొనసాగిన కె. రామకృష్ణ పార్టీ సిద్ధాంతాల పట్ల కట్టుబాటు, ప్రజా ఉద్యమాల్లో చురుకైన పాత్రతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయనను సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా ఎన్నుకోవడం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఆనందాన్ని కలిగించింది. చంఢీగఢ్లో జరిగిన జాతీయ సమావేశంలో సీపీఐ అగ్రనాయకులు రామకృష్ణ పేరును ప్రతిపాదించగా, ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం లభించింది.
రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఈశ్వరయ్య : రామకృష్ణ స్థానంలో కడప జిల్లాకు చెందిన జి. ఈశ్వరయ్యను సీపీఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఎన్నుకున్నారు. విజయవాడలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశంలో, సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి డి. రాజా ఈ ప్రకటన చేశారు. ఈశ్వరయ్యను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు పార్టీ నేతలు వెల్లడించారు. ఆగస్టులో ఒంగోలులో జరిగిన రాష్ట్ర మహాసభల్లో నూతన కార్యదర్శి ఎన్నిక జరగాల్సి ఉన్నా, భిన్నాభిప్రాయాలు రావడంతో ఆ ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
అప్పుడు పార్టీ అగ్రనాయకత్వం “జాతీయ మహాసభల అనంతరం రాష్ట్ర కార్యదర్శిని ఎన్నుకుంటాం” అని ప్రకటించింది. జాతీయ మహాసభలు ముగియడంతో, తాజాగా ఈశ్వరయ్య ఎన్నికను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ ఎన్నికల సందర్భంగా సీపీఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నూతన కౌన్సిల్ 102 మందితో ఏర్పడింది. వారిలో 33 మందిని రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులుగా ఎన్నుకున్నారు.
ఈశ్వరయ్య రాజకీయ ప్రయాణం: జి. ఈశ్వరయ్య సుదీర్ఘంగా వామపక్ష ఉద్యమాలతో అనుబంధమున్న నాయకుడు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో విద్యార్థి, యువజన విభాగాల్లో ఏఐఎస్ఎఫ్, ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. తరువాత సీపీఐ కడప జిల్లా కార్యదర్శిగా దాదాపు పదేళ్లపాటు కీలక పాత్ర పోషించారు. గత ఆరు సంవత్సరాలుగా సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఏపీ రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈశ్వరయ్య రైతు, విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన ఎన్నికతో పార్టీ మరింత బలపడుతుందని నాయకత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.
ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాటాలు చేస్తాం: సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా తనను ఎన్నుకున్నందుకు జాతీయ, రాష్ట్ర నాయకత్వానికి జి. ఈశ్వరయ్య ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు నిర్వహిస్తామన్నారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రైవేటీకరణ విధానాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారన్నారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా భవిష్యత్తులో ఉద్యమాలు చేపడతామని ఈశ్వరయ్య స్పష్టం చేశారు. ఇన్నాళ్లు తనకు సహకరించిన సీపీఐ శ్రేణులకు, మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
సీపీఐలో ఈ నాయకత్వ మార్పు వామపక్ష ఉద్యమాలకు కొత్త దశను తెరలేపిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రామకృష్ణ జాతీయ స్థాయిలో, ఈశ్వరయ్య రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నత బాధ్యతలు చేపట్టడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది.
