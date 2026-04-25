ఏపీ హైకోర్టు మొదటి మహిళా సీజేగా జస్టిస్ లీసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం
రాష్ట్ర హైకోర్టుకు తొలి మహిళా సీజేగా జస్టిస్ లీసా గిల్ - ప్రమాణం చేయించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ - న్యాయవ్యవస్థలో జస్టిస్ లీసా గిల్కు 35 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
April 25, 2026 at 9:53 PM IST|
April 25, 2026 at 9:59 PM IST
Justice Lisa Gill sworn in As AP High Court Chief Justice: రాష్ట్ర హైకోర్టు మొదటి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లీసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. లోక్భవన్లో జస్టిస్ లీసా గిల్తో గవర్నర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, ఇతర అధికారులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ప్రమాణ స్వీకారం చేయించిన గవర్నర్: ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రస్తుత సీజే జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ పదవీ విరమణ చేయడంతో ఆ బాధ్యతలను జస్టిస్ లీసా గిల్ చేపట్టారు. ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన ఆమె విజయవాడలోని లోక్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉన్నత స్థాయి అధికారులు హాజరయ్యారు.
35 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం: జస్టిస్ లీసా గిల్కు న్యాయవ్యవస్థలో 35 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హర్పూల్ సింగ్ బ్రార్ కుమార్తెైన జస్టిస్ లీసా గిల్ నవంబర్ 17, 1966న చండీగఢ్లో జన్మించారు. పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీఏ-ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేశారు. 1990లో న్యాయవాదిగా నమోదు చేసుకుని, పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. 24 ఏళ్లపాటు సివిల్, క్రిమినల్, రెవెన్యూ విభాగాలలకు సంబంధించిన కేసులు వాదించారు. ఆపై చండీగఢ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సుదీర్ఘకాలం ప్రభుత్వ న్యాయవాదిగా, పలు బోర్డులు, కార్పొరేషన్లకు ప్రతినిధిగా పనిచేశారు. 2014 మార్చి 31న పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టు అదనపు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు.
అభినందనలు తెలియజేసిన సీఎం: ఇప్పటివరకు తన కెరీర్లో ఎన్నో సంచలన తీర్పులను జస్టిస్ లీసా గిల్ వెలువరించారు. సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం 'అడ్వాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్' పాలసీలో భాగంగా ఈ ఏడాది మార్చిలోనే ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీపై వచ్చారు. 2028 నవంబర్ 16 వరకూ ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కొనసాగుతారు. హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ లిసాగిల్కు సీఎం చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారానికి ముందే అభినందనలు తెలిపారు. మర్యాదపూర్వకంగా సమావేశమై పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
