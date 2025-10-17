ETV Bharat / state

పెరుగుతున్న బాల నేరస్థులు - పోలీసులకు కొత్త సవాలు

చిన్న వయసులోనే నేరాల వైపు పడుతున్న అడుగులు - కుటుంబ నిర్లక్ష్యం, సోషల్‌ మీడియా మత్తుతో దారి తప్పుతున్న బాల్యం

Juvenile crimes rise in Vijayawada
Representational image of child (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 1:27 PM IST

Juvenile Crimes Rise in Vijayawada: విజయవాడ నగరంలో నేరాలు పెరుగుతున్నాయి. రాత్రివేళ ఎక్కడైనా వాహనం నిలిపితే చాలు పెట్రోల్‌ తీసేస్తారు, ఆటోల్లో బ్యాటరీలు మాయం చేస్తారు. వాంబే కాలనీలో పేదల ఇళ్లకు తాళం వేస్తే తలుపులు బద్దలవుతాయి. విలువైన సామగ్రిని దోచేస్తారు. తలుపులు తెరిచి నిద్రపోతే, చేతికి అందిన వస్తువులు తీసుకుని ఉడాయిస్తారు. ఈ నేరాలు చేసేది కరుడుకట్టిన నేరస్థులు కాదు చిన్న పిల్లలే. చిన్న చిన్న చోరీలతో ప్రారంభించి, వారు పెద్ద నేరాలకు దారి తీస్తున్నారు. ఇలా నగరంలో బాల నేరస్థుల పెరుగుదల పోలీసులకు కొత్త సవాలుగా మారింది.

కుటుంబ నిర్లక్ష్యం తగదు: ఇటీవల మాచవరం పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగిన కేసు పోలీసులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది. ఒక వాహనం డిక్కీ పగలగొట్టి రూ.2 లక్షలు చోరీ చేసిన కేసులో నిందితులందరూ బాలలే. ఇదే కాకుండా, గంజాయి కేసులో పట్టుబడి వాంబే కాలనీలో డాబాపై నుంచి కిందకు దూకిన బాలుడు కూడా కౌమార దశలో ఉన్నాడు. అతనిపై ఇప్పటివరకు తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి. “బాల్యం దారి తప్పితే అది పిల్లల తప్పు కాదు, కుటుంబ నిర్లక్ష్యమే కారణం” అని పోలీస్‌ కమిషనర్‌ ఎస్‌.వి. రాజశేఖరబాబు అన్నారు. అలాగే, “నేటి నిశ్శబ్దమే రేపటి ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది” అని తల్లిదండ్రులను హెచ్చరించారు.

సోషల్‌ మీడియా ప్రభావం: ఇప్పటి కాలంలో పిల్లలు పది సంవత్సరాల వయసు నుంచే మొబైల్‌ ఫోన్‌ వాడకం మొదలుపెడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల మాయలో పడుతూ చదువును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. యూట్యూబ్‌, రీల్స్‌, వీడియో గేమ్స్‌, ఆన్‌లైన్‌ స్నేహాలు వారిని ఆలోచనా రీతిని మార్చేస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ పనులకెళ్తూ, పిల్లలపై పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో చెడు స్నేహాలకు, మత్తు పదార్థాల అలవాట్లకు లోనవుతున్నారు.

తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ చూపాలి: తొలుత గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాల కోసం చిన్న చిన్న దొంగతనాలు మొదలుపెడుతున్నారు. వాహనాలు, ఇళ్లలో చోరీలు చేస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా, ద్విచక్ర వాహనాలు చోరీ చేసిన కేసుల్లో అనేక మంది బాలలే పట్టుబడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కౌమార దశ పిల్లలపై మరింత శ్రద్ధ చూపాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఈ వయసులో వేసే తప్పటడుగు జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లల ప్రవర్తనను తల్లిదండ్రులు రోజూ గమనించాలి. వారి స్నేహితుల గురించి తెలుసుకోవాలి. మొదటి తప్పును గుర్తించిన వెంటనే సరిగ్గా చెప్తే మార్పు సాధ్యమవుతుంది.

“చెడు ప్రభావాల వైపు వెళ్తున్న వారిని హెచ్చరించకపోవడం నేటి నిశ్శబ్దమే రేపటి ప్రమాదం. పెద్దల జాగ్రత్తే పిల్లల రక్షణ” అని పోలీసులు చెబుతున్నారు. పిల్లలతో ప్రతిరోజు మాట్లాడాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. వారి స్నేహితుల పరిచయాలు తెలుసుకోవాలి. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగంపై నియంత్రణ అవసరం. పిల్లలకు మంచి చెడు తేడా తెలియజేయాలి. చిన్న వయసులో చేసిన తప్పులను తీవ్రంగా కాకుండా సరిదిద్దే దిశగా తీసుకెళ్లాలి. ఈ సూచనలు అమలు చేస్తే బాల నేరాల సంఖ్య తగ్గుతుందని అధికారులు నమ్ముతున్నారు. పిల్లలపై కుటుంబం చూపే ప్రేమ, శ్రద్ధే సమాజ భద్రతకు పునాది అని పోలీసులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

బాల నేరాలు పెరుగుతున్న ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం కలిసి పనిచేయాలి. పిల్లలు తప్పు దిశలో అడుగుపెడుతుంటే వారిని శిక్షించడమే కాదు, మార్గనిర్దేశం చేయడం అవసరం. చిన్న పాటి జాగ్రత్తలు సమాజానికి మేలు చేస్తాయి. ప్రతి కుటుంబం అప్రమత్తం అవ్వాలి.

విద్యార్థులను దారి మళ్లిస్తున్న భయాలివే - కనిపెట్టుకోకుంటే కన్నీళ్లే!

