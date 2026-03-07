ఏపీ హైకోర్టు చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం - తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్

ETV Bharat / state

త్వరలో ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీపై రానున్న జస్టిస్ లీసా గిల్ - ఆమోదముద్ర వేసిన రాష్ట్రపతి ముర్ము - ఏపీ హైకోర్టుకు తొలి మహిళా సీజేగా రికార్డు పుటలకెక్కనున్న జస్టిస్ లిసా గిల్

March 7, 2026

AP High Court New Women Chief Justice : ఏపీ హైకోర్టు తదుపరి ప్రధాన న్యాయమూర్తి(సీజే)గా జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ రానున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ హైకోర్టుకు ఆమె తొలి సీజేగా రికార్డు పుటలకెక్కనున్నారు. త్వరలోనే జస్టిస్ లీసా గిల్ బదిలీపై రాష్ట్రానికి రానున్నారు. ప్రస్తుతం పంజాబ్‌-హరియాణా హైకోర్టులో సీనియారిటీలో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్న ఆమెను ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోద ముద్ర వేశారు. దీంతో కేంద్ర న్యాయశాఖ శుక్రవారం నోటిఫికేషన్‌ జారీచేసింది. హైకోర్టు ప్రస్తుత సీజే జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌ ఏప్రిల్‌ 24న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆ వెంటనే జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ హైకోర్టు సీజేగా నియమితులవుతారు. ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఆమె రికార్డుపుటలకెక్కనున్నారు. జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ త్వరలో ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణం చేయనున్నారు.

2 నెలల ముందుగానే నియామకం : అయితే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి(సీజేఐ) జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ నేతృత్వంలో ఇటీవల కొలీజియం సమావేశమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రస్తుత సీజే పదవీకాలం ఏప్రిల్‌ 24తో ముగియనున్న నేపథ్యంలో అందుకు 2 నెలల ముందుగానే జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ను న్యాయమూర్తిగా ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ప్రస్తుత సీజేగా ఉన్న జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌ బాధ్యతల నుంచి వైదొలిగిన వెంటనే జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ను ఏపీ సీజేగా ప్రతిపాదిస్తూ కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది.

ఆ వాతావరణానికి అలవాటుపడటానికి : రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల నియామకంలో సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం కొత్త సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుత సీజేల పదవీ విరమణ కాలం ముగియడానికి 2 నెలల ముందే ఆ స్థానంలోకి కొత్త న్యాయమూర్తి పేరును ప్రతిపాదించాలని నిర్ణయించింది. న్యాయ పరిపాలన వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి దాని సామర్థ్యం, నాణ్యతను పెంచడానికి ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుందని కొలీజియం పేర్కొంది. ఈ విధానం వల్ల హైకోర్టు సీజేగా బాధ్యతలు చేపట్టేలోపు ఆ హైకోర్టు వాతావరణానికి అలవాటుపడటానికి వీలవుతుందని పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగానే జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ను ఏపీ హైకోర్టుకు న్యాయమూర్తిగా మొదట బదిలీ చేశారు. ప్రసుత్త సీజే జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌ పదవీ విరమణ చేశాక ఆమె ఆ స్థానంలో కొనసాగుతారు.

జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ విశేషాలు : జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ స్వస్థలం చండీగఢ్‌. అక్కడి కార్మెల్‌ కాన్వెంట్‌ స్కూల్‌లో పాఠశాల విద్య, ప్రభుత్వ మహిళా కాలేజీలో హ్యుమానిటీస్‌లో డిగ్రీ చదివారు. పంజాబ్‌ యూనివర్శిటీలో ఎల్‌ఎల్‌బీ, ఎల్‌ఎల్‌ఎం పూర్తిచేశారు. 1990లో న్యాయవాదిగా పేరు నమోదుచేసుకొని పంజాబ్‌-హరియాణా హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్‌ ప్రారంభించారు. సివిల్, క్రిమినల్, రెవిన్యూ, రాజ్యాంగపరమైన కేసుల ద్వారా అన్ని రంగాల్లో అనుభవంగడించారు. ఆమె చాలా ఏళ్లపాటు చండీగఢ్‌కు, పలు కార్పొరేషన్లు, ప్రభుత్వరంగ బోర్డులకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. అనంతరం 2014 మార్చి 31న పంజాబ్‌-హరియాణా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు.

