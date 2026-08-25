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ఏపీ లోకాయుక్తగా జస్టిస్‌ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు - ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్

ఐదేళ్లపాటు పదవిలో కొనసాగనున్న జస్టిస్‌ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు - మల్లికార్జునరావుతో ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ - ప్రమాణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

Justice Mallikarjuna Rao Takes oath as AP Lokayukta
ఏపీ లోకాయుక్తగా జస్టిస్‌ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు ప్రమాణం స్వీకారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 1:15 PM IST

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Justice Mallikarjuna Rao Takes oath as AP Lokayukta : ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకాయుక్తగా నియమితులైన జస్టిస్ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు రాజ్‌భవన్‌లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ జస్టిస్ మల్లికార్జునరావు చేత ప్రమాణం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. పలువురు న్యాయాధికారులు, న్యాయ కోవిదులు, రాజకీయ ప్రముఖులు లోక్‌భవన్‌కి తరలివచ్చారు. ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి పుష్పగుచ్చాలిచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఏపీ లోకాయుక్తగా హైకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. జస్టిస్ మల్లికార్జునరావు ఐదేళ్లపాటు ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ఎంపిక కమిటీ సిఫార్సు మేరకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ నియామకాన్ని ఆమోదించారు. ఈ మేరకు బుధవారం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది.

నేపథ్యం: ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అయినవిల్లి మండలం పుల్లేటికుర్రులో జస్టిస్ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు 1964 జనవరి 19న జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు శ్రీరామచంద్రమూర్తి, రమణ. 2022 ఆగస్టు 4న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత ఆయన 2024 మార్చి 14న హైకోర్టు శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా నియమితులు అయ్యారు. ఈ ఏడాది జనవరి 18న పదవీ విరమణ చేశారు. ఇప్పుడు లోకాయుక్తగా నియమితులయ్యారు. జస్టిస్‌ తల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు ఐదేళ్ల పాటు ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు.

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JUSTICE MALLIKARJUNA RAO
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