ETV Bharat / state

హైకోర్టు ఆవరణలో గణతంత్ర వేడుకలు - మువ్వెన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించిన సీజే జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌

పౌరులు తమ కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు రాజ్యంగం సమాన హక్కులు, అవకాశాల కల్పిస్తోందన్న జస్టిస్‌ ధీరజ్‌ సింగ్‌ ఠాకుర్‌ - దేశ భవిష్యత్‌ యువతదేనని వెల్లడి

Republic Day Celebrations in High Court
Republic Day Celebrations in High Court (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Republic Day Celebrations in High Court : నూతన సంవత్సరం ఆరంభంలో వచ్చే గణతంత్ర వేడుకలు పౌరులు తమ కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు రాజ్యాంగం రూపంలో సమాన హక్కులు, అవకాశాలు కల్పిస్తోందని హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌ సింగ్‌ ఠాకుర్‌ అన్నారు. దేశ అభివృద్ధిలో పేదరికం, సామాజిక వివక్ష వంటి అడ్డంకులను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం సామాజిక, ఆర్థిక సంక్షేమ పథకాలు, విద్యా ఆవిష్కరణలు, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారత వంటి రంగాల్లో నూతన కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపారు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా హైకోర్టు వద్ద జస్టిస్‌ ధీరజ్‌ సింగ్‌ ఠాకుర్‌ జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు.

వివక్ష రహిత సమాజం, పౌర హక్కుల పరిరక్షణ అనే మూల సూత్రాలు భారత ప్రజాస్వామ్య బలాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ థీరజ్ సింగ్ ఠాకుర్ తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య పాలనా వ్యవస్థకు రాజ్యాంగం మార్గదర్శక దీపికగా నిలిచిందని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్యం న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం ప్రతి పౌరుడికి నిర్భయంగా జీవించే, స్వప్నాలను సాకారం చేసుకునే హక్కును ఇస్తుందన్నారు. ఇటీవలి దశాబ్దాల్లో చట్టాల మార్పు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, వ్యక్తిగత గోప్యత, డేటా రక్షణ, జాతీయ భద్రత, కృత్రిమ మేధస్సు వంటి కొత్త రంగాల వరకూ విస్తరించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

హైకోర్టు ఆవరణలో గణతంత్ర వేడుకలు - మువ్వెన్నెల జెండాను ఆవిష్కరించిన సీజే జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌ (ETV)

దేశం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ : భారత న్యాయవ్యవస్థ రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడుతూ సామాజిక మార్పు సాధనంగా, పౌర హక్కుల సంరక్షకుడిగా, కేంద్ర, రాష్ట్ర సంబంధాలలో సమతుల్యతను కల్పించే స్తంభంగా వ్యవహరిస్తోందని సీజే జస్టిస్ థీరజ్ సింగ్ ఠాకుర్ అన్నారు. వేగవంతమైన న్యాయ సహాయం ప్రతి పౌరుడికి చేరేలా చేయడం న్యాయవ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యమన్నారు. దేశం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ప్రజాస్వామ్య నిబద్ధతలో ఎప్పుడూ వెనుకడుగు వేయలేదన్నారు. భారత సాంప్రదాయ విలువలు శాంతి, మానవతా భావం, సత్యం, సహోదరత్వం, అహింస దేశ సమైక్యతకు, స్థిరత్వానికి పునాదిగా నిలిచాయన్నారు.

ప్రగతిశీల భారత నిర్మాణానికి కలిసికట్టుగా కృషి : రాజ్యాంగ పీఠికలోని ‘ఫ్రాటర్నిటీ’ (సహోదరత్వం) భావన వ్యక్తి గౌరవం, దేశ సమైఖ్యత, అంతర్జాతీయ శాంతి, గౌరవప్రద సంబంధాలకు మూల సూత్రంగా నిలుస్తుందని హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ థీరజ్ సింగ్ ఠాకుర్ గుర్తు చేశారు. యువతే భారత భవిష్యత్తు అని సీజే అన్నారు. యువకుల సృజనాత్మకత, సాంకేతిక నైపుణ్యం, విద్యా చాతుర్యం దేశాన్ని ప్రగతి దిశగా నడిపిస్తాయనే విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. బలమైన, ఐక్యమైన, సుస్థిరమైన, ప్రగతిశీల భారత నిర్మాణానికి అందరం కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

అమరావతిలో తొలిసారి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు : మరోవైపు రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. జాతీయ పతాకాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఆవిష్కరించారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్, స్పీకర్‌ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రులు లోకేశ్‌, అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు హాజరయ్యారు. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పరేడ్‌లో పాల్గొన్న 11 దళాల నుంచి గవర్నర్‌ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్ర ప్రగతిని చాటేలా 22 శకటాలను ప్రదర్శించారు. గణతంత్ర వేడుకలను చూసేందుకు రాజధాని ప్రాంత రైతులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు.

రాజధాని అమరావతిలో తొలి రిపబ్లిక్‌ డే వేడుకలు- జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్‌

తెలుగు నాట వికసించిన పద్మాలు - విభిన్న రంగాల్లో కృషి చేస్తున్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం

TAGGED:

REPUBLIC DAY AT HIGH COURT
USTICE DHIRAJ SINGH THAKUR SPEECH
77TH REPUBLIC DAY AT HIGH COURT
REPUBLIC DAY IN CAPITAL AMRAVATI
REPUBLIC DAY CELEBRATIONS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.