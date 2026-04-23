ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్
నియామకానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర- నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన కేంద్ర న్యాయశాఖ- ఈ నెల 25న ప్రమాణం చేయించనున్న గవర్నర్- హైకోర్టు తొలి మహిళా సీజేగా రికార్డు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 9:54 AM IST
Justice Lisa Gill Has Been Officially Appointed as Chief Justice of Andhra Pradesh High Court: ఆంధ్రప్రదేశ్ హై కోర్టు కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజే) గా జస్టిస్ లిసా గిల్ నియమితులయ్యారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం తెలపగా, కేంద్ర న్యాయశాఖ బుధవారం దీనికి సంబంధించి అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఏప్రిల్ 25, 2026 నుంచి ఈ నియామకం అమల్లోకి రానుంది. దీంతో ఏపీ హై కోర్టు చరిత్రలో తొలి సారిగా ఒక మహిళ సీజేగా బాధ్యతలు చేపట్టి రికార్డు సృష్టించనున్నారు.
ప్రమాణ స్వీకారం: ప్రస్తుత సీజే జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ ఈ నెల (ఏప్రిల్) 24న పదవీ విరమణ చేయనున్న నేపథ్యంలో ఈ నియామకం జరిగింది. ప్రస్తుతం జస్టిస్ లిసా గిల్ హైకోర్టులో సీనియారిటీలో 2 స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఈమె పేరును సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం 2 నెలల క్రితమే తదుపరి సీజేగా సిఫారసు చేసింది. గతంలో పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పని చేసిన జస్టిస్ లిసా గిల్, 2026 మార్చి 13న ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీపై వచ్చారు. ఇక్కడ న్యాయమూర్తిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 25న జస్టిస్ లిసా గిల్ సీజేగా ప్రమాణం చేయనున్నారు. గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆమెతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు.
జస్టిస్ లిసా గిల్ విద్య, వృత్తి ప్రస్థానం: చండీగఢ్కు చెందిన జస్టిస్ లిసా గిల్ అక్కడే కార్మెల్ కాన్వెంట్ స్కూల్లో విద్యాభ్యాసం చేశారు. ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాల నుంచి హ్యుమానిటీస్లో డిగ్రీ, పంజాబ్ యూనివర్శిటీ నుంచి ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎం పూర్తి చేశారు. 1990లో న్యాయవాద వృత్తిలోకి అడుగుపెట్టి పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు. సివిల్, క్రిమినల్, రెవెన్యూ, రాజ్యాంగ సంబంధిత అంశాలపై విస్తృత అనుభవం సంపాదించారు. చండీగఢ్ పరిపాలనా విభాగంతో పాటు పలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు న్యాయ సలహాదారుగా వ్యవహరించారు. 2014 మార్చి 31న పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి పొందారు.
