రికార్డుల ఆధారంగానే జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదిక - హైకోర్టుకు నివేదించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

రికార్డుల ఆధారంగానే జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదిక ఇచ్చామన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - కమిషన్‌ ఏర్పాటు, నివేదికను తప్పుబట్టలేమని వెల్లడి - మాజీ సీఎం కేసీఆర్​, హరీశ్​రావు పిటిషన్లపై హైకోర్టు విచారణ

Justice Ghosh Committee Report On KCR
Justice Ghosh Committee Report On KCR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Justice Ghosh Committee Report On KCR : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణం నిర్వహణల్లో అవకతవకలపై విచారణ నిమిత్తం ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ పనితీరు ఎలా ఉంటుందన్నది మాజీ సీఎం కె చంద్రశేఖర్రావుకు తెలుసంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు నివేదించింది. అంతే కాకుండా కమిషన్‌ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడమూ కమిషన్ సమర్పించిన నివేదికనూ తప్పుబట్టలేమని తెలిపింది.

ఆ విషయం కేసీఆర్​కు తెలుసు : అందుబాటులో ఉన్న నివేదికలు, రికార్డులు ఆధారంగానే జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్ నివేదికను సమర్పించిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైకోర్టుకు తెలిపింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్‌రావు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు, ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్, మాజీ ఐఏఎస్ ఎస్.కె.జోషిలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి ధర్మాసనం విచారణ కొనసాగించింది. కేసీఆర్ ఫిటిషన్‌పై విచారణలో భాగంగా ప్రభుత్వం తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ జస్టిస్ ఎ.సుదర్శన్‌రెడ్డి వాదనలు వినిపిస్తూ కమిషన్ విచారణ తీరు ఎలా జరుగుతుందో కేసీఆర్​కు తెలుసని అన్నారు. గతంలో ప్రభుత్వం విద్యుత్తు కొనుగోళ్లకు సంబంధించి ఏకసభ్య కమిషన్ ఏర్పాటు వ్యవహారంపై హైకోర్టు, సుప్రీం కోర్టులకు వెళ్లారని చెప్పారు.

నివేదిక సమర్పించాక అసెంబ్లీలో చర్చ : అందువల్ల పిటిషనర్‌కు 8బీ, సీ నోటీసుల గురించి అవగాహన ఉందన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కాగ్ నివేదికలోని ఎగ్జిక్యూటివ్ వివరణ పరిశీలిస్తే ఎంత నష్టదాయకమో తెలుస్తుందన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుపై రూ.9 ఖర్చు చేయగా 52 పైసలు దిగుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. కమిషన్ విచారణ పూర్తి చేసి నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత అసెంబ్లీలో దానిపై చర్చ జరిగిందన్నారు. అనంతరం నివేదికల్లో అవకతవకలు, ఆక్రమాలు ఉండటంతో వీటన్నింటిపై దర్యాప్తు జరపాలంటూ సీబీఐని కోరుతూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని తెలిపారు. అందువల్ల కమిషన్ ఏర్పాటు అది అందించిన నివేదిక సబబేనని పిటిషన్‌పై విచారణ అనవసరమని దీనిని కొట్టి వేయాలని కోరారు.

110 మందిని విచారించిన కమిషన్ : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో గత ముఖ్యమంత్రికి సహాయకారిగా ఉన్న ఐఏఎస్ అధికారి స్మితా సభర్వాల్ బిజినెస్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారంటూ ప్రభుత్వం తరపున సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీరఘురాం వాదించారు. కమిషన్ 2024 జులై 13న స్మితా సభర్వాల్‌కు నోటీసులు పంపిందని అందులో కమిషన్ విధివిధానాలను కూడా వివరించిందన్నారు. ఆమె రాకముందు 35 మందిని విచారించిందని మొత్తం మీద 110 మందిని కమిషన్ విచారించిందని తెలిపారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారంపై విచారణలో ఆమె పాత్ర గురించి కమిషన్ ప్రశ్నించిందని చెప్పారు.

అధికారులు అందరినీ విచారించి : ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణాలకు అనుమతిస్తూ ఆమె జారీ చేసిన జీవోలను మంత్రి మండలి ముందుంచలేదని తెలిపారు. అన్ని రికార్డుల ప్రకారమే కమిషన్ నివేదిక సమర్పించిందని నివేదిక వల్ల ఆమె హక్కులకు ఎలాంటి భంగం వాటిల్లలేదని చెప్పారు. కాలేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి జస్టిస్ హోష్ కమిషన్ కేవలం మాజీ ఐఏఎస్ ఎస్ కె జోషిని ఒక్కరినే కాకుండా ఆ సమయంలో ఉన్న అధికారులు అందరినీ విచారించిందని ప్రభుత్వం తరపున సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్.నిరంజన్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

ఈనెల పదోతేదీకి వాయిదా : విస్తృత ప్రజాప్రయోజనాలకు సంబంధించి అవకతవకలపై కమిషన్ వేశారని వివరించారు. ప్రాజెక్టు పనుల్లో భాగస్వామ్యం ఉన్న 11 మంది అధికారులను ప్రశ్నించిందన్నారు. నిపుణుల కమిటీ మేడిగడ్డలో బ్యారేజ్ వద్దని చెప్పినా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారన్నారు. వాదనలను విన్న ధర్మాసనం పిటీషన్లపై సమాధానం కోసం విచారణను ఈ నెల 10వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

కమిషన్ వేసే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది - కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై హైకోర్టులో సర్కారు

'ఎలాంటి డిజైన్ ఖరారు కాకుండానే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టింది'

